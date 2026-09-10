Con iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max ormai ufficiali, e con Apple che ha già rimosso i modelli precedenti dal proprio store portando i prezzi di listino a partire da 1.489€ per iPhone 18 Pro e 1.639€ per iPhone 18 Pro Max, la domanda che si pone chi sta valutando un nuovo iPhone in questi giorni è tutt’altro che scontata: vale davvero la pena spendere così tanto in più per l’ultima generazione, o conviene orientarsi su iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, oggi disponibili a prezzi sensibilmente più bassi?

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Cosa si perde, davvero, scegliendo il modello dello scorso anno

Va detto con chiarezza: iPhone 17 Pro e Pro Max restano, a distanza di un anno dal lancio, due smartphone di livello altissimo. Lo confermano la nostra recensione di iPhone 17 Pro all’epoca del lancio, e la recensione a distanza di mesi di utilizzo di iPhone 17 Pro Max, che ne aveva promosso a pieni voti batteria e comparto fotografico, pur segnalando qualche difetto minore come il peso elevato del Pro Max e un Camera Control mai davvero convincente. Il chip A19 Pro, il telaio unibody in alluminio con camera di vapore, le tre fotocamere Fusion da 48MP e un’autonomia da record restano tutti presenti, intatti, sul modello dello scorso anno.

Proprio l’autonomia resta uno degli argomenti più convincenti a favore del Pro Max: una batteria da 4.823 mAh capace di garantire fino a 9 ore in più di riproduzione video rispetto al modello base della stessa generazione, la durata più lunga mai registrata su un iPhone fino a quel momento. Anche il display non sfigura di certo davanti alla concorrenza più recente, con luminosità di picco fino a 3.000 nit e un pannello Super Retina XDR con refresh rate a 120Hz che continua a garantire una fluidità visiva ai vertici della categoria. Sul fronte fotografico, il sistema a tre sensori Fusion da 48MP ciascuno permette di scattare con qualità elevata a diverse focali senza dover rinunciare a dettaglio, un aspetto su cui i test di settore, DxOMark compreso, hanno confermato le ottime prestazioni della fotocamera selfie della gamma 17 Pro, tra le migliori mai realizzate da Apple su uno smartphone.

Quello che cambia con iPhone 18 Pro riguarda soprattutto dettagli incrementali, un processore più veloce, piccoli affinamenti fotografici e di design, e un prezzo di listino sensibilmente più alto, complice anche la crisi delle memorie che sta spingendo verso l’alto i costi di produzione dell’intero settore. Per la maggior parte degli utilizzi quotidiani, il salto generazionale difficilmente giustifica da solo centinaia di euro di differenza.

Dove conviene comprarli ora

Proprio in virtù di questo passaggio di consegne, i prezzi di iPhone 17 Pro e Pro Max sono scesi parecchio rispetto al listino originale. Su Comet, ad esempio, il modello Pro da 256GB nelle colorazioni Arancione Cosmico e Blu Profondo è sceso da 1.339€ a 1.099€, mentre il Pro Max da 256GB, sia in Argento sia in Cosmic Orange, è passato da 1.299€ a 1.199€. Sono prezzi che, uniti al fatto di comprare comunque un iPhone tutt’altro che invecchiato, rendono questi due modelli probabilmente la scelta più sensata sul piano del rapporto qualità prezzo in questo preciso momento. Se poi ci aggiungete il fatto che Apple ha ritirato gli iPhone 17 Pro dal mercato, e che presto non saranno più reperibili, lácquisto in questo momento è più conveniente che mai.

Chi acquista su Comet può inoltre contare su condizioni di vendita tutt’altro che banali per un prodotto di questa fascia di prezzo: reso fino a 15 giorni, garanzia estesa a 24 mesi e possibilità di finanziamento a tasso zero in 20 rate mensili, un’opzione che permette di distribuire la spesa senza interessi aggiuntivi invece di doverla sostenere in un’unica soluzione. Per chi possiede già uno smartphone usato, resta inoltre disponibile la valutazione tramite permuta direttamente in fase di acquisto, un modo ulteriore per abbassare la spesa finale.

Chi non ha bisogno per forza delle ultime novità di iPhone 18 Pro, e preferisce risparmiare qualche centinaio di euro pur restando su un top di gamma recente, difficilmente troverà un’occasione migliore di questa nelle prossime settimane.