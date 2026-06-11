Il mondo del lavoro è cambiato profondamente negli ultimi anni e, con esso, anche le esigenze di milioni di professionisti che ormai alternano ufficio, casa, spazi di coworking, aeroporti, hotel e caffetterie nel corso della stessa settimana. Proprio per rispondere a queste nuove abitudini, Logitech ha annunciato Mobi Fold, un nuovo mouse ultra portatile che punta a coniugare praticità, comfort e produttività in un formato decisamente compatto.

L’azienda descrive Mobi Fold come il primo mouse pieghevole della propria storia, un dispositivo progettato per accompagnare gli spostamenti quotidiani senza rinunciare a un’esperienza d’uso completa; l’obbiettivo è piuttosto chiaro, ossia colmare quello che Logitech definisce un vero e proprio gap di produttività in mobilità, ovvero la tendenza di molti professionisti a lasciare il mouse in ufficio o a casa e affidarsi esclusivamente al touchpad del notebook quando lavorano fuori sede.

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Un design pieghevole per essere sempre pronto all’uso

Secondo una ricerca commissionata da Logitech, il 72% dei professionisti possiede un mouse ma soltanto il 26% lo utilizza quando lavora in luoghi pubblici; le motivazioni sono spesso legate alle dimensioni e alla praticità di trasporto dei modelli tradizionali, che finiscono per occupare spazio prezioso all’interno di zaini e borse.

Mobi Fold nasce proprio per superare questo limite grazie a un particolare meccanismo pieghevole che consente di trasformarlo rapidamente da dispositivo tascabile a mouse ergonomico. Una volta aperto, il dispositivo si accende automaticamente ed è subito pronto all’uso, quando viene richiuso invece, si spegne da solo per preservare la batteria.

Secondo Logitech, il design ergonomico del nuovo mouse consentirebbe inoltre di ridurre del 22% l’affaticamento muscolare rispetto all’utilizzo del touchpad integrato nei laptop, un aspetto particolarmente interessante per chi trascorre molte ore al computer durante trasferte e giornate lavorative fuori ufficio.

Funzioni intelligenti e ampia compatibilità

Dal punto di vista delle funzionalità, Logitech ha integrato nel nuovo mouse la tecnologia Adaptive Touch Scrolling, studiata per offrire uno scorrimento più naturale e preciso durante la consultazione di documenti, fogli di calcolo e pagine web particolarmente lunghe.

Non mancano poi due pulsanti personalizzabili che possono essere configurati tramite il software Logi Options+, consentendo agli utenti di associare scorciatoie specifiche come la cattura di screenshot o il passaggio rapido tra le applicazioni aperte.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla connettività, Mobi Fold può infatti collegarsi contemporaneamente a tre dispositivi tramite Bluetooth, permettendo di passare rapidamente da uno all’altro senza interrompere il flusso di lavoro. Il mouse risulta compatibile con Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS e Linux, caratteristica che lo rende una soluzione versatile per chi utilizza più piattaforme durante la giornata.

Tra le novità più interessanti figura inoltre il supporto a Fast Pair, che rende Mobi Fold il primo dispositivo Logitech compatibile con la tecnologia di associazione rapida sviluppata da Google per Android.

Silenzioso, resistente e pensato per durare

Trattandosi di un prodotto destinato all’utilizzo in ambienti condivisi come biblioteche, coworking, sale d’attesa e bar, Logitech ha scelto di integrare clic silenziosi che riducono al minimo il rumore durante l’utilizzo.

L’azienda sottolinea inoltre l’attenzione dedicata alla robustezza del prodotto, Mobi Fold è stato sottoposto a test di caduta, dispone di un rivestimento in silicone resistente alla polvere e utilizza una cerniera interna progettata per resistere fino a 15 anni di utilizzo quotidiano.

Anche l’autonomia promette risultati particolarmente interessanti, un solo minuto di ricarica permette infatti di ottenere fino a 22 ore di utilizzo, mentre una ricarica completa garantisce fino a 30 giorni di funzionamento. A completare il quadro troviamo anche un sistema basato sull’intelligenza artificiale che aiuta a evitare clic accidentali durante la chiusura del dispositivo.

Attenzione anche alla sostenibilità

Come sempre più spesso accade nei prodotti recenti dell’azienda, Logitech ha posto particolare enfasi anche sugli aspetti legati alla sostenibilità ambientale. Mobi Fold utilizza plastica riciclata post consumo certificata, con una percentuale che raggiunge il 36% nella variante Grafite, oltre a magneti contenenti terre rare riciclate al 100%; anche il packaging è stato realizzato utilizzando carta certificata FSC, nel tentativo di ridurre ulteriormente l’impatto ambientale del prodotto.

Prezzi e disponibilità di Logitech Mobi Fold

Logitech Mobi Fold è disponibile a livello globale nelle colorazioni Grafite, Lilla e Off White al prezzo consigliato di 79,99 euro. l’azienda ha annunciato anche Mobi Fold for Business, una variante dedicata alle aziende che include il ricevitore USB-C Logi Bolt, il supporto alla piattaforma Logitech Sync per la gestione centralizzata dei dispositivi e una garanzia hardware limitata di due anni; questa versione sarà proposta a 84,99 euro attraverso canali B2B autorizzati.

Con questo nuovo prodotto Logitech prova dunque a risolvere uno dei problemi più comuni del lavoro moderno, proponendo un mouse che punta tutto sulla portabilità senza sacrificare comfort, autonomia e produttività, aspetti che potrebbero renderlo particolarmente interessante per professionisti, studenti e lavoratori in continua mobilità.