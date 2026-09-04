Se pensavate che gli auricolari TWS non potessero essere più leggeri senza sacrificare la tecnologia, Huawei ha appena alzato l’asticella con i nuovi FreeBuds Neo, presentati ufficialmente il 2 settembre scorso insieme a Huawei Watch 6, Huawei Watch GT7 e Huawei Watch D3. Pesano appena 4,8 grammi ciascuno, meno dei 5,55 grammi degli AirPods Pro 3, eppure offrono cancellazione adattiva del rumore, audio spaziale con head tracking e una batteria complessiva fino a 40 ore. Il nome “Neo” sta per New Energy On, a suggerire un’esperienza sonora rinnovata in un formato compatto. Vediamo cosa hanno da offrire questi piccoli gioielli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Design e comfort: leggeri e sicuri

La prima cosa che salta all’occhio è lo stelo cortissimo, che Huawei chiama “mini stem”. Non solo dà ai FreeBuds Neo un aspetto simile agli AirPods ma con il manico “segato”, ma contribuisce direttamente al loro peso piuma. Con i loro 4,8 grammi per auricolare, sono tra i più leggeri sul mercato, il che li rende perfetti per chi tiene gli auricolari per ore, magari in call o durante lunghe sessioni di gioco. Huawei ha anche ripensato la distribuzione della pressione: gli auricolari hanno un design che allevia la sensazione di costrizione, e promettono una tenuta sicura anche durante gli esercizi più movimentati. E a proposito di attività fisica, gli auricolari stessi hanno certificazione IP55 contro polvere e getti d’acqua, anche se la custodia di ricarica, purtroppo, non ha alcuna protezione.

Cancellazione attiva del rumore e microfoni a conduzione ossea

I FreeBuds Neo montano un chip audio di terza generazione che lavora con algoritmi adattativi avanzati. Il sistema è in grado di rilevare il rumore ambientale fino a 400.000 volte al secondo, con una latenza di elaborazione ridotta a soli 8 microsecondi. Il risultato è una cancellazione del rumore fino a 30 dB sull’intera gamma di frequenze, capace di regolarsi in millisecondi quando l’ambiente cambia niente più fastidiosi sbalzi di pressione quando si passa da una strada trafficata a una stanza silenziosa. Inoltre, ogni auricolare integra tre microfoni, tra cui uno a conduzione ossea, che cattura la vostra voce anche in ambienti ventosi o rumorosi. Un condotto a forma di C e una ventola di aerazione aiutano a ridurre ulteriormente il rumore del vento, rendendo le chiamate più chiare che mai.

Qualità audio e funzionalità smart

Sotto il cofano troviamo un nuovo driver “Turbo” con una gamma di frequenze che va da 10 Hz a 48 kHz. Supportano il codec LDAC HD audio fino a 990 kbps e, se usati con un dispositivo Huawei, possono arrivare a 2,3 Mbps di audio wireless Hi-Res tramite il codec L2HC 4.0. Non manca l’audio spaziale con head tracking, che segue i movimenti della testa per un’esperienza coinvolgente. C’è anche una modalità gioco attivabile dall’app companion: potenzia suoni come i passi nei giochi FPS, rendendo più facile individuare i nemici e reagire più velocemente. I comandi touch, nonostante gli steli corti, supportano tocchi e scorrimenti, senza rinunciare alla praticità.

Autonomia e ricarica: tutto il giorno (e oltre)

Nonostante la leggerezza, la batteria non è stata sacrificata. Con la cancellazione del rumore attiva, i FreeBuds Neo durano fino a 6,5 ore; senza ANC, si arriva a 10 ore. Con la custodia di ricarica, l’autonomia totale tocca le 40 ore. La custodia si ricarica via USB-C, ma particolare da tenere a mente non supporta la ricarica wireless. Un piccolo compromesso per mantenere la custodia più piccola e compatta rispetto ai modelli precedenti.

Prezzi e disponibilità

I Huawei FreeBuds Neo sono disponibili in quattro colori: Stella Silver, Nebula Pink, Starry Black e Ice White. Il prezzo di listino è di €129,00, ma al momento del lancio sul sito ufficiale Huawei trovate uno sconto di €20, portandoli a €109. Su Amazon.de sono già proposti a €108. Nel Regno Unito costano £119,99, con vendite ufficiali a partire dal 23 settembre. Insomma, se cercate auricolari leggeri, ricchi di funzioni e con un rapporto qualità-prezzo interessante, questi FreeBuds Neo meritano un’occhiata attenta.