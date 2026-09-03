Acer amplia ulteriormente la propria offerta consumer (e prosumer) in occasione di IFA 2026 con una nuova serie di prodotti destinati al gaming, alla creazione di contenuti e ai carichi di lavoro basati sull’AI. Dopo i nuovi notebook Swift, Vero e Aspire, l’azienda taiwanese ha svelato diverse altre novità durante l’evento next@Acer di Berlino, spaziando da una nuova console portatile Predator a una generazione di monitor particolarmente interessanti.

Il protagonista della nuova proposta gaming è il Predator Atlas 7, un handheld Windows da 7 pollici che porta in un formato più compatto le prestazioni della famiglia Atlas; Acer ha inoltre mostrato Project DualPlay Mini, un interessante concept che prova a combinare console portatile e mini notebook.

Sul fronte dei display arrivano invece diversi monitor Predator, Acer Nitro e Acer ProDesigner, con caratteristiche che vanno dai 1.000 Hz del Predator XB253Q U1 ai pannelli 5K Mini LED e QD-OLED. Per il mondo professionale, invece, Acer presenta la Veriton RI110 AI Mini Workstation, una workstation compatta progettata per eseguire localmente anche modelli AI molto complessi, mentre il concept Acer SFF RTX Spark porta in un formato compatto la piattaforma NVIDIA RTX Spark.

Completa il quadro il rilancio di Packard Bell, che torna sul mercato europeo in occasione del centenario con una nuova gamma di prodotti dedicati all’utilizzo quotidiano.

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Predator Atlas 7: la nuova console portatile Acer con Intel Arc G3 Extreme

Il nuovo Predator Atlas 7 (PA07-I51) è pensato per chi vuole giocare in mobilità senza rinunciare alle prestazioni della famiglia Predator. Il dispositivo utilizza un display touchscreen da 7 pollici e porta in un formato più compatto l’impostazione della console portatile Atlas, con una piattaforma hardware che arriva fino a un processore Intel Arc G3 Extreme e grafica dedicata Intel Arc B390.

Acer punta anche sull’integrazione con Xbox Game Pass, offrendo la possibilità di accedere a centinaia di giochi attraverso l’abbonamento e all’intero ecosistema gaming di Windows 11.

Uno degli aspetti più interessanti di Atlas 7 è rappresentato sicuramente dal sistema di raffreddamento. La console utilizza due ventole, una delle quali è una Predator AeroBlade in metallo con 89 pale dello spessore di appena 0,1 mm, soluzione che secondo Acer consente di aumentare il flusso d’aria fino al 10%. La seconda ventola, realizzata in plastica, lavora insieme alla prima sfruttando il sistema Vortex Flow, con canali interni angolati progettati per facilitare l’espulsione dell’aria calda durante i carichi prolungati.

La batteria ha una capacità massima di 80 WHr, un valore particolarmente interessante considerando il formato del dispositivo. Anche l’ergonomia è stata curata, le impugnature sono sagomate, il poggiapolsi è più ampio e i tasti sono incassati per facilitare la presa; da segnalare anche la superficie antiscivolo che dovrebbe contribuire a mantenere una presa più stabile durante le sessioni più lunghe.

Per i joystick è disponibile anche una configurazione con tecnologia TMR (Tunneling Magnetoresistance), pensata per migliorare precisione e resistenza al drift, mentre i grilletti analogici utilizzano sensori Hall Effect e consentono di rilevare differenti livelli di pressione. Il display è un pannello Full HD da 7 pollici a 120 Hz, con luminosità di picco di 500 nit, VRR e rapporto 16:9; il pannello è protetto da Corning Gorilla Glass Victus con trattamento DXC, soluzione che punta a migliorare la resistenza ai graffi e ridurre i riflessi, inoltre è presente una pellicola protettiva in vetro temperato inclusa nella confezione.

Non manca il supporto al multitouch a 10 punti, mentre la connettività comprende due porte Thunderbolt 4, uno slot microSD UHS-II, WiFi 7 e Bluetooth 5.4. La gestione del sistema passa anche dall’app PredatorSense, attraverso la quale è possibile controllare modalità prestazionali, illuminazione RGB e parametri di sistema. L’audio è affidato a due altoparlanti da 2 watt con DTS Ultra, mentre i due microfoni sfruttano Acer PurifiedVoice per la riduzione del rumore attraverso l’intelligenza artificiale; il pulsante di accensione integra infine un lettore di impronte digitali compatibile con Windows Hello.

Caratteristiche Predator Atlas 7

Display: 7 pollici touchscreen IPS (16:9)

Risoluzione/Refresh: 1920 × 1080P – 120 hertz

Luminosità: fino a 500 nit

Supporto VRR

Protezione: Corning Gorilla Glass Victus con trattamento DXC

Processore: fino a Intel Arc G3 Extreme

GPU: fino a Intel Arc B390

Batteria: fino a 80 WHr

Joystick: TMR opzionali

Trigger: Hall Effect

Connettività: 2x Thunderbolt 4, microSD UHS-II

Wireless: Intel Killer WiFi 7, Bluetooth 5.4

Audio: 2x altoparlanti da 2 W, DTS Ultra

Microfoni: doppio microfono con Acer PurifiedVoice

Autenticazione: lettore di impronte su pulsante di accensione

Sistema operativo: Windows 11

Il Predator Atlas 7 sarà disponibile in EMEA da novembre 2026, mentre in Nord America arriverà nel quarto trimestre del 2026; il precedente Predator Atlas 8, presentato a Computex 2026, è invece previsto in EMEA da settembre 2026.

