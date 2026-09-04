Acer è senza dubbio tra i protagonisti di IFA 2026, e dopo le tantissime novità in campo PC, AI, monitor e notebook, l’azienda mostra alla fiera di Berlino anche una nuova serie di dispositivi pensati per accompagnare gli utenti nelle attività quotidiane, dal lavoro alla lettura, dall’intrattenimento alla connettività in mobilità. La lineup presentata durante la conferenza globale next@acer comprende infatti prodotti piuttosto diversi tra loro, accomunati dalla volontà di adattarsi a scenari d’uso sempre più flessibili.

Tra le novità spiccano il monitor portatile Acer EP130K ePaper, pensato per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, il nuovo proiettore Acer C350e con funzionalità basate sull’AI e una rinnovata famiglia di tablet Iconia X e Iconia A. A completare il quadro ci sono poi le nuove soluzioni di connettività Acer Connect X6ES, un router 5G CPE con WiFi 6E, e Acer Connect D5P, un dongle 5G progettato per portare una connessione veloce anche su laptop e dispositivi compatibili.

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Acer EP130K ePaper: un monitor che punta sulla lettura senza affaticare la vista

Tra i prodotti più particolari presentati da Acer in questo contesto c’è sicuramente EP130K, un monitor portatile basato su tecnologia ePaper. L’idea è quella di combinare i vantaggi di uno schermo tradizionale con un’esperienza di visualizzazione più simile alla carta, riducendo i riflessi e rendendo il pannello particolarmente adatto alla lettura prolungata e al lavoro all’aperto.

Il display supporta il touch, permettendo di interagire direttamente con i contenuti utilizzando le dita oppure uno stilo; la risoluzione arriva a 3200 x 2400 pixel, con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, mentre sono disponibili sia la modalità a colori sia quella monocromatica. Un singolo collegamento USB Type-C è sufficiente per alimentare il pannello dal dispositivo collegato; la tecnologia ePaper utilizzata sfrutta inoltre la bi-stabilità, quindi l’immagine può rimanere visualizzata anche quando viene rimossa l’alimentazione.

Caratteristiche principali Acer EP130K

Display ePaper da 13 pollici

Risoluzione fino a 3200 x 2400 pixel

Refresh rate di 60 Hz

Modalità colore e bianco e nero

Supporto touch e stilo

Alimentazione tramite USB Type-C

Tecnologia bistabile

Acer C350e: il proiettore portatile diventa un dispositivo AI

Con Acer C350e l’azienda prova invece a reinterpretare il classico proiettore portatile; il dispositivo può infatti rimanere attivo anche quando non sta proiettando, utilizzando un elemento denominato AI Badge per mostrare fotografie personali, widget e informazioni utili. Il sistema integra inoltre funzionalità basate su Google Gemini, mentre l’AI Badge può essere rimosso e utilizzato come telecomando.

Sul fronte della proiezione, il C350e utilizza una sorgente LED dichiarata da Acer fino a 8.000 lumen, con una luminosità di 350 lumen ANSI, e raggiunge la risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel. La base permette di ruotare il proiettore di 360 gradi e inclinarlo fino a 120 gradi, facilitando il posizionamento in ambienti differenti. A bordo è presente anche una piccola fotocamera integrata che viene utilizzata per la messa a fuoco automatica, mentre sono presenti correzione keystone 2D e correzione a quattro angoli.

Il sistema operativo integrato permette inoltre di utilizzare direttamente diverse applicazioni e piattaforme di streaming, inoltre non mancano due altoparlanti da 3 watt e una sorgente LED con una durata dichiarata di 30.000 ore.

Caratteristiche principali Acer C350e

Risoluzione Full HD 1920 × 1080 pixel

Sorgente luminosa LED

Fino a 8.000 lumen dichiarati

350 lumen ANSI

Rotazione a 360°

Inclinazione fino a 120°

Autofocus tramite fotocamera integrata

Correzione keystone 2D

Correzione a quattro angoli

2 altoparlanti da 3 W

AI Badge con funzioni smart e telecomando rimovibile

Supporto Google Gemini

Durata sorgente LED fino a 30.000 ore

Acer rinnova i tablet Iconia X: OLED e Android 16

A IFA 2026 Acer aggiorna anche la famiglia di tablet Iconia, introducendo i nuovi Iconia X16 e Iconia X14. Il modello più grande dispone di uno schermo da 16 pollici, mentre X14 si ferma a 14 pollici; entrambi utilizzano pannelli OLED con risoluzione 1920 x 1200 pixel, sono racchiusi in un telaio in metallo Matte Black e vengono forniti con Android 16.

