HUAWEI amplia la propria proposta di smartwatch premium con il debutto globale della nuova serie Watch 6, composta dai modelli Watch 6 e Watch 6 Pro. Dopo la presentazione dedicata al mercato cinese, l’azienda porta quindi i suoi nuovi indossabili anche sui mercati internazionali, affiancandoli a Watch GT 7 e Watch GT 7 Pro già annunciati.

La nuova generazione punta soprattutto sul monitoraggio della salute, sulle funzionalità legate all’attività sportiva e su un’interazione sempre più immediata con lo smartwatch, grazie anche a nuove gesture che permettono di eseguire alcune azioni senza dover necessariamente toccare lo schermo.

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HUAWEI Watch 6 e Watch 6 Pro: due modelli e diverse configurazioni

La serie HUAWEI Watch 6 comprende il modello standard e la variante Pro, con diverse dimensioni e materiali pensati per adattarsi a esigenze differenti. Il Watch 6 è disponibile nei formati da 42 e 46 mm, mentre Watch 6 Pro viene proposto nelle versioni da 43 e 46 mm; il modello più compatto della gamma, il Watch 6 da 42 mm, pesa appena 38 grammi senza cinturino.

HUAWEI ha inoltre differenziato le configurazioni attraverso i materiali utilizzati per la cassa. I modelli standard possono contare su una costruzione in lega di alluminio oppure in acciaio inossidabile, mentre il Watch 6 Pro da 46 mm nelle versioni Space Edition utilizza il titanio. Per il modello Pro da 43 mm Ceramic Edition viene invece utilizzato un particolare materiale ceramico nanotecnologico.

Su tutti gli smartwatch troviamo un display LTPO OLED protetto da vetro zaffiro sintetico, la luminosità massima raggiunge i 3.000 nit su Watch 6 e arriva fino a 3.500 nit sul Watch 6 Pro, valori che dovrebbero garantire una buona leggibilità anche in condizioni di forte illuminazione. Per chi cerca uno smartwatch maggiormente indipendente dallo smartphone è inoltre prevista la connettività eSIM opzionale.

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Nuove gesture e collegamento a due smartwatch

Una delle novità introdotte da HUAWEI riguarda il modo in cui è possibile interagire con lo smartwatch. La serie Watch 6 introduce infatti una nuova gesture basata sul movimento del polso che permette, ad esempio, di silenziare rapidamente una chiamata o una sveglia in arrivo.

A questa si aggiungono le gesture basate sul doppio tocco e sul doppio scorrimento, che possono essere utilizzate per svolgere diverse operazioni, come rispondere a una chiamata oppure controllare lo scatto di una fotografia sullo smartphone associato.

Interessante anche il supporto alla connessione dual-phone, che permette di utilizzare lo smartwatch con due dispositivi. HUAWEI conferma inoltre la compatibilità sia con smartphone Android che con iPhone, rendendo Watch 6 una soluzione meno vincolata all’ecosistema dell’azienda.

Grande attenzione al monitoraggio della salute

Il comparto dedicato alla salute rappresenta uno dei punti centrali della nuova serie, HUAWEI introduce Health Insights, una funzione progettata per analizzare i dati raccolti quotidianamente dallo smartwatch e individuare eventuali tendenze nel tempo, offrendo indicazioni legate al benessere, al recupero e al raggiungimento della propria condizione fisica.

Watch 6 può monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il sonno, l’ECG e la variabilità della frequenza cardiaca. Sono presenti inoltre il monitoraggio della respirazione durante il sonno, l’analisi delle aritmie dell’onda di polso e la valutazione della rigidità arteriosa.

Torna anche il sensore X-Tap, già introdotto con la precedente generazione Watch 5. Nel Watch 6 HUAWEI ha lavorato per aumentare la sensibilità del 100%, passando inoltre da quattro a dodici canali; il sistema è ora in grado di monitorare complessivamente 14 parametri di salute e supporta anche studi relativi al rischio di ipertensione, diabete e malattie coronariche.

Naturalmente, come per le precedenti generazioni, i dati e le funzioni di monitoraggio non devono essere considerati strumenti per la diagnosi di patologie, ma come supporto per tenere sotto controllo alcuni parametri e individuare eventuali cambiamenti nel tempo.

Oltre 100 modalità sportive e intelligenza artificiale

HUAWEI non ha trascurato il settore dello sport, mettendo a disposizione oltre 100 modalità di allenamento. Tra queste trovano spazio anche modalità professionali dedicate a discipline come sci, ciclismo e golf.

La novità più interessante riguarda però l’analisi degli allenamenti basata sull’intelligenza artificiale, il sistema analizza il carico di allenamento e i principali parametri dell’attività per fornire indicazioni sul recupero, con l’obbiettivo di aiutare l’utente a gestire meglio l’intensità delle proprie sessioni.

Sul Watch 6 Pro arriva inoltre Expedition, una funzione precedentemente riservata alla serie Watch Ultimate. L’app offre waypoint, mappe a colori direttamente sul dispositivo, informazioni sui parametri vitali e strumenti per la navigazione durante il percorso di ritorno, rendendo il modello Pro più interessante anche per chi pratica attività all’aperto.

Autonomia fino a 11 giorni

L’autonomia varia naturalmente in base alle dimensioni e alla modalità di utilizzo, i modelli da 42 e 43 mm arrivano fino a tre giorni con un utilizzo tipico e possono raggiungere sette giorni attivando la modalità risparmio energetico.

Per le versioni da 46 mm HUAWEI dichiara invece fino a 4,5 giorni di autonomia nell’utilizzo tipico, mentre con il risparmio energetico attivato si può arrivare fino a 11 giorni. Si tratta di valori che rendono la nuova serie particolarmente interessante per chi vuole evitare di dover ricaricare lo smartwatch quotidianamente.

Il nuovo HUAWEI Watch 6 sarà disponibile a partire dal 23 settembre, con un prezzo di partenza fissato a 399,99 sterline, per il Watch 6 Pro si parte invece da 599,99 sterline; i prezzi e le configurazioni disponibili per il mercato italiano potranno naturalmente variare rispetto a quelli indicati per il mercato britannico, non ci resta che attendere per saperne di più.