Project DualPlay Mini è la console che prova a diventare un notebook

Acer ha approfittato di IFA 2026 anche per mostrare Project DualPlay Mini, un concept da 8 pollici che prova a superare la tradizionale distinzione tra console portatile e PC. Il dispositivo può infatti trasformarsi tra una modalità handheld e una sorta di mini notebook grazie a un particolare sistema di apertura e rotazione.

Per il gaming è possibile utilizzare i controlli da console oppure sfruttare la tastiera fisica retroilluminata integrata, soluzione particolarmente interessante per i giochi che beneficiano di mouse e tastiera, come gli sparatutto in prima persona. La tastiera permette inoltre di utilizzare il dispositivo come strumento di produttività, anche collegandolo a un monitor esterno (molto comodo).

Il concept utilizza una soluzione di raffreddamento a doppia ventola derivata da quella del Predator Atlas 8, con una ventola metallica Predator AeroBlade e una seconda ventola in plastica; per celebrare i 50 anni di Acer inoltre, sul pannello posteriore è presente la sigla “Acer 50 since 1976” codificata in Morse.

Predator XB253Q U1 arriva a 1.000 Hz insieme a tante altre proposte

Tra i monitor presentati da Acer, il Predator XB253Q U1 è quello che punta maggiormente sulla velocità; si tratta di un display da 24,5 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di ben 1.000 Hz, destinato soprattutto al gaming competitivo e agli esport. Il pannello IPS integra la tecnologia proprietaria Visual Response Boost Pro, che interviene sulla gestione del movimento per ridurre motion blur e ghosting; il tempo di risposta dichiarato arriva a 0,3 ms tramite VRB Pro.

Il monitor è inoltre certificato VESA DisplayHDR 400 e dispone della tecnologia Circular Polarizer per ridurre riflessi e affaticamento visivo; sono supportati sia AMD FreeSync Premium sia NVIDIA G-SYNC Compatible. A livello di connettività sono presenti due HDMI 2.1 e una DisplayPort 2.1. Stando ai dati condivisi dall’azienda, il pannello raggiunge una luminosità nativa di 400 nit e fino a 450 nit in modalità HDR400, con copertura del 99% dello spazio sRGB e del 90% DCI-P3. Il Predator XB253Q U1 arriverà in EMEA nel primo trimestre del 2027, con prezzi a partire da 1.099 euro.

Caratteristiche Predator XB253Q U1

Dimensione: 24,5 pollici

Pannello: IPS

Risoluzione: 1920 × 1080

Refresh rate: 1000 Hz

Tempo di risposta: 0,3 ms con VRB Pro

HDR: VESA DisplayHDR 400

Luminosità: 400 nit nativi, 450 nit di picco in HDR

Colori: 1,07 miliardi

Copertura: 99% sRGB, 90% DCI-P3

VRR: AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible

Porte: 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1

Supporto VESA: 100 × 100 mm

Predator X32 V3 QD-OLED e il Dual Mode Predator XB273K V7

Per chi cerca soprattutto qualità dell’immagine, Acer propone il Predator X32 V3, un monitor da 31,5 pollici con pannello QD-OLED Penta Tandem e risoluzione UHD. La tecnologia Penta Tandem utilizza una struttura emissiva a cinque strati progettata per migliorare luminosità ed efficienza, oltre a contribuire alla durata del pannello; il refresh rate arriva a 180 Hz e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 permette di sfruttare i vantaggi del pannello OLED in termini di neri profondi e contrasto.

Il monitor offre inoltre una precisione cromatica Delta E<1 e una copertura del 99% DCI-P3, con supporto ad AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC Compatible; il prezzo partirà da 899 euro in EMEA, con disponibilità prevista nel primo trimestre del 2027.

Un’altra proposta particolarmente interessante è il Predator XB273K V7, un display 27 pollici progettato per chi utilizza lo stesso monitor sia per il gaming competitivo sia per attività creative. La configurazione di base offre una risoluzione UHD a 160 Hz, ma grazie alla tecnologia DFR (Dynamic Frequency and Resolution) è possibile passare alla modalità Full HD con refresh rate fino a 500 Hz.

Il monitor mantiene una buona attenzione anche alla qualità dell’immagine, con precisione Delta E<1, mentre AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC Compatible contribuiscono a ridurre il tearing. Acer integra inoltre uno Smart Dial che permette di controllare da remoto parametri come luminosità, contrasto e sorgente di ingresso. Il Predator XB273K V7 arriverà in EMEA nel quarto trimestre del 2026 a partire da 449 euro.

Acer Nitro porta il 5K e il Mini LED nella fascia gaming

La nuova gamma Nitro comprende diverse soluzioni, a partire dal Nitro XV275X P, un monitