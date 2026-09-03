L’AI è protagonista anche allo stand di Lenovo, seguendo un trend che coinvolge ormai tutti i processi aziendali e si fonde con una nuova generazione di dispositivi e soluzioni pensate per il mondo professionale. In occasione di Lenovo Innovation World a IFA 2026, il colosso asiatico ha presentato una gamma che comprende desktop ThinkCentre, notebook ThinkBook, tecnologie di sicurezza ThinkShield e alcuni concept dedicati al futuro del mobile computing.

Il filo conduttore è la strategia Hybrid AI, con cui Lenovo punta a distribuire i carichi di lavoro tra dispositivo, edge, data center e cloud in funzione delle esigenze delle organizzazioni. Il traguardo è quello di combinare capacità di elaborazione locale, servizi cloud, gestione centralizzata e sicurezza, accompagnando le aziende dalla sperimentazione dell’AI fino a una sua implementazione più ampia.

Tra le novità più interessanti spicca ThinkCentre X Ultra, un desktop compatto progettato per l’era dell’Agentic AI, affiancato dai nuovi ThinkCentre M75s Gen 6 e M75q Gen 6. Sul fronte notebook arrivano invece ThinkBook 14 Gen 9 e ThinkBook 14x Gen 2, mentre i concept Project AeroBlade e Project Swan mostrano alcune delle direzioni che Lenovo sta esplorando per il futuro dei PC professionali.

La proposta viene completata dai nuovi monitor ThinkVision e da soluzioni come ThinkShield TraceLock e Prompt Security, dedicate rispettivamente alla gestione dei dispositivi e alla sicurezza dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

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ThinkCentre X Ultra porta l’Hybrid AI sui desktop

La nuova generazione di desktop Lenovo guarda soprattutto alla crescente diffusione dell’Agentic AI, con sistemi capaci di eseguire localmente parte dei carichi di lavoro e di interagire con servizi cloud quando necessario. In questo contesto si inserisce ThinkCentre X Ultra, un desktop che inaugura secondo Lenovo una nuova categoria di sistemi pensati per i carichi di lavoro AI più avanzati.

Il dispositivo può essere configurato con processori fino a AMD Ryzen AI Max+ PRO Serie 495 e fino a 128 GB di memoria unificata, concentrando una notevole capacità di elaborazione in uno chassis da appena 1,6 litri. La compattezza rappresenta uno degli elementi centrali del progetto; Lenovo ha sviluppato un sistema di raffreddamento pensato per mantenere prestazioni costanti anche durante carichi di lavoro prolungati, cercando al tempo stesso di contenere rumore e temperature.

Un elemento particolarmente interessante è la possibilità di collegare fino a quattro sistemi ThinkCentre X Ultra all’interno di un’unica configurazione. L’architettura predisposta per il clustering permette di combinare le risorse disponibili per affrontare modelli AI più grandi, finestre di contesto più estese e workflow multi-agente, oltre a richieste simultanee.

ThinkCentre X Ultra integra inoltre AMD Ryzen AI Developer Center, attraverso cui Lenovo punta a semplificare l’accesso a strumenti, modelli e workflow AI preconfigurati per Windows e Linux. Sul fronte della gestione, il desktop integra tecnologie AMD PRO e AMD DASH, oltre alle soluzioni Lenovo ThinkShield; la funzione Adaptive Lighting utilizza invece indicatori luminosi per fornire informazioni immediate sullo stato operativo del sistema.

