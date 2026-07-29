Con un annuncio in sordina, o quasi, AMD ha ampliato ufficialmente la famiglia di schede grafiche Radeon RX 9000 con un modello destinato a presidiare la fascia d’ingresso del segmento gaming desktop. Dopo le anticipazioni delle scorse ore da parte di alcuni partner come Sapphire e ASRock, la casa di Sunnyvale ha pubblicato tutte le specifiche della nuova Radeon RX 9050, confermandone caratteristiche tecniche e prestazioni nei giochi.

La nuova proposta punta chiaramente al gaming in risoluzione Full HD nella fascia bassa, combinando l’architettura RDNA 4 con un consumo particolarmente contenuto e una configurazione hardware pensata per chi desidera assemblare un PC da gioco senza investire cifre elevate. Almeno per il momento, però, AMD ha deciso di limitarne la commercializzazione ad alcuni mercati selezionati, nello specifico Asia-Pacifico, Giappone e America Latina, dove dovrebbe essere proposta a un prezzo di partenza di 279 dollari.

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AMD Radeon RX 9050 porta RDNA 4 nella fascia entry-level

Con Radeon RX 9050, AMD introduce una soluzione decisamente più compatta rispetto alle Radeon RX 9060 e RX 9060 XT, mantenendo comunque tutte le tecnologie principali della nuova generazione. La GPU integra 16 Compute Unit, per un totale di 1.024 Stream Processor, affiancati da 16 Ray Accelerator e 32 AI Accelerator, numeri che la collocano esattamente a metà strada tra le tradizionali schede entry-level e le proposte dedicate alla fascia media.

Sul fronte delle frequenze troviamo un Game Clock di 1.920 MHz e un Boost Clock fino a 2.600 MHz, mentre la potenza di calcolo raggiunge 10,6 TFLOPS FP32; per avere un termine di paragone, vi diciamo che si tratta di un valore che supera leggermente quello della GPU integrata all’interno di PlayStation 5 e che lascia intuire il posizionamento scelto dal produttore.

Il comparto memoria prevede 8 GB di GDDR6 collegati tramite un bus a 128 bit, con velocità fino a 18 Gbps, per una banda passante di 288 GB/s, affiancata da 32 MB di Infinity Cache. Anche il consumo resta particolarmente contenuto; AMD dichiara infatti un TBP di appena 92 watt, valore che permette alla scheda di funzionare utilizzando un singolo connettore PCI-E e un alimentatore consigliato da 450 watt.

Non manca naturalmente il supporto alle principali tecnologie software della piattaforma Radeon, tra cui AMD FSR Redstone, Fluid Motion Frames, Anti-Lag 2, Radeon Boost, Enhanced Sync, FreeSync e l’intera suite AMD Software Adrenalin Edition.

Radeon RX 9050 punta tutto sul gaming a 1080P

Come prevedibile considerando il posizionamento della scheda, AMD ha concentrato la propria comunicazione sulle prestazioni in Full HD, terreno ormai comune a tutte le schede grafiche di fascia bassa. Secondo i dati ufficiali pubblicati dall’azienda, Radeon RX 9050 sarebbe in grado di offrire:

96 FPS in Cyberpunk 2077

131 FPS in Forza Horizon 6

85 FPS in Pragmata

60 FPS in 007: First Light

116 FPS in Call of Duty: Black Ops 7

227 FPS in Counter-Strike 2

206 FPS in Rainbow Six Siege

593 FPS in Valorant (impostazioni High)

AMD precisa che questi risultati sono stati ottenuti utilizzando prevalentemente preset grafici Medi a 1080P; rimangono però alcuni dettagli non specificati, come la configurazione hardware utilizzata durante i test oppure l’eventuale impiego di tecnologie di upscaling o Frame Generation.

In ogni caso, i numeri mostrano chiaramente quale sia l’obiettivo della nuova GPU, ovvero offrire un’esperienza fluida negli eSport e nei principali titoli AAA senza spingersi verso risoluzioni superiori al Full HD.

Dal punto di vista tecnico, Radeon RX 9050 rappresenta inoltre una proposta interessante per chi cerca una scheda moderna ma dai consumi ridotti. I 92 watt dichiarati la rendono infatti una delle GPU desktop RDNA 4 meno energivore finora presentate, caratteristica che potrebbe favorirne l’integrazione anche all’interno di configurazioni compatte.

Scheda tecnica AMD Radeon RX 9050

Architettura AMD RDNA 4

16 Compute Unit

1.024 Stream Processor

16 Ray Accelerator

32 AI Accelerator

Frequenza Game Clock: 1.920 MHz

Frequenza Boost: fino a 2.600 MHz

Potenza FP32: 10,6 TFLOPS

8 GB di memoria GDDR6

Bus di memoria a 128 bit

Velocità memoria fino a 18 Gbps

Banda passante fino a 288 GB/s

32 MB di AMD Infinity Cache

64 ROP

64 Texture Unit

TBP: 92 W

Alimentazione: 1 connettore PCIe 8 pin

Alimentatore consigliato: 450 W

DisplayPort 2.1a

HDMI 2.1b

Supporto AV1 Encode/Decode

Tech AMD: Compatibile con AMD FSR Redstone Supporto AMD Fluid Motion Frames AMD Anti-Lag 2 AMD FreeSync AMD Smart Access Memory AMD Software Adrenalin Edition



Disponibilità e prezzo

AMD ha confermato che la nuova Radeon RX 9050 sarà inizialmente disponibile nei mercati Asia-Pacifico, Giappone e America Latina, mentre al momento non sono stati annunciati piani ufficiali per Europa e Nord America. Il prezzo di riferimento dovrebbe attestarsi a 279 dollari, posizionando la scheda nella fascia entry-level della nuova famiglia Radeon RX 9000.

Se confermato anche negli altri mercati, il posizionamento della RX 9050 la porterà inevitabilmente a confrontarsi con la NVIDIA GeForce RTX 5050, oggi la proposta Blackwell più economica della concorrenza, testata più volte in redazione (link a fondo pagina). Le due schede condividono infatti lo stesso approccio: offrire un’esperienza di gioco convincente in Full HD mantenendo consumi contenuti e un prezzo relativamente accessibile.

Da una parte NVIDIA punta soprattutto sull’ecosistema software, con DLSS 4, Multi Frame Generation e le tecnologie AI che caratterizzano la nuova architettura Blackwell; dall’altra AMD risponde con RDNA 4, FSR Redstone, Fluid Motion Frames e un consumo particolarmente ridotto di appena 92 watt, elemento che potrebbe renderla interessante anche per configurazioni compatte.

Al momento è ancora presto per stabilire quale delle due rappresenti la scelta migliore; le prestazioni diffuse da AMD provengono infatti dai benchmark interni dell’azienda e sarà necessario attendere le prime recensioni indipendenti per capire come la Radeon RX 9050 si comporterà realmente rispetto alla RTX 5050 nei giochi più diffusi.

Una cosa però sembra già evidente, ovvero che dopo diversi anni di relativa calma nella fascia entry-level, la concorrenza tra AMD e NVIDIA torna finalmente ad animarsi, e per chi gioca in 1080p potrebbe tradursi in un’offerta decisamente più interessante nei prossimi mesi.