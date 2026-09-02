Due giorni fa avevamo raccontato del lancio ufficiale di Huawei Watch D3, e oggi emergono ulteriori dettagli sul lancio, in particolare sul fronte degli sconti riservati a chi acquista subito il nuovo wearable.

Il Watch D3 arriva a sostituire il Watch D2 come punto di riferimento della gamma dedicata alla misurazione medica della pressione sanguigna, un segmento in cui Huawei non ha davvero rivali diretti: né l’Apple Watch Ultra 3, né il Galaxy Watch Ultra 2, né il Fenix 8 Pro di Garmin offrono qualcosa di paragonabile in termini di certificazione clinica.

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Design ripensato da cima a fondo

Il cambiamento più evidente riguarda le proporzioni: pur restando fedele ai 40 g di peso complessivo, il Watch D3 riduce sensibilmente lo spessore della cassa, che passa da 13,3 mm a 11,4 mm, mentre le altre dimensioni scendono da 48 x 38 mm a 46,5 x 38,8 mm.

Al tempo stesso, però, il display cresce da 1,82 a 1,92 pollici, un risultato reso possibile riducendo le cornici attorno al pannello LTPO AMOLED. La risoluzione resta invariata a 409 x 480 pixel, il che significa una densità leggermente inferiore, 328 PPI contro i 347 PPI del modello precedente.

Sotto la scocca cambia poco: la batteria da 540 mAh garantisce ancora un’autonomia fino a 6 giorni, in linea con quanto offerto dal Watch D2. Arrivano invece due new entry sul fronte della connettività: il Bluetooth passa alla versione 6.0, e debutta il supporto ai pagamenti contactless NFC tramite Curve Pay, una funzione che il modello precedente non offriva. Restano invariati i requisiti minimi per l’abbinamento allo smartphone, Android 8 o iOS 13 in su.

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La piattaforma continua a crescere anche dopo il lancio

Vale la pena ricordare che Huawei non ha mai trattato la serie Watch D come un prodotto da abbandonare al debutto della generazione successiva: il Watch D2, pur avendo ormai ceduto il passo al nuovo modello, aveva ricevuto appena qualche mese fa un aggiornamento software che permetteva di programmare le misurazioni della pressione a orari prestabiliti, una funzione arrivata via OTA e non tramite un nuovo dispositivo.

È lecito aspettarsi che lo stesso approccio venga replicato anche sul Watch D3, con nuove funzionalità che arriveranno progressivamente nei prossimi mesi ad affiancare quelle già presenti al lancio. In parallelo, Huawei ha rinnovato anche la gamma Watch GT con i modelli standard e Pro, di cui avevamo già messo alla prova le versioni GT7 nelle nostre recensioni, segno di una strategia che tocca contemporaneamente più fasce del settore.

Resta comunque un dato di fatto che smartwatch capaci di misurare la pressione arteriosa con validità clinica siano ancora rari sul mercato consumer: la maggior parte dei produttori si limita a stime approssimative o richiede calibrazioni periodiche con un misuratore da braccio tradizionale, mentre Huawei spiega di aver costruito attorno al TruSense System un intero ecosistema di sensori dedicato proprio a questo scopo, dalla mini-pompa al cuscinetto gonfiabile integrato nel cinturino.

È probabilmente questo, più del design o dell’autonomia, il vero motivo per cui la serie Watch D continua a ritagliarsi uno spazio proprio in un mercato dominato da nomi ben più noti.

Prezzo, disponibilità e sconti al lancio

Il Watch D3 è disponibile in preordine da oggi a 449 euro. Chi utilizza il codice sconto ANBCQ3W20 entro il 30 settembre 2026 ottiene 20 euro di sconto sul prezzo di listino, mentre chi preordina riceve in regalo, a scelta, un paio di FreeBuds SE4 oppure una bilancia Scale 3.

Bonus ancora più ghiotto per i possessori di un Watch D di generazione precedente infatti l’upgrade al Watch D3 comporterà uno sconto aggiuntivo di 100 euro, un incentivo pensato chiaramente per trattenere chi ha già investito nella serie e vuole continuare a monitorare la pressione col dispositivo del colosso cinese.