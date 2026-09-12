Nel corso delle ultime ore, ASUS ROG ha annunciato Raikiri II Pro, il suo nuovo controller pensato per il gaming ad alte prestazioni, soprattutto per i giocatori più esigenti: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

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ASUS ROG Raikiri II Pro: specifiche tecniche e prezzi

Tra i punti di forza del nuovo controller Raikiri II Pro troviamo sicuramente l’autonomia, con un valore (teorico, dichiarato dalla compagnia) pari a 79 ore di durata totale in modalità wireless a 2,4 GHz attraverso una singola ricarica, che permette di prendere parte a sessioni di gioco particolarmente prolungate senza avere pensieri o preoccupazioni.

La reattività è un’altra delle parole chiave di questo controller, garantita dalla tecnologia proprietaria ROG SpeedNova, capace di assicurare un polling rate di 8.000 Hz per ridurre il più possibile la latenza di gioco: un aspetto particolarmente importante, questo, soprattutto nel caso dei titoli in multiplayer online.

Ampio spazio è dato alla personalizzazione, con la possibilità di adattare tutti i pulsanti, i moduli joystick e i grilletti che compongono il controller al proprio stile di gioco individuale, garantendo così un’esperienza “sartoriale” e su misura. A questo si aggiunge poi la modalità Turbo, in grado di attivare la ripetizione automatica rapida, molto utile in alcuni titoli online e non solo. Completa il tutto la funzionalità anti-drift, che consente di avere input costanti e prevedibili per tutta la durata di gioco.

Il controller ASUS ROG Raikiri II Pro offre inoltre un pannello a colori integrato, dal quale è possibile attivare tutte le impostazioni di personalizzazioni di cui sopra, per mezzo del software ASUS Gear Link, che consente di rimappare i tasti o regolare la sensibilità dei joystick in maniera intuitiva, così come l’attivazione della modalità Turbo accennata poco sopra.

All’interno della confezione, oltre al controller in sé sono alcuni una custodia protettiva portatile, una base di ricarica con piedini, uno strumento per rimuovere agilmente i moduli, quattro placche di copertura per i pulsanti posteriori e infine due joystick caps che possono essere rimossi al bisogno dal giocatore.

Per chi fosse interessato, il nuovo controller ASUS ROG Raikiri II Pro sarà disponibile in due colorazioni (rispettivamente Black e White, in base alla preferenza dell’utente) presso gli ASUS Gold Store e i partner commerciali della compagnia a partire dalla seconda metà di settembre, con un prezzo di listino pari a 219,90 euro.