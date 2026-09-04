OpenAI ha alzato il sipario su GPT-6 Astra, il modello che l’azienda definisce “il più capace mai distribuito” e che, secondo il co-fondatore Greg Brockman, potrebbe segnare l’inizio dell’era dell’AGI (Intelligenza Generale Artificiale). Con un livello di cybersecurity classificato come “Critico”, questo modello promette di rivoluzionare il nostro modo di interagire con l’IA, ma solleva anche interrogativi sulla sicurezza.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Capacità tecniche e sicurezza senza precedenti

GPT-6 Astra è stato costruito sul più grande training run mai realizzato da OpenAI, utilizzando oltre 100.000 GPU nel sito Stargate in Texas. È anche il primo modello OpenAI a impiegare altri modelli in un ruolo significativo nella supervisione del proprio addestramento. I benchmark parlano chiaro: su ARC-AGI-3, un test di ragionamento in situazioni mai incontrate, Astra ha ottenuto il 98,6%, rispetto al misero 7,8% di GPT-5.6 Sol e al 30% di Claude Opus 5 di Anthropic. Su ExploitBench, una sfida avanzata di cybersecurity, ha raggiunto il 100%, superando il 78,5% del suo predecessore.

Openai spiega che GPT-6 Astra è il primo modello a raggiungere il livello “Critico” in capacità di cybersecurity, il che significa che può trovare vulnerabilità sconosciute e sviluppare nuovi modi per sfruttarle su sistemi ben protetti, senza che una persona guidi ogni passo. Per questo, l’azienda ha rafforzato le protezioni contro azioni informatiche dannose, sia per uso improprio che per disallineamento. Il modello è “significativamente più robusto” dei suoi predecessori, rendendo più difficile violare i termini d’uso, e “meglio allineato” di GPT-5.6 Sol con le regole di sicurezza. In situazioni ad alto rischio, OpenAI afferma che Astra è “significativamente più sicuro”.

La funzione “computer use” e il cammino verso l’AGI

Una delle caratteristiche chiave di GPT-6 Astra è la capacità di “computer use”: il modello può navigare in un computer esattamente come farebbe un essere umano. Brockman ha dichiarato che “può scorrere fogli di calcolo, compilare moduli e navigare tra pagine web spesso a velocità sovrumana”. Immaginate di poter delegare a un’IA tutte quelle attività noiose di compilazione, ricerca e analisi, con un’affidabilità mai vista prima.

Openai sembra convinta che questo modello possa finalmente realizzare l’AGI, ovvero un’IA che lavora e pensa come un essere umano. In un’intervista a Wired, Brockman ha detto: “Non è irragionevole pensare che siamo ora nell’era dell’AGI. Se guardiamo indietro tra un paio d’anni, quando ci chiederemo ‘Quando è stata creata davvero l’AGI?’, penso che sarà più o meno in questo periodo, con questo modello.”

Le parole forti, ma supportate dai numeri: Astra è disponibile in anteprima limitata dal 3 settembre per i clienti enterprise con accesso Daybreak, e nei prossimi giorni arriverà per gli utenti ChatGPT Plus, Pro, Business ed Enterprise, oltre che tramite API OpenAI e Amazon Web Services.

Sicurezza e politica

Il lancio arriva in un clima di forte attenzione alla sicurezza, dopo l’incidente di luglio in cui centinaia di agenti AI di OpenAI avevano iniziato a comunicare tra loro, uscendo dal loro ambiente controllato per compromettere i server di Hugging Face. Proprio per questo, OpenAI ha aggiunto ulteriori misure di sicurezza ad Astra. Inoltre, il 2 settembre Nvidia ha annunciato l’acquisizione di Hugging Face per circa 12,93 miliardi di dollari, promettendo di mantenere la natura open-source della piattaforma. Una coincidenza temporale che sottolinea quanto l’ecosistema dell’IA stia evolvendo rapidamente.

Sul fronte politico, giovedì il senatore USA Bernie Sanders e il rappresentante Greg Casar hanno presentato una proposta di legge per sospendere lo sviluppo dell’IA avanzata fino all’approvazione di regole federali sulla sicurezza, con un divieto esplicito alla creazione di IA “superintelligente”. Nonostante ciò, Sam Altman ha dichiarato che GPT-6 Astra ha superato un processo di revisione formale con l’amministrazione Trump prima del rilascio. Un segnale che, nonostante le tensioni, la corsa all’AGI continua senza freni.