Acer ha pensato i due dispositivi soprattutto per intrattenimento e istruzione, con una particolare attenzione alla possibilità di utilizzarli insieme ad altri schermi; non a caso a bordo troviamo il SoC MediaTek Helio G80, una scelta che definiamo piuttosto equilibrata. A bordo presenti due porte USB Type-C, una dedicata all’ingresso video e l’altra destinata a ricarica e trasferimento dati; non manca inoltre la funzione di screen casting.

Il supporto posteriore con design a treppiede permette di mantenere il tablet inclinato senza doverlo impugnare, mentre tra gli accessori opzionali figurano uno stilo e una tastiera agganciabile.

Iconia A16 e A14: i tablet Acer più accessibili

Accanto alla serie X, Acer aggiorna anche la famiglia Iconia A, destinata a una fascia più orientata al rapporto tra dotazione e prezzo. Nel dettaglio si tratta dei nuovi Iconia A16 e A14, soluzioni che utilizzano rispettivamente display da 16 e 14 pollici con tecnologia IPS e condividono il SoC MediaTek Helio G80 con i modelli della serie X.

Il telaio adotta la colorazione Vapor Silver e anche in questo caso sono presenti due porte USB Type-C, con una dedicata all’ingresso video. La configurazione è quindi pensata per mantenere una certa flessibilità nell’utilizzo quotidiano, sia per la fruizione di contenuti sia per lo studio.

Acer Connect X6ES porta il 5G anche a casa e in ufficio

Sul fronte della connettività di rete, Acer ha svelato a Berlino il nuovo Connect X6ES 5G CPE, un router progettato per offrire un’alternativa alla banda larga tradizionale quando questa non è sufficientemente veloce o affidabile. Il dispositivo combina 5G e WiFi 6E e può sfruttare una configurazione dual WAN con sistema di failover intelligente, così da selezionare la connessione disponibile più adatta.

Il comparto wireless utilizza inoltre MIMO 4×4 e lo spettro a 6 GHz, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni nella gestione di streaming, collaborazione online e attività lavorative. Acer ha previsto anche diverse funzioni di sicurezza, tra cui WPA2/WPA3, firewall, blocco della SIM e supporto VPN; la gestione può avvenire direttamente attraverso un browser Web, mentre sul retro sono presenti due porte Gigabit Ethernet e un pulsante WPS.

Per chi ha esigenze più orientate alla mobilità arriva invece Acer Connect D5P 5G, un dongle USB Type-C progettato per collegare laptop e altri dispositivi compatibili alle reti 5G. Uno degli elementi più interessanti è il supporto tri-SIM, con compatibilità per eSIM, nano SIM e vSIM; il dispositivo viene inoltre fornito con un profilo eSIM precaricato.

In condizioni ideali, Acer dichiara velocità di download fino a 3,27 Gbps con reti 5G Standalone (SA) e fino a 2,77 Gbps in modalità Non Standalone (NSA). Il collegamento USB Type-C permette di utilizzare il dongle su diversi sistemi operativi, mentre le funzioni di sicurezza comprendono crittografia WPA/WPA2, firewall e blocco SIM.

Caratteristiche principali Acer Connect X6ES e Connect D5P 5G

Connect X6ES

Router 5G CPE

Wi-Fi 6E

MIMO 4×4

Banda a 6 GHz

Dual 5G e WAN

Failover intelligente

2 porte Gigabit Ethernet

WPA2/WPA3

Firewall

Supporto VPN

Blocco SIM

Connect D5P

Dongle 5G USB Type-C

Supporto eSIM, nano SIM e vSIM

Profilo eSIM precaricato

Fino a 3,27 Gbps in 5G SA

Fino a 2,77 Gbps in 5G NSA

WPA/WPA2

Firewall

Blocco SIM

Disponibilità e prezzi

Acer ha già indicato prezzi e disponibilità per buona parte delle novità presentate a IFA 2026. Il monitor Acer EP130K ePaper arriverà in EMEA nel primo trimestre 2027 a partire da 749 euro. Il proiettore Acer C350e sarà invece disponibile in Europa nel primo trimestre 2027 a partire da 199 euro.

I tablet Acer Iconia X16, X14, A16 e A14 arriveranno in EMEA nel quarto trimestre 2026, mentre il prezzo di partenza europeo non è stato indicato nel comunicato. Per le periferiche di rete, Acer Connect X6ES 5G CPE sarà disponibile nel primo trimestre 2027 a partire da 299 euro; il Connect D5P 5G arriverà invece nel primo trimestre 2027 a partire da 249 euro.