Mercoledì Apple ha presentato il suo attesissimo primo smartphone pieghevole: stiamo ovviamente parlando di iPhone Duo.

Se l’obiettivo del colosso di Cupertino era quello di stuzzicare la curiosità degli appassionati di tecnologia e degli addetti ai lavori, ci sentiamo di poter affermare che è stato centrato, in quanto è stato proprio il melafonino pieghevole quello che ha letteralmente rubato la scena agli altri nuovi prodotti dell’azienda statunitense.

E le prime previsioni sulle vendite sembrano confermare che iPhone Duo sarà un modello che avrà un notevole successo.

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Le previsioni di vendita di Apple iPhone Duo

Stando ad un report di TrendForce, iPhone Duo sembra destinato a stravolgere gli attuali equilibri del settore degli smartphone pieghevoli, tanto che il colosso di Cupertino dovrebbe chiudere il 2026 conquistando il 25% del relativo market share.

In particolare, secondo gli analisti nel 2026 dovrebbero essere venduti in tutto 20,2 milioni di smartphone pieghevoli (con un aumento dello 0,2% su base annua), di cui ben 5 milioni dovrebbero essere proprio iPhone Duo.

iPhone Duo

In sostanza, nel caso in cui tali previsioni si dovessero rivelare corrette, Apple nel giro di un paio di mesi dovrebbe riuscire a conquistare il secondo posto della classifica dei produttori di smartphone pieghevoli con il 25% di market share, alle spalle di Samsung, che con oltre 7 milioni di modelli venduti dovrebbe avere circa il 35%. Alle spalle di Apple si dovrebbe posizionare HUAWEI, con un market share del 24,8% (e quasi 5 milioni di modelli venduti).

Nel complesso, escludendo Apple, il settore degli smartphone pieghevoli nel 2026 dovrebbe fare registrare una diminuzione delle spedizioni di circa il 20% e solo l’arrivo di iPhone Duo potrebbe evitare il segno meno.

Sarà interessante scoprire se nel 2027 il trend proseguirà ed Apple riuscirà a divenire l’azienda leader del settore degli smartphone pieghevoli.

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