Caratteristiche principali ThinkCentre X Ultra

Processore: fino ad AMD Ryzen AI Max+ PRO Serie 495

Memoria: fino a 128 GB di memoria unificata

Volume: 1,6 litri

AI: AMD Ryzen AI Developer Center

Clustering: fino a 4 sistemi

Gestione: AMD PRO e AMD DASH

Sicurezza: Lenovo ThinkShield

Funzioni: Adaptive Lighting e self-healing BIOS

ThinkCentre M75s Gen 6 e M75q Gen 6 per le aziende

Accanto al modello di fascia più alta, Lenovo ha rinnovato la famiglia ThinkCentre con M75s Gen 6 e M75q Gen 6. Il primo è un desktop Small Form Factor che può essere equipaggiato con processori fino ad AMD Ryzen AI PRO Serie 400, con una capacità di accelerazione AI locale dichiarata fino a 50 TOPS; il ThinkCentre M75q Gen 6 adotta invece il formato Tiny, pensato per chi deve mantenere ridotte le dimensioni della postazione. Il sistema può essere installato infatti dietro un monitor oppure all’interno di un cassetto della scrivania e supporta fino a 64 GB di memoria e quattro display.

Anche questi modelli puntano sulla gestione aziendale e sulla sicurezza, con self-healing BIOS e tecnologie ThinkShield per una protezione multilivello che coinvolge hardware, firmware e software. L’approccio è quindi differente rispetto a quello di ThinkCentre X Ultra, ma la logica rimane la stessa, ovvero portare funzionalità AI anche sui sistemi destinati alle attività quotidiane delle aziende, senza rinunciare agli strumenti di gestione centralizzata.

ThinkBook 14 Gen 9 porta fino a 80 TOPS di AI locale

Sul fronte della mobilità Lenovo amplia invece la famiglia ThinkBook con il ThinkBook 14 Gen 9, un notebook progettato per combinare elaborazione AI locale, autonomia e portabilità. Il sistema monta processori Snapdragon X2 Plus e raggiunge fino a 80 TOPS di potenza AI, ideale secondo il produttore per scenari come creazione di contenuti, multitasking e attività professionali che possono beneficiare dell’elaborazione direttamente sul dispositivo.

Il display WUXGA da 14 pollici raggiunge una luminosità massima di 400 nit ed è disponibile anche con supporto touch; il notebook misura 17,7 mm di spessore e parte da un peso di 1,3 Kg, mentre riguardo l’autonomia si parla di 26 ore di riproduzione video i(in particolari condizioni). A completare la piattaforma ci sono le esperienze Copilot+ PC e Lenovo Qira, con funzioni pensate per supportare le attività quotidiane; tra queste vengono citate Pay Attention e Catch Me Up, progettate rispettivamente per aiutare durante le riunioni e recuperare rapidamente informazioni o conversazioni precedenti.

ThinkBook 14x Gen 2 punta tutto sulla portabilità

Per chi mette al primo posto la mobilità arriva invece ThinkBook 14x Gen 2, un notebook caratterizzato da dimensioni particolarmente contenute. Lo spessore è di appena 12,9 mm, mentre il peso si ferma a 990 grammi; a bordo trovano posto processori Intel Core 7 (Series 3), una piattaforma ideale per attività come produttività, navigazione, collaborazione e lavoro quotidiano.

Il design prevede finiture metalliche, display OLED opzionali e supporto touch, mentre le colorazioni previste sono Luna Grey, Celestial White, Mystic Violet e Veil Blue. L’obiettivo, in questo caso, non è tanto quello di trasformare il notebook in una workstation per carichi AI particolarmente pesanti, quanto offrire un sistema professionale molto facile da trasportare tra ufficio, coworking, università e trasferte.

Project AeroBlade e Project Swan mostrano il futuro dei notebook Lenovo

Accanto ai prodotti destinati al mercato, Lenovo ha portato a IFA 2026 anche due concept basati su tecnologia Intel che esplorano nuove possibilità per il mobile computing. Il primo è Project AeroBlade, un proof of concept da 14 pollici che punta a ridurre drasticamente dimensioni e peso senza rinunciare alle prestazioni sostenute; il concept misura meno di 10 mm di spessore e pesa meno di 830 grammi, adottando un design fanless.

