Garmin rinnova la sua gamma di navigatori satellitari Drive con una nuova generazione di dispositivi caratterizzati da un design completamente riprogettato, un’interfaccia aggiornata e soprattutto da un particolare display ultra-wide pensato per rendere più chiara la navigazione senza ostacolare la visuale del conducente.

La nuova serie Garmin Drive è disponibile con schermi ad alta risoluzione da 7,1 pollici e 8,8 pollici, entrambi con rapporto di forma 20:9; l’azienda ha scelto questo formato proprio per offrire una superficie più ampia per la mappa mantenendo al tempo stesso un dispositivo poco invasivo sul cruscotto.

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Un navigatore ultra-wide pensato per tutti i viaggi

I nuovi Garmin Drive sono stati progettati per accompagnare qualsiasi tipo di spostamento, dal semplice tragitto quotidiano fino ai viaggi più lunghi e articolati. Il display edge-to-edge ad alta risoluzione permette di visualizzare con maggiore chiarezza il percorso, mentre destinazioni e itinerari possono essere selezionati direttamente dalla mappa.

A disposizione del conducente ci sono inoltre il touchscreen, le opzioni di selezione a schermo e i comandi vocali, così da poter interagire con il navigatore senza dover necessariamente distogliere l’attenzione dalla strada.

Come sempre, Garmin ha integrato una serie di avvisi pensati per aumentare la consapevolezza durante la guida, il navigatore può mostrare, per esempio, la posizione di semafori e segnali di stop, oltre a segnalare curve strette imminenti, variazioni dei limiti di velocità e la presenza di zone scolastiche nelle vicinanze.

Non manca poi il supporto alla mobilità elettrica, i Garmin Drive possono indicare le stazioni di ricarica per veicoli elettrici lungo il percorso, consentendo di filtrarle in base alla potenza di ricarica e mostrando informazioni in tempo reale sulla disponibilità. Quando il navigatore è collegato all’app Garmin Drive su uno smartphone compatibile, può inoltre mostrare i prezzi aggiornati del carburante.

La connettività permette anche di ricevere informazioni sul traffico in tempo reale e sulle condizioni meteorologiche, così da avere un quadro più completo del viaggio e degli eventuali rallentamenti.

Sempre tramite smartphone collegato è possibile cercare e condividere punti di interesse, mentre le recensioni dei viaggiatori di TripAdvisor aiutano a individuare hotel, ristoranti e attrazioni particolarmente apprezzati. Le mappe stradali dettagliate sono precaricate e possono essere aggiornate insieme al software attraverso una connessione Wi-Fi.

Un pacchetto dedicato a camion, camper e roulotte

La novità è particolarmente interessante per chi utilizza il navigatore su mezzi pesanti, camper o veicoli che trainano una roulotte. Per questi utenti Garmin propone il Truck and Camper Pack, acquistabile una tantum al prezzo di 149,99 euro.

Il pacchetto, disponibile per chi guida in Europa, Australia e Nuova Zelanda, aggiunge funzionalità specifiche per questo tipo di veicoli; il navigatore può calcolare percorsi personalizzati tenendo conto di altezza, peso, lunghezza del veicolo e carico trasportato, evitando così strade non adatte alle caratteristiche del mezzo.

Vengono inoltre forniti avvisi relativi a pendenze ripide, curve strette, limiti di peso e altre condizioni stradali potenzialmente problematiche. Per arrivare più facilmente a destinazione sono disponibili anche immagini satellitari ad alta risoluzione, utili per individuare dall’alto banchine di carico e scarico, ingressi per camion, campeggi e aree di sosta.

Per chi viaggia in camper, il pacchetto integra un elenco precaricato di campeggi e aree sosta attrezzate che utilizza informazioni provenienti da ASCI, Campercontact, Guida Verde Michelin e altre fonti.

Non manca infine una funzione dedicata alle condizioni meteorologiche per i mezzi pesanti: la mappa può mostrare una sovrapposizione relativa alla velocità del vento e avvisare il conducente quando vengono rilevate raffiche lungo il percorso.

Gli autotrasportatori possono inoltre consultare le valutazioni della community dēzl sui luoghi preferiti dai professionisti, trovare i parcheggi per camion disponibili e contribuire a loro volta alle valutazioni.

I nuovi Garmin Drive saranno disponibili per l’acquisto dal 14 settembre con prezzi consigliati compresi tra 299,99 euro e 349,99 euro, a seconda del modello. Il Truck and Camper Pack costa invece 149,99 euro e può essere acquistato esclusivamente tramite Garmin, insieme al navigatore oppure separatamente. In alternativa, è possibile attivarlo successivamente dal dispositivo attraverso l’app Garmin Drive.