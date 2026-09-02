Dopo averli presentati in Cina all’inizio del mese di agosto, a poco meno di un anno dal lancio dei modelli di precedente generazione, Huawei ha presentato ufficialmente su scala globale, Italia inclusa, i nuovi smartwatch HUAWEI Watch GT 7 e Watch GT 7 Pro.

Coi nuovi arrivati, progettati per gli amanti delle attività all’aperto, il produttore cinese porta avanti la strada tracciata un paio di anni fa con il lancio della serie Watch GT 5, cercando di unire design audace, funzionalità outdoor avanzate e il monitoraggio completo della salute e di offrire un’esperienza al polso più intelligente e performante. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi i prezzi (e le promozioni) per il mercato italiano.

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Le principali novità dei HUAWEI Watch GT 7

Gli smartwatch della serie HUAWEI Watch GT 7 supportano un’ampia gamma di modalità di allenamento con analisi dei dati di livello professionale e funzioni di sicurezza integrate. L’obiettivo del colosso cinese è semplice: mettere a disposizione degli utenti dei prodotti che si configurano come i partner ideali per gli avventurieri dell’outdoor e per gli appassionati di fitness.

Nuove modalità sportive per gli sport invernali

La principale novità è il debutto di nuove modalità sportive per gli sport invernali indoor, facendo in modo che chiunque possa sfruttare gli smartwatch anche “fuori stagione” per tenere i propri ritmi.

Grazie al sistema di sensori integrati, lo smartwatch può rilevare automaticamente attività come sci e snowboard, tenendo traccia del tempo di allenamento e monitorando i cambiamenti (anche minimi) di postura e altitudine, anche senza segnale GPS. Tra le metriche tracciate con precisione rientrano distanza, velocità e dislivello totale in discesa; le discese attive vengono distinte dai periodi di riposo o dal tempo trascorso negli impianti di risalita.

I HUAWEI Watch GT 7 permettono agli utenti di scaricare e sincronizzare con lo smartwatch le mappe per oltre 3.000 comprensori sciistici in tutto il mondo (tramite l’app Huawei Health): in questo modo, anche i principianti potranno sfruttare le potenzialità degli smartwatch grazie alle indicazioni sulla difficoltà dei percorsi e sul percorso da seguire.

Sui percorsi all’aperto, lo smartwatch registra i dati completi di discesa e itinerario. Abbiamo poi l’introduzione della prima funzione di rilevamento delle curve del settore (conta le curve brevi e medio-lunghe, indicando il raggio), il rilevamento della forza G (calcola e visualizza la forza centrifuga esercitata sul corpo durante le curve strette) e la funzione Team-Up (consente agli utenti di monitorare le posizioni e le metriche delle prestazioni sulle piste dei compagno di squadra in tempo reale).

Altre novità su monitoraggio dello sport e della salute

Altri miglioramenti investono la modalità di ciclismo all’aperto che può godere di nuove funzioni come pianificazione della salita, trasmissione dei dati della salita e avvisi per le curve strette.

Prima di una corsa, i HUAWEI Watch GT 7 sono in grado di generare un profilo dettagliato delle salite in arrivo in modo da offrire ai ciclisti tutte le informazioni necessarie per gestirsi dal punto di vista della resistenza.

Nelle fasi di salita, lo smartwatch trasmette in tempo reale pendenza e distanza rimanente. Quando il ciclista approccia una curva stretta a velocità eccessiva, lo smartwatch fornisce avvisi aptici e vocali per migliorare la sicurezza. A fine sessione, tutte le metriche verranno organizzate nel Workout Analysis.

Andando oltre, la serie HUAWEI Watch GT 7 offre il monitoraggio avanzato della salute con tutti gli strumenti necessari per prevenire potenziali rischi per la salute e riorganizzare la propria routine.

Troviamo una versione aggiornata di Health Insights che include un briefing mattutino completo, un indice della prontezza fisica (fulcro dell’aggiornamento che sintetizza i dati relativi a qualità del sonno, HRV, stato emotivo e calorie attive bruciate) e un’analisi della salute (classifica il recupero quotidiano in cinque livelli) per aiutare gli utenti a pianificare la giornata.

HUAWEI Watch GT 7

Passiamo ora all’analisi dei singoli modelli che compongono la serie e partiamo da HUAWEI Watch GT 7, la proposta “base” della nuova gamma Watch GT del colosso cinese che, a parte qualche cambiamento nelle colorazioni e nei cinturini, riprende le forme del modello di precedente generazione.

Come lo scorso anno, è ancora una volta disponibile nelle varianti da 41 mm (con forma circolare) e da 46 mm (con forme più vistose). La cassa è realizzata in acciaio inossidabile e plastica e risulta leggermente più spessa del modello precedente.

Anche l’hardware non sembra avere subito grosse modifiche rispetto al modello 2025, dato che i principali miglioramenti evidenziati da Huawei riguardano il monitoraggio di sport e salute (come abbiamo già visto). Il display AMOLED mantiene una risoluzione 466 x 466 pixel e offre una luminosità di picco a 3.000 nit.

Lo smartwatch include un sensore per la frequenza cardiaca e per la SpO2, oltre a un sensore per la temperatura cutanea; manca la sensoristica per l’ECG. Sono poi presenti un altoparlante di sistema e microfoni (per le chiamate via Bluetooth 6.0), un chip NFC (per i pagamenti contactless tramite Curve Pay), il GPS.

HUAWEI Watch GT 7 può vantare una batteria al silicio ad alta densità che permettono agli smartwatch di raggiungere autonomie notevoli: abbiamo fino a 14 giorni per il modello da 41 mm o fino a 21 giorni per il modello da 46 mm con una singola carica, chiaramente in condizione di utilizzo leggero.

Specifiche tecniche dello smartwatch

Di seguito riportiamo le specifiche del nuovo HUAWEI Watch GT 7.

Dimensioni (cinturino escluso): 41,3 x 41,3 x 9,99 mm (41 mm) 46 x 46 x 10,95 mm (46 mm)

Peso (cinturino escluso): 36,5 o 37,5 grammi (41 mm) 51,3 grammi (46 mm)

Materiali: metallo (lunetta), acciaio inox (corpo della cassa), plastica (cassa posteriore)

(lunetta), (corpo della cassa), (cassa posteriore) Cinturini da: 18 mm (41 mm) e 22 mm (46 mm)

(41 mm) e (46 mm) Certificazioni: IP69 , 5ATM

, Display: AMOLED da 1,32″ (41 mm) e 1,47″ (46 mm) Risoluzione: 466 x 466 pixel Luminosità di picco a 3.000 nit Always-on Display

da (41 mm) e (46 mm) Connettività: Bluetooth 6.0 (BR + LE), NFC , GPS (L1+L5)

(BR + LE), , (L1+L5) Audio: speaker integrato , microfono integrato

, Sensori: frequenza cardiaca (ottico), temperatura cutanea , accelerometro, giroscopio, magnetometro, luce ambientale, pressione barometrica

(ottico), , accelerometro, giroscopio, magnetometro, luce ambientale, pressione barometrica Autonomia: Fino a 14 giorni o 5 giorni con AOD (41 mm) Fino a 21 giorni o 7 giorni con AOD (46 mm)

Sistema operativo: HarmonyOS Compatibilità con HarmonyOS 2.0 e versioni successive Compatibilità con Android 9 e versioni successive Compatibilità con iOS 13 e versioni successive



Immagini dello smartwatch (versione da 41 mm)

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Immagini dello smartwatch (versione da 46 mm)

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HUAWEI Watch GT 7 Pro

Alcuni gradini più in alto si colloca HUAWEI Watch GT 7 Pro che come il modello 2025 è disponibile nella sola versione da 46 mm e presenta le medesime forme. Il dispositivo è realizzato con una cassa in lega di titanio, una ghiera in ceramica nano-tech con finitura antigraffio e vetro zaffiro a protezione del display.

