Amazfit Balance 2 sta finalmente ricevendo l’aggiornamento a Zepp OS 6, una versione del sistema operativo che porta con sé diverse novità dedicate soprattutto all’allenamento, alla gestione delle mappe e al monitoraggio delle attività sportive. Il nuovo firmware è identificato dalla versione 6.2.208.7 e, nonostante un peso di appena 23,33 MB, introduce un numero piuttosto consistente di miglioramenti.

L’aggiornamento ha iniziato a essere distribuito in Germania e, come spesso accade con i firmware di Amazfit, dovrebbe arrivare progressivamente anche negli altri mercati. C’è però una particolarità che potrebbe lasciare con l’amaro in bocca i possessori di Balance 2: Zepp OS 6 arriva senza il nuovo launcher Motion UI, una delle modifiche grafiche più evidenti introdotte con la nuova generazione del sistema operativo.

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Zepp OS 6 arriva su Amazfit Balance 2, ma senza il nuovo launcher

Con Zepp OS 6, Amazfit ha introdotto un’interfaccia maggiormente orientata allo sport, con animazioni più fluide, una navigazione più naturale e un feedback visivo migliorato. Anche sul Balance 2 i primi utenti che hanno installato il firmware segnalano una maggiore fluidità durante lo scorrimento e nella transizione tra le varie schermate.

L’esperienza tuttavia, non è completamente identica a quella offerta dagli smartwatch più recenti. Il launcher Motion UI, già presente su Amazfit Balance 3 e Balance Ultra, non è stato infatti incluso in questo aggiornamento.

La differenza è tutt’altro che marginale, perché il launcher rappresenta uno degli elementi attraverso cui Zepp OS 6 modifica maggiormente l’esperienza d’uso. Sul Balance 3, per esempio, le scorciatoie dedicate agli allenamenti sono organizzate in una sezione laterale, mentre le applicazioni sono collocate in un’altra area e le statistiche giornaliere vengono presentate attraverso un sistema di schede verticali.

Su Balance 2 invece, il layout principale rimane sostanzialmente quello precedente, nonostante il passaggio a Zepp OS 6. Non è ancora possibile stabilire se questa scelta sia definitiva oppure se Amazfit abbia intenzione di introdurre il nuovo launcher con un successivo aggiornamento. Al momento comunque, il registro delle modifiche del firmware non lascia intendere che Motion UI debba arrivare in un secondo momento.

Tante novità per allenamento, corsa e mappe

L’assenza del nuovo launcher non significa però che l’aggiornamento sia privo di contenuti, al contrario, Zepp OS 6 introduce su Balance 2 numerosi miglioramenti dedicati soprattutto agli utenti che utilizzano lo smartwatch per l’attività fisica.

Il nuoto in piscina, per esempio, guadagna la possibilità di gestire manualmente le pause. L’orologio è quindi in grado di distinguere più chiaramente i periodi di attività da quelli di riposo all’interno del riepilogo dell’allenamento.

Anche la corsa riceve alcune modifiche interessanti, sono stati aggiunti nuovi campi dati relativi al ritmo equivalente per giro, disponibili sia durante la corsa all’aperto sia nel trail running; è stato inoltre aggiornato l’algoritmo utilizzato per la stima della soglia del lattato, con l’obbiettivo di migliorare progressivamente la precisione delle rilevazioni.

Un’altra novità riguarda il supporto ai vogatori, Amazfit Balance 2 può ora collegarsi alle attrezzature di terze parti compatibili con lo standard FTMS, compreso il Concept2 RowErg, mostrando informazioni come potenza e distanza direttamente sull’orologio.

A completare il pacchetto dedicato all’allenamento arrivano una nuova applicazione Calendario di allenamento, pensata per visualizzare i programmi creati attraverso Zepp, e una Libreria di allenamento con ulteriori sessioni guidate. Le attività completate possono inoltre essere associate ad attrezzature specifiche, come le scarpe da corsa.

Particolarmente importante è anche il lavoro svolto sulle mappe, il nuovo gestore dei download permette di mettere in pausa, riprendere, aggiornare ed eliminare i contenuti scaricati, mentre il numero massimo di percorsi che possono essere memorizzati sullo smartwatch sale a 100.

Le anteprime dei percorsi mostrano inoltre la forma e il nome del tracciato prima dell’avvio dell’allenamento. Amazfit ha rivisto anche gli avvisi relativi alle svolte, le schermate dedicate alla destinazione, i controlli della mappa e l’organizzazione generale delle schermate durante l’attività.

Arrivano anche memo vocali e nuove informazioni quotidiane

Zepp OS 6 introduce su Amazfit Balance 2 anche alcune funzioni più piccole, ma potenzialmente utili nell’utilizzo quotidiano. Durante un allenamento è ora possibile registrare memo vocali, che possono essere successivamente riascoltati attraverso i dettagli dell’attività nell’app Zepp. La funzione può, per esempio, tornare utile per annotare rapidamente una sensazione avvertita durante l’esercizio, un problema, una particolare caratteristica del percorso oppure una modifica all’attrezzatura utilizzata.

Cambia inoltre il funzionamento degli aggiornamenti mattutini, che diventano veri e propri aggiornamenti giornalieri. Il Balance 2 può quindi fornire informazioni sia all’inizio della giornata sia alla sera, offrendo un riepilogo più completo dell’andamento quotidiano.

Per gli utenti Apple c’è poi una novità particolarmente interessante: la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) può ora essere sincronizzata con Apple Salute, migliorando l’integrazione tra Zepp e l’ecosistema sanitario di iPhone.

Amazfit ha infine modificato il comportamento della corona in alcune modalità di allenamento. In determinati casi sarà necessario tenerla premuta per mettere in pausa l’attività, invece di effettuare una singola pressione, una modifica pensata per ridurre il rischio di interruzioni accidentali durante lo sport.

Nel complesso, Zepp OS 6 rappresenta quindi un aggiornamento importante per Amazfit Balance 2 e riduce ulteriormente il divario software rispetto al più recente Balance 3. Le numerose novità dedicate allo sport, alle mappe e alla gestione dei dati rendono il firmware particolarmente interessante, ma l’assenza del launcher Motion UI impedisce al Balance 2 di offrire l’esperienza completa della nuova versione del sistema operativo.

Resta da capire se Amazfit abbia semplicemente scelto di non portare questa componente sul vecchio modello, oppure se il nuovo launcher arriverà in futuro con un ulteriore aggiornamento. Per il momento, chi possiede un Balance 2 deve quindi accontentarsi di uno Zepp OS 6 in parte rinnovato, ma con un’interfaccia principale ancora legata alla precedente esperienza.