Nella giornata di ieri, oltre ad aver annunciato i nuovi iPhone 18 Pro, il nuovo iPhone Duo e i nuovi Apple Watch Series 12 e Watch Ultra 4, Apple ha ampliato il proprio catalogo di accessori per iPhone ed Apple Watch.
Debuttano le cover pensate ad hoc per i nuovi arrivati, oltre a nuovi accessori per l’intera gamma dei Melafonini. Sul fronte degli smartwatch, debuttano tanti nuovi cinturini che possono essere usati sia dai nuovi modelli che dai modelli esistenti. Scopriamo tutti i dettagli.
Indice:
- Nuovi accessori per la gamma iPhone 2026
- Nuovi accessori per la gamma Apple Watch
- Disponibilità e prezzi dei nuovi accessori per iPhone e Apple Watch
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Nuovi accessori per la gamma iPhone 2026
Come avviene di consueto con il lancio dei nuovi iPhone, Apple ha lanciato una serie di accessori dedicati anche con i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone Duo, il primo pieghevole della storia del colosso di Cupertino.
Nello specifico, i nuovi modelli “Pro” possono vantare tre custodie dedicate mentre il pieghevole può vantarne due; tutte sono compatibili con la tecnologia MagSafe (ormai standard da anni per l’azienda). C’è poi una serie di novità legate agli accessori per “indossare” gli iPhone.
Custodie per gli iPhone 18 Pro
Partiamo con la custodia MagSafe trasparente per iPhone 18 Pro e Pro max, un grande classico. La custodia è realizzata con un mix di policarbonato trasparente e materiali plastici, risultando morbida e flessibile. Interno ed esterno presentano un rivestimento resistente alle abrasioni e godono di un trattamento per evitare l’ingiallimento nel tempo. È presente un anello di magneti che si allinea coi magneti integrati nello smartphone per abilitare il supporto MagSafe e Qi2.
Anche la custodia MagSafe in silicone è un grande classico per i due modelli. Essa è realizzata con silicone nella parte esterna e con microfibra per la fodera interna. Anche in questo caso sono presenti i magneti che si agganciano a quelli di iPhone, così come la piena compatibilità con il “Pulsante fotocamera”. Questa custodia è disponibile nelle colorazioni Borgogna, Oliva, Celeste vivace, Blu marino, Magenta e Nero.
Chiudiamo con la custodia MagSafe in tessuto TechWoven per i due modelli, pensata come soluzione “premium” rispetto a quella in silicone. È realizzata in un tessuto tecnico creato appositamente (con poliestere riciclato al 100%) e filati multicolore che vengono intessuti con un telaio Jacquard. I lati sono rivestiti in TPU (con una leggera texture per facilitare la presa). I tasti sono in alluminio anodizzato. Questa custodia è disponibile nelle colorazioni Borgogna, Oliva, Talpa, Blu chambray, Gelso e Nero.
Custodie per iPhone Duo
La custodia per iPhone Duo è una semplice custodia in due parti progettata per risultare sottile e leggera ma, al contempo, proteggere lo smartphone avvolgendolo su entrambi i lati. È realizzata con policarbonato in finitura opaca ed è disponibile nelle due colorazioni Blu marino e Sabbia.
Decisamente più premium è la custodia Folio, una cover con supporto che permette di poggiare il pieghevole da aperto su un tavolo. Il supporto, un po’ come tutta la parte esterna è realizzato in tessuto TechWoven. La copertura esterna permette di accedere agevolmente allo schermo esterno come le più classiche cover a libretto. È disponibile nelle due colorazioni Blu marino e Talpa.
Accessori per tutti gli iPhone
Al netto degli accessori dedicati ai nuovi iPhone, Apple ha colto l’occasione per rinfrescare il catalogo con nuove colorazioni per alcuni accessori già esistenti:
- Portafoglio MagSafe in tessuto FineWoven – arriva nelle nuove colorazioni Verde olivo, Borgogna, Azzurro selvatico, Magenta e Nero.
- Laccetto da polso – arriva nelle nuove colorazioni Borgogna, Oliva, Celeste vivace, Talpa, Magenta e Nero.
- Tracolla – arriva nelle nuove colorazioni Borgogna, Oliva, Celeste vivace, Blu Marino, Talpa, Magenta, Nero e Sabbia.
Nuovi accessori per la gamma Apple Watch
Andando oltre rispetto al mondo iPhone, con i nuovi Apple Watch Series 12 e Watch Ultra 4, il colosso di Cupertino ha presentato una marea di novità per quanto concerne i cinturini, con nuove colorazioni per quelli già esistenti e modelli inediti della collezione realizzata con Hermès.
