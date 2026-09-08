L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più nel lavoro quotidiano degli sviluppatori, trasformando il modo in cui viene scritto, modificato e gestito il codice. Tra assistenti IA, agenti autonomi, IDE e strumenti dedicati alla programmazione, tuttavia, il numero di applicazioni da gestire continua ad aumentare e Logitech ha deciso di intervenire proprio su questo aspetto con un nuovo dispositivo della sua famiglia MX.

L’azienda ha infatti presentato Logitech MX Keypad, un centro di controllo fisico progettato specificamente per gli sviluppatori e pensato per offrire un accesso immediato a strumenti di intelligenza artificiale, agenti e comandi di programmazione attraverso una serie di tasti completamente personalizzabili.

L’obbiettivo è piuttosto chiaro: ridurre il tempo trascorso a passare da un’applicazione all’altra e permettere di controllare operazioni differenti direttamente dalla scrivania, anche quando il flusso di lavoro coinvolge contemporaneamente più strumenti.

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Logitech MX Keypad porta gli strumenti IA direttamente sulla scrivania

MX Keypad è stato progettato come un dispositivo di controllo multi-app e multi-agente, con la possibilità di interagire con piattaforme e ambienti di sviluppo differenti. Logitech sottolinea in particolare la compatibilità con strumenti come GitHub Copilot, Claude Code, Visual Studio Code e Intellij IDEA, consentendo di associare ai singoli tasti azioni differenti.

Il dispositivo può essere utilizzato, per esempio, per eseguire macro basate su prompt, avviare comandi, gestire operazioni legate al codice e persino richiamare procedure di refactoring. La caratteristica centrale è comunque la possibilità di configurare ogni singolo tasto in funzione delle proprie esigenze, associandolo a una specifica applicazione, a un agente oppure a una sequenza di azioni.

In questo modo MX Keypad vuole diventare una sorta di pannello di controllo fisico per un ambiente di sviluppo sempre più caratterizzato dalla presenza dell’intelligenza artificiale.

“MX Keypad mette un centro di controllo fisico a portata di mano, permettendo di orchestrare i flussi di lavoro IA in modo più rapido e intuitivo“, ha spiegato Anatoliy Polyanker, VP e GM di Logitech, sottolineando come la crescente disponibilità di strumenti IA stia modificando le competenze e le modalità con cui gli sviluppatori lavorano.

La collaborazione con GitHub e i plugin per personalizzare il dispositivo

Una delle caratteristiche più interessanti del nuovo MX Keypad è la collaborazione con GitHub, con cui Logitech ha sviluppato l’integrazione nativa dedicata agli sviluppatori. Al debutto, il dispositivo supporta in particolare VS Code e l’app GitHub Copilot, mentre l’azienda ha già previsto un’espansione verso altri strumenti.

La collaborazione non si limita all’integrazione software, ogni MX Keypad include infatti tre mesi gratuiti di GitHub Copilot Pro+, con la possibilità di riscattare l’offerta attraverso Logi Options+, sia per i nuovi utenti sia per quelli che utilizzano già il servizio.

Logitech punta inoltre molto sull’aspetto della personalizzazione, il Logi Actions SDK permette agli sviluppatori di creare strumenti e integrazioni su misura, mentre la documentazione ottimizzata per l’intelligenza artificiale è stata pensata per rendere più semplice la realizzazione di nuove integrazioni.

Secondo Logitech, gli stessi agenti di programmazione possono essere utilizzati per generare integrazioni personalizzate partendo dall’SDK, riducendo sensibilmente il lavoro necessario per realizzare strumenti specifici.

La community ha già iniziato a sviluppare plugin destinati a diversi strumenti, tra cui Claude Code e OpenAI Codex, che sono stati pubblicati su Logi Marketplace; il risultato è un sistema che può essere utilizzato non soltanto per impartire comandi, ma anche per tenere sotto controllo in tempo reale lo stato degli agenti e gestire il controllo CLI direttamente attraverso i tasti fisici.

Il sistema può inoltre interagire con oltre 100 milioni di dispositivi Logitech compatibili, ampliando ulteriormente le possibilità offerte dall’ecosistema dell’azienda.

MX Keypad arriva in due colori a 99,99 euro

Logitech ha prestato attenzione anche all’impatto ambientale del dispositivo, MX Keypad utilizza infatti plastica riciclata post-consumo certificata, che rappresenta il 64% della plastica utilizzata nella variante Grafite e il 49% in quella Grigio Chiaro. Anche il packaging è realizzato utilizzando carta proveniente da foreste certificate FSC e da altre fonti controllate.

Per quanto riguarda la disponibilità, Logitech MX Keypad arriva sul mercato dalla giornata odierna, il prezzo ufficiale è fissato a 99,99 euro e il dispositivo può essere acquistato attraverso il sito ufficiale Logitech e Amazon.

Con MX Keypad dunque, Logitech prova a portare il concetto di tastiera e periferica di controllo in una direzione nuova, trasformando i tasti fisici in un’interfaccia dedicata alla gestione degli strumenti di intelligenza artificiale utilizzati durante lo sviluppo software. Una soluzione che punta soprattutto sulla personalizzazione e sulla possibilità di riunire sotto un unico dispositivo operazioni che, normalmente, richiederebbero il passaggio continuo tra applicazioni e interfacce differenti.