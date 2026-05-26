Logitech amplia la propria gamma di periferiche con una nuova linea pensata per chi trascorre molte ore alla scrivania, tra lavoro e attività personali.
La serie Signature Comfort Plus introduce diverse novità interessanti, a partire dal primo mouse dell’azienda svizzera dotato di supporto palmare imbottito, abbinato a una tastiera ergonomica con poggiapolsi morbido progettata per il multitasking quotidiano.
La nuova gamma comprende il mouse Signature Comfort Plus M850 L con supporto palmare, la combo tastiera e mouse MK880 e il mouse M840 L, quest’ultimo disponibile senza il supporto palmare per chi preferisce un design più tradizionale.
Tutti i prodotti sono pensati per offrire un’esperienza d’uso più silenziosa e confortevole, con particolare attenzione agli ambienti di lavoro condivisi e ibridi. Scopriamoli nel dettaglio.
Indice:
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Design orientato al comfort per sessioni prolungate
La linea Signature Comfort Plus è stata sviluppata partendo da un presupposto chiaro: rendere più naturale e meno faticoso l’utilizzo quotidiano di mouse e tastiera.
Il mouse M850 L introduce per la prima volta in casa Logitech un supporto palmare imbottito, abbinato a una forma ergonomica studiata per la mano destra e a impugnature laterali in gomma che favoriscono una presa più rilassata anche dopo molte ore di utilizzo. Il prodotto è stato testato da professionisti in contesti reali prima del lancio.
La tastiera MK880 integra tasti ammortizzati, un poggiapolsi con doppio strato di schiuma e un profilo ergonomico con angolazioni regolabili a 0°, 4° e 8°, progettato per offrire maggiore comfort durante le sessioni di digitazione prolungate. Non manca la resistenza alle fuoriuscite di liquidi.
L’azienda ci tiene a porre l’accento sul modo in cui combinati, mouse e tastiera favoriscono una posizione più naturale delle mani e un’esperienza di utilizzo decisamente più silenziosa rispetto alle periferiche tradizionali. I clic silenziosi e la digitazione a bassa rumorosità aiutano a ridurre le distrazioni negli ambienti condivisi, un aspetto sempre più rilevante nell’era del lavoro ibrido e degli open space.
“Le persone trascorrono oggi giornate sempre più lunghe alla scrivania, passando continuamente tra attività, schermi e momenti personali“, ha dichiarato Art O’Gnimh, General Manager del Mice & Keyboard Solutions Group di Logitech. “Questi strumenti sono progettati per eliminare le piccole distrazioni quotidiane e offrire maggiore comfort, rendendo l’esperienza più naturale e immediata”.
Multitasking semplificato con Easy-Switch e compatibilità multi-OS
La funzione Easy-Switch consente di passare rapidamente tra un massimo di tre dispositivi, che si tratti del PC di lavoro, del laptop personale, del tablet o dello smartphone. Il layout multi-OS garantisce la compatibilità con Windows, macOS e ChromeOS senza necessità di configurazioni complesse.
Con l’app Logi Options+ è possibile personalizzare l’esperienza d’uso della tastiera, assegnando Smart Actions per automatizzare attività ricorrenti o utilizzando il tasto AI Launch per accedere rapidamente a strumenti come Copilot, Gemini o ChatGPT. Con Logi Tune gli utenti possono invece assegnare funzioni specifiche per Zoom Workplace e Microsoft Teams, integrando le periferiche nel proprio flusso di lavoro per le videoconferenze.
L’autonomia è un altro punto di forza: fino a tre anni di durata della batteria per la tastiera e fino a due anni per il mouse, riducendo significativamente la frequenza delle sostituzioni.
Versione Business con sicurezza e gestione centralizzata
Per le implementazioni aziendali su larga scala, Logitech propone la versione Signature Comfort Plus for Business, che combina comfort per i dipendenti, connettività sicura e gestione semplificata dei dispositivi.
Il ricevitore wireless USB-C Logi Bolt garantisce una connessione sicura e affidabile anche in ambienti ad alta densità di dispositivi wireless. I dispositivi possono essere monitorati utilizzando Logitech Sync, la piattaforma di gestione che permette ai team IT di monitorare, gestire e aggiornare da remoto le periferiche aziendali per mostrare una gestione centralizzata dello stato delle periferiche e del firmware.
Attenzione alla sostenibilità
Signature Comfort Plus è stata sviluppata secondo i principi del Design for Sustainability. Le parti in plastica, a seconda del colore, contengono tra il 49% e il 77% di plastica riciclata post-consumo certificata, contribuendo a favorire la circolarità e a ridurre l’impronta di carbonio dei prodotti.
I prodotti vengono spediti in confezioni di carta certificate FSC e sono progettati per garantire una lunga durata della batteria, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale.
Prezzi e disponibilità
Il mouse Signature Comfort Plus M850 L con supporto palmare, la combo MK880 e il mouse M840 L senza supporto palmare saranno disponibili a livello globale a partire da giugno 2026 su logitech.com e presso i rivenditori autorizzati. I prezzi sono rispettivamente di 54,99 euro, 109,99 euro e 49,99 euro.
Le versioni M850 L for Business e MK880 for Business saranno disponibili rispettivamente a 59,99 euro e 119,99 euro.
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