Il raffreddamento rappresenta proprio uno degli aspetti più interessanti del progetto; Lenovo ha sviluppato Active Flow in collaborazione con Frore Systems, utilizzando la tecnologia AirJet per sostituire le tradizionali ventole con un sistema di raffreddamento attivo allo stato solido. L’obiettivo è affrontare uno dei principali limiti dei notebook ultrasottili, ossia mantenere prestazioni elevate nel tempo senza aumentare rumore, accumulo di polvere e complessità meccanica.

Il sistema comunque guarda anche alle prestazioni e alla versatilità, garantendo una struttura in lega di magnesio e alluminio, display OLED, connettività Thunderbolt 4 e supporto WiFi 7.

Project Swan segue una strada completamente diversa. Questo concept parte infatti da un notebook da 14 pollici, ma integra un display estensibile che può raggiungere una diagonale di 17 pollici in formato 16:9. L’idea di Lenovo qui è quella di offrire la portabilità di un notebook tradizionale quando il dispositivo viene trasportato, aumentando invece lo spazio disponibile quando si lavora alla scrivania.

Lo schermo più ampio può risultare utile per il multitasking, la gestione contemporanea di più documenti, dashboard, presentazioni e attività creative. Nonostante il display estensibile, segnaliamo che Lenovo dichiara uno spessore di 17,9 mm e un peso di 1,6 Kg. Come Project AeroBlade, anche Project Swan è al momento un concept e non un prodotto commerciale destinato alla vendita.

ThinkVision P34WD-4v e i nuovi monitor per lavorare

Lenovo ha rinnovato anche la gamma di monitor professionali ThinkVision, partendo dal P34WD-4v, un display curvo WQHD da 34 pollici in formato 21:9, progettato per offrire maggiore spazio di lavoro e integrare una serie di funzioni dedicate alla collaborazione. L’azienda lo presenta come il primo monitor Thunderbolt VoIP certificato Microsoft al mondo; il dispositivo integra una docking station Thunderbolt 4, supporta il collegamento in cascata di un secondo monitor ed è compatibile con i sistemi Lenovo Tiny.

La parte dedicata alle riunioni comprende una fotocamera integrata da 5 megapixel affiancata da sensori AI. Il sistema può inquadrare automaticamente l’utente, rilevare più partecipanti e regolare il volume in base alla distanza, inoltre non mancano Windows Hello e una serie di funzioni automatiche pensate per migliorare comfort e privacy.

La frequenza di aggiornamento adattiva varia da 24 a 120 Hz, consentendo di bilanciare fluidità e consumi, mentre i sensori integrati possono intervenire sulla luminosità e rilevare la presenza di altre persone nelle vicinanze, contribuendo a proteggere i contenuti visualizzati sullo schermo.

ThinkVision P27UL-40 punta sulla tecnologia OLED InkJet Printing

Per chi cerca maggiore precisione nella riproduzione delle immagini c’è invece ThinkVision P27UL-40, un monitor docking Thunderbolt OLED UHD da 27 pollici. A bordo troviamo la tecnologia InkJet Printing OLED, con risoluzione 3840 × 2160 pixel, copertura del 99% del DCI-P3 e del 100% dello spazio sRGB; non manca poi la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 che completa una dotazione pensata per creazione di contenuti, progettazione e produttività professionale.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla leggibilità del testo; l’architettura RGB del pannello InkJet Printing OLED è stata progettata per ridurre gli effetti di color fringing, mentre la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 5-Star accompagna le funzioni dedicate al comfort visivo. Il monitor può inoltre sincronizzare alcune impostazioni con i notebook Lenovo, compresa la luminosità, e dispone di un pulsante di accensione condiviso. Per i responsabili IT è disponibile Lenovo Display Fleet Manager, che permette di gestire da remoto i monitor connessi, centralizzando inventario, firmware e impostazioni.