Nuove colorazioni per i cinturini degli Apple Watch Series
- Cinturino Sport – 40, 42 o 46 mm – misure S/M o M/L – nuove colorazioni Borgogna, Oliva, Azzurro selvatico, Magenta, Nero, Sabbia e Agave chiaro
- Cinturino Sport Loop – 40, 42 o 46 mm – nuove colorazioni Borgogna a quadri, Borgogna, Oliva, Magenta, Terra d’ombra a quadri, Blu chambray e Grigio calcare
- Cinturino Nike Sport – 40, 42 o 46 mm – misure S/M o M/L – nuove colorazioni After Dark Black, Pavement Grey, Chalk Calm, Essential White e Green Spark
- Cinturino Nike Sport Loop – 40, 42 o 46 mm – nuove colorazioni After Dark Black, Pavement Grey, Chalk Calm, Essential White e Green Spark
- Cinturino Solo Loop – 42 o 46 mm – nuove colorazioni Borgogna, Oliva, Blu marino e Azzurro selvatico
- Cinturino Solo Loop intrecciato – 42 o 46 mm – nuove colorazioni Borgogna, Oliva, Blu marino, Azzurro selvatico, Magenta e Nero
- Cinturino a maglie magnetico – 42 o 46 mm – misure S/M o M/L – nuove colorazioni Mezzanotte, Borgogna, Azzurro selvatico e Cammello
- Cinturino Loop in maglia milanese – 40, 42 o 46 mm – misure S/M o M/L – nuove colorazioni Bronzo scuro, Oro brillante e Naturale
- Bracciale a maglie – 42 o 46 mm – nuove colorazioni Oro brillante e Naturale
Nuove colorazioni per i cinturini degli Apple Watch Ultra
- Cinturino Alpine Loop – 49 mm – misure Small, Medium o Large – nuove colorazioni Verde olivo, Borgogna e Duna
- Cinturino Ocean – 49 mm – nuove colorazioni Nero traslucido, Verde alga traslucido e Grigio traslucido
- Cinturino Trail Loop – 49 mm – misure S/M o M/L – nuove colorazioni Terra d’ombra scuro, Borgogna e Sabbia
Nuove aggiunte alla linea Apple Watch Hermès
- Nuovo cinturino Rocabar Club – 42 o 46 mm – colorazioni Bleu Nuit/Gris Titane, Bleu Nuit/Orange, Bleu Nuit/Bleu Brighton e Bleu Nuit/Vert
- Nuovo cinturino Satin Clou de Selle – 42 o 46 mm – colorazione Noir
- Cinturino Simple Tour Kilim – 42 o 46 mm – nuove colorazioni Bleu de Malte, Cuivre e Béton
- Cinturino En Mer – 49 mm – nuove colorazioni Argile, Bordeaux, Bleu Nuit e Orange
- Cinturino Scub’H Diving – 49 mm – nuove colorazioni Bleu de malte, Vert Vertigo e Gris Titane
- Nuovo cinturino Grand H Titane – 49 mm – misure Small, Medium e Large – colorazione Gris Titane
Disponibilità e prezzi dei nuovi accessori per iPhone e Apple Watch
Quasi tutti i nuovi accessori per iPhone ed Apple Watch aggiunti da Apple al proprio catalogo risultano già acquistabili su Apple Store, mentre quelli per il pieghevole (che debutterà nella seconda metà ottobre) si faranno attendere. Ecco il listino prezzi:
- Accessori per gli iPhone 18 Pro
- Custodia MagSafe trasparente al prezzo di 59 euro
- Custodia MagSafe in silicone al prezzo di 59 euro
- Custodia MagSafe in tessuto TechWoven al prezzo di 69 euro
- Accessori per iPhone Duo
- Custodia in due parti al prezzo di 89 euro
- Custodia Folio al prezzo di 149 euro
- Accessori per tutti gli iPhone
- Nuove colorazioni del Portafoglio MagSafe in tessuto FineWoven al prezzo di 69 euro
- Nuove colorazioni del Laccetto da polso al prezzo di 29 euro
- Nuove colorazioni della Tracolla al prezzo di 69 euro
- Accessori per gli Apple Watch “Series”
- Nuove colorazioni del cinturino Sport al prezzo di 49 euro
- Nuove colorazioni del cinturino Sport Loop al prezzo di 49 euro
- Nuove colorazioni del cinturino Nike Sport al prezzo di 49 euro
- Nuove colorazioni del cinturino Sport Loop al prezzo di 49 euro
- Nuove colorazioni del cinturino Solo Loop al prezzo di 49 euro
- Nuove colorazioni del cinturino Solo Loop intrecciato al prezzo di 99 euro
- Nuove colorazioni del cinturino a maglie magnetico al prezzo di 99 euro
- Nuove colorazioni del cinturino Loop in maglia milanese al prezzo di 99 euro
- Nuove colorazioni del bracciale a maglie al prezzo di 349 euro
- Accessori per gli Apple Watch Ultra
- Nuove colorazioni del cinturino Alpine Loop al prezzo di 99 euro
- Nuove colorazioni del cinturino Ocean al prezzo di 99 euro
- Nuove colorazioni del cinturino Trail Loop al prezzo di 99 euro
- Accessori della linea Apple Watch Hermès
- Cinturino Rocabar Club (42/46 mm) al prezzo di 549 euro
- Cinturino Satin Clou de Selle (42/46 mm) al prezzo di 549 euro
- Nuove colorazioni del cinturino Simple Tour Kilim (42/46 mm) al prezzo di 549 euro
- Nuove colorazioni del cinturino En Mer (49 mm) al prezzo di 599 euro
- Nuove colorazioni del cinturino Scub’H Diving (49 mm) al prezzo di 599 euro
- Cinturino Grand H Titane (49 mm) al prezzo di 2.399 euro
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