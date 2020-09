Sì, hai letto bene: sconti nascosti Amazon. In quell’enorme calderone che è Amazon si può davvero trovare di tutto. E se, quasi sempre, associamo questa frase alla “diversa” utilità di certi prodotti in vendita, da oggi siamo chiamati a cambiare registro, perché dentro quel “trovare di tutto” esiste anche un universo parallelo di offerte speciali.

Vuoi saperne di più? Nel nostro approfondimento trovi la spiegazione di cosa sono gli sconti nascosti Amazon, a chi sono rivolti e come applicarli durante il completamento di un ordine. Bene, per l’introduzione può bastare così: passiamo subito all’azione!

Sconti nascosti Amazon: cosa sono?

Gli sconti nascosti Amazon sono offerte occasionali sotto forma di coupon che il noto marketplace rende disponibili a random sugli articoli in vendita, indipendentemente dalla categoria a cui essi appartengono. Per capire se il prodotto selezionato è oggetto di uno sconto speciale o meno è sufficiente controllare la presenza di una delle seguenti voci:

Iscriviti ad Amazon Prime per risparmiare X su questo articolo

Applica coupon X

Nota: al posto della X c’è il valore dello sconto aggiuntivo espresso in euro

Inoltre, è importante sottolineare che le offerte nascoste Amazon non sono legate al prezzo cui viene venduto un determinato articolo. Ciò significa che puoi usufruire di un coupon sia su prodotti che costano meno di 10 euro, sia su quelli che presentano un costo maggiore.

C’è poi un altro aspetto da tenere in considerazione: lo sconto viene applicato subito sul prezzo finale dell’ordine, per un risparmio immediato. Non stiamo dunque parlando di coupon da utilizzare in un ordine successivo, ma di sconti concreti disponibili da subito.

Sconti nascosti Amazon riservati ai clienti Amazon Prime

Quando parliamo di sconti nascosti Amazon dobbiamo fare una distinzione tra le offerte riservate agli utenti Amazon Prime e quelle invece destinate anche ai clienti non Prime, cioè gli utenti iscritti ad Amazon ma che non hanno ancora sottoscritto l’abbonamento.

Presentiamo per primo lo sconto speciale per i soli abbonati.

Iscriviti ad Amazon Prime per risparmiare X su questo articolo

L’aggettivo nascosto, inserito tra virgolette per sottolineare come in fin dei conti tanto invisibile non sia, si addice in particolare allo sconto riportante la dicitura “Iscriviti ad Amazon Prime per risparmiare X su questo articolo“.

Per ottenere una riduzione del prezzo finale di vendita, l’utente è invitato ad abbonarsi a Prime. Completata la sottoscrizione all’abbonamento, la frase riportata qui sopra si trasformerà in “Risparmi X come cliente Amazon Prime“, confermando così lo sconto previsto in via esclusiva per gli abbonati.

Sconti nascosti Amazon anche per i non clienti Prime

L’altra tipologia di sconti nascosti Amazon è aperta a tutte le persone iscritte al marketplace, anche ai non clienti Amazon Prime. Tali offerte sono riconoscibili grazie alla presenza di un semplice avviso seguito da un coupon, con cui la piattaforma informa gli utenti circa la disponibilità di uno sconto speciale sul costo dell’articolo.

A volte è possibile trovare il box coupon anche sotto articoli già scontati, rivelandosi così un’ottima opportunità per acquistare un prodotto a un prezzo nettamente più basso rispetto a quello di listino.

Applica coupon X

Ma come funziona il box Coupon? Per una comprensione più semplice, ecco la procedura passo dopo passo da seguire per applicare gli sconti nascosti Amazon:

Aggiungi il segno di spunta nel box accanto l’etichetta arancione Coupon Clicca sul tasto Aggiungi al carrello Vai su Carrello Clicca su Seleziona coupon Seleziona Procedi all’ordine e completa l’acquisto

Ricorda che lo sconto riferito al coupon viene applicato in automatico al momento del pagamento, non spaventarti dunque se prima del check-out il prezzo del prodotto selezionato rimane quello di partenza.

Ci sono poi altre cose importanti da sapere sullo sconto garantito dall’utilizzo del coupon:

validità del coupon : ogni coupon ha una scadenza temporale. In alcuni casi può durare ad esempio per più di due mesi, altre volte meno di cinque giorni. La data di scadenza è riportata in grassetto nella finestrella che si apre cliccando sul link Dettagli, seguita dalla frase “salvo esaurimento dei coupon disponibili”

: ogni coupon ha una scadenza temporale. In alcuni casi può durare ad esempio per più di due mesi, altre volte meno di cinque giorni. La data di scadenza è riportata in grassetto nella finestrella che si apre cliccando sul link Dettagli, seguita dalla frase “salvo esaurimento dei coupon disponibili” riepilogo dell’acquisto : per sapere se il sistema ha applicato correttamente lo sconto vai sulla sezione I miei ordini e seleziona l’acquisto appena completato. Se hai seguito la procedura in modo corretto, nella nuova pagina che si apre vedrai il prodotto con il prezzo scontato

: per sapere se il sistema ha applicato correttamente lo sconto vai sulla sezione I miei ordini e seleziona l’acquisto appena completato. Se hai seguito la procedura in modo corretto, nella nuova pagina che si apre vedrai il prodotto con il prezzo scontato rimborso in caso di restituzione: se restituisci l’articolo dopo aver beneficiato dello sconto speciale, al momento del rimborso Amazon si tratterrà il valore del coupon

Box Coupon visibile solo agli utenti Amazon Prime?

Prima di passare brevemente a un tema strettamente collegato agli sconti nascosti Amazon, ci sembra opportuno chiarire che la tipologia di coupon descritta nel paragrafo precedente è visibile a tutti gli utenti. Online potete trovare siti che affermano come le offerte con il box Coupon siano riservate solamente agli abbonati, ma durante la nostra prova abbiamo osservato come i coupon fossero disponibili anche per gli account privi dell’abbonamento Amazon Prime.

Ci siamo poi posti la domanda se il coupon funzionasse realmente anche senza essere clienti Prime, quindi abbiamo voluto completare una normale procedura di acquisto per verificare in prima persona il comportamento del coupon: possiamo assicurarti che il box Coupon funziona anche usando un profilo non abbonato a Prime.

D’altronde non poteva essere altrimenti, dal momento che nella sezione Dettagli coupon non vi è in alcun modo scritto che lo sconto è riservato (o semplicemente visibile) ai soli abbonati Amazon Prime.

Bug Amazon 1 euro

Completiamo il nostro approfondimento sugli sconti nascosti Amazon con un argomento attinente al tema trattato nei capitoli qui sopra. Talvolta gli utenti segnalano all’interno della piattaforma la presenza di un bug, a causa del quale il prezzo di vendita di un articolo scende in maniera sensibile. In rete ci sono diverse testimonianze di acquisti a 1 euro (o anche meno), a conferma di come Amazon permetta agli utenti più fortunati di completare l’ordine senza battere ciglio.

Anche in questo caso però, le cose non stanno esattamente così. Sia chiaro, nessuno mette in dubbio l’esistenza di bug responsabili dell’alterazione del prezzo di uno o più articoli all’interno della piattaforma, ma è anche vero che Amazon “conosce bene i suoi polli”. Dunque, quando si verifica il bug in questione e per un caso puramente fortuito ci si trova collegati al marketplace nel posto giusto al momento giusto, ecco gli eventi più verosimili che accadranno in rapida successione:

l’utente non crede ai suoi occhi e in tutta fretta completa l’acquisto

ancora incredulo, invia un messaggio al suo migliore amico per vantarsi dell’impresa appena realizzata

pochi minuti dopo arriva un’email di Amazon in cui l’utente “furbo” riceve la notifica di ordine annullato

Come ricorderanno gli utenti dotati di una buona memoria, nel 2016 un bug simile aveva afflitto nientemeno che il Kindle Fire (qui la recensione del modello 2020 Fire HD 8), in vendita alla cifra simbolica di 1 euro. Il sogno di poter mettere mano sul tablet Amazon gratis (o quasi) era però durato poco, in quanto pochi minuti dopo il colosso di Seattle aveva già provveduto ad annullare tutti gli ordini collegati all’acquisto del Kindle Fire a 1 euro.

Conclusioni

Ricapitolando brevemente il tutto, confermiamo che gli sconti nascosti Amazon esistono. Questi possono essere di due tipi: da una parte ci sono le offerte speciali riservate ai soli clienti Amazon Prime, dall’altra gli sconti sotto forma di coupon destinati a chiunque sia iscritto alla piattaforma. Il valore del coupon viene poi sottratto all’importo dell’ordine soltanto dopo il pagamento, con la conferma del nuovo prezzo scontato notificata alla pagina di riepilogo dell’acquisto.

Per usufruire delle offerte speciali dedicate agli iscritti Amazon Prime, clicca qui per le info sull’abbonamento.

Infine ti invitiamo anche a seguire il nostro canale Prezzi Tech su Telegram, dove trovi tutte le ultime offerte più interessanti sui prodotti tecnologici disponibili in rete (Amazon, eBay, Unieuro, ecc.) aggiornate giorno dopo giorno.

Potrebbe interessarti anche: Amazon permette di scegliere giorno e ora di consegna, solo in alcune città