La serie MX di Logitech riceve un importante aggiornamento che punta a rendere ancora più fluido il lavoro su più dispositivi.

L’azienda svizzera ha annunciato nuove funzionalità e integrazioni software pensate per chi utilizza quotidianamente tastiere e mouse della gamma professionale, con l’obiettivo di eliminare le interruzioni e velocizzare i flussi di lavoro.

Al centro dell’aggiornamento c’è Enhanced Easy Switch, una funzione che ridefinisce il passaggio tra più computer rendendolo immediato e completamente fluido. Con una sola pressione, tastiera, mouse e MX Creative Dialpad si spostano simultaneamente tra diverse workstation, eliminando la necessità di riconnessioni manuali.

Actions Ring si estende a tutta la gamma

Novità anche per l’estensione di Actions Ring, ora disponibile nell’intero portafoglio MX. La funzione arriva su MX Master 4, MX Master 3S, MX Anywhere 3S, MX Keys S, MX Keys Mini, MX Mechanical e MX Mechanical Mini, permettendo di velocizzare il flusso di lavoro e organizzare con maggior precisione le proprie risorse.

“Il nostro obiettivo è migliorare i flussi di lavoro degli utenti avanzati, rendendo al tempo stesso invisibile la tecnologia che li abilita“, ha dichiarato Maxim Bondar, Head of MX Business and Marketing di Logitech.

“Con funzionalità richieste dalla nostra community, come Enhanced Easy Switch, e con i nuovi plugin per la produttività, continuiamo ad arricchire l’ecosistema MX”.

Nuovi plugin per Microsoft Office, Notion e Slack

L’introduzione di plugin estesi a tutta la gamma amplia ulteriormente le capacità dell’ecosistema, integrando applicazioni chiave per la produttività come Microsoft Office. Con il nuovo aggiornamento è possibile navigare con Actions Ring tra i fogli Excel, formattare documenti Word e gestire presentazioni PowerPoint con maggiore precisione e controllo.

L’integrazione con Notion per Desktop consente di mantenere contenuti e idee sempre organizzati grazie a controlli dedicati, mentre il plugin per Slack permette di accedere rapidamente a huddle, workspace e conversazioni con un semplice tocco o clic. Una serie di aggiunte che trasformano mouse e tastiere MX in veri e propri hub di controllo per le applicazioni più utilizzate in ambito professionale.

La funzione è disponibile su tutte le periferiche compatibili con Logi Bolt. Le tastiere MX Keys S e MX Keys Mini sono già compatibili a partire da oggi, mentre i possessori di MX Mechanical e MX Mechanical Mini dovranno attendere fino all’estate.

Per attivare le nuove funzionalità è sufficiente aggiornare Logi Options+ o scaricare l’ultima versione disponibile. I plugin per la produttività sono già disponibili gratuitamente nel Logi Marketplace.

La funzione è disponibile su tutte le periferiche compatibili con Logi Bolt. Le tastiere MX Keys S e MX Keys Mini sono già compatibili a partire da oggi, 28 aprile, mentre i possessori di MX Mechanical e MX Mechanical Mini dovranno attendere fino all’estate.