Arrivano anche ThinkVision T32UD-4v e T34WD-4v

La gamma ThinkVision T Series si amplia con due nuovi modelli dedicati agli ambienti professionali. ThinkVision T32UD-4v è un monitor da 31,5 pollici con risoluzione UHD e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, un display pensato come soluzione docking VoIP mainstream per chi cerca una superficie di lavoro ampia senza rinunciare alle funzioni dedicate alla collaborazione.

ThinkVision T34WD-4v utilizza invece un pannello ultra-wide da 34 pollici in formato 21:9, con l’obiettivo di aumentare lo spazio disponibile per il multitasking.

Entrambi i monitor dispongono di certificazione Microsoft Teams, Windows Hello e docking USB-C con ricarica fino a 100 W Power Delivery e uscita video; la frequenza di aggiornamento variabile arriva a 120 Hz, mentre le funzionalità AI intervengono anche su comfort e privacy.

ThinkShield TraceLock e Prompt Security per proteggere dispositivi e AI

La strategia Hybrid AI di Lenovo non riguarda soltanto hardware e capacità di elaborazione. Con l’aumento dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nelle aziende diventa infatti sempre più importante poter controllare sia i dispositivi sia il modo in cui vengono utilizzati i servizi AI. In questo ambito Lenovo ha presentato ThinkShield TraceLock, sviluppato in collaborazione con Absolute Security, una soluzione pensata per alcuni modelli ThinkPad supportati e utilizza funzionalità di persistenza a livello firmware e wake-on-cellular per mantenere la possibilità di intervenire anche quando un dispositivo risulta spento o disconnesso.

In caso di smarrimento o furto, i responsabili IT possono quindi contare su strumenti per localizzare, riattivare, bloccare o cancellare da remoto il dispositivo, contribuendo a limitare i rischi per i dati aziendali. ThinkShield TraceLock sarà disponibile su modelli selezionati delle famiglie ThinkPad X1, X e T dotati di connettività WWAN always-on e delle soluzioni ThinkShield sviluppate con Absolute Security.

Sul fronte della sicurezza arriva invece Prompt Security, società del gruppo SentinelOne, piattaforma pensata per offrire alle aziende strumenti di monitoraggio in tempo reale, governance e protezione dai rischi legati all’utilizzo dell’AI. Attraverso Lenovo ThinkShield, Prompt Security punta a fornire maggiore visibilità sulle attività legate all’I, contribuendo a proteggere le informazioni sensibili e a gestire l’adozione dell’AI all’interno delle organizzazioni.

Prezzi e disponibilità

Lenovo ha già comunicato prezzi e finestre di lancio per gran parte delle novità presentate a IFA 2026; eccone alcune:

ThinkCentre X Ultra da novembre 2026 a partire da 3.100 euro

ThinkCentre M75q Gen 6 da ottobre 2026, a partire da 999 euro

ThinkCentre M75s Gen 6 da ottobre 2026, a partire da 1.059 euro

ThinkBook 14 Gen 9 da ottobre 2026, a partire da 1.099 euro

ThinkBook 14x Gen 2 da settembre 2026, a partire da 1.079 euro

ThinkVision P27UL-40 da febbraio 2027, a partire da 1.099 euro

ThinkVision P34WD-4v da gennaio 2027, a partire da 1.099 euro

ThinkVision T32UD-4v da febbraio 2027, a partire da 799 euro

ThinkVision T34WD-4v da dicembre 2026, a partire da 599 euro

Con questa nuova generazione Lenovo amplia quindi la propria proposta business su più fronti, portando l’Hybrid AI dai desktop compatti ai notebook, passando per i monitor professionali e arrivando alle tecnologie per la sicurezza dei dispositivi e dell’intelligenza artificiale. I due concept Project AeroBlade e Project Swan mostrano invece alcune delle possibili evoluzioni future del PC professionale, con approcci differenti ma accomunati dalla volontà di ridurre i compromessi tra portabilità, prestazioni e spazio di lavoro.