Rispetto allo scorso anno cambiano le colorazioni e il cinturino in fluoroelastomero è stato riprogettato con il design HUAWEI EasyCross che offre una vestibilità sicura e confortevole che si adatti alla perfezione sia nell’uso quotidiano che nelle attività all’aperto più intense.

HUAWEI Watch GT 7 Pro non guadagna nulla di nuovo rispetto nemmeno sul fronte dell’hardware ma si limita a ricalcare le potenzialità del predecessore. Il display rimane un AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel e luminosità di picco a 3.000 nit. Anche la sensoristica è la stessa del Watch GT 6 Pro e prevede un sensore per la frequenza cardiaca, un sensore per la temperatura cutanea, la sensoristica per l’ECG e un profondimetro (fino a 40 metri, 5 ATM).

Alla stregua del fratello minore, anche sul modello Pro i veri miglioramenti sono quelli legati al software: oltre alle modalità per lo sci indoor e ai miglioramenti della modalità ciclismo di cui abbiamo in precedenza, in questo caso abbiamo anche miglioramenti per la modalità golf.

Chiude il pacchetto una batteria al silicio ad alta densità che garantisce fino a 21 giorni di autonomia con uso blando: si scende a 12 giorni con uso normale o a 7 giorni con Always-on Display sempre attivo.

Specifiche tecniche dello smartwatch

Di seguito riportiamo le specifiche del nuovo HUAWEI Watch GT 7 Pro.

Dimensioni: 45,6 x 45,6 x 11,25 mm (cinturino escluso)

x x (cinturino escluso) Peso: 55,5 grammi (cinturino escluso)

(cinturino escluso) Materiali: lega di titanio (corpo della cassa), ceramica (cassa posteriore)

(corpo della cassa), (cassa posteriore) Cinturini da: 22 mm (46 mm)

(46 mm) Certificazioni: IP69 , 5ATM , fino a 40 metri di profondità

, , fino a 40 metri di profondità Display: AMOLED da 1,47″ Risoluzione: 466 x 466 pixel Luminosità di picco fino a 3.000 nit Always-on display

da Connettività: Bluetooth 6.0 (BR + LE), NFC , GPS (L1+L5)

(BR + LE), , (L1+L5) Audio: speaker integrato , microfono integrato

, Sensori: frequenza cardiaca (ottico), ECG , temperatura cutanea , accelerometro, giroscopio, magnetometro, luce ambientale, pressione barometrica, profondimetro

(ottico), , , accelerometro, giroscopio, magnetometro, luce ambientale, pressione barometrica, profondimetro Autonomia: Fino a 21 giorni o 7 giorni con AOD Ricarica wireless (fino a 20 W )

Sistema operativo: HarmonyOS Compatibilità con HarmonyOS 2.0 e versioni successive Compatibilità con Android 9 e versioni successive Compatibilità con iOS 13 e versioni successive



Immagini dello smartwatch

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Disponibilità e prezzi di HUAWEI Watch GT 7 e Watch GT 7 Pro

Gli HUAWEI Watch GT 7 e Watch GT 7 Pro sono già disponibili all’acquisto in Italia, dove arrivano in più configurazioni e, per quanto concerne il modello standard, in due dimensioni per la cassa. Ecco varianti, colorazioni e prezzi di listino per il mercato italiano:

HUAWEI Watch GT 7 da 41 mm – azzurro, rosa, grigio perla – a partire da 299 euro

da – azzurro, rosa, grigio perla – a partire da HUAWEI Watch GT 7 da 46 mm – giallo, blu, nero – a partire da 299 euro

da – giallo, blu, nero – a partire da HUAWEI Watch GT 7 Pro – giallo, verde e nero – a partire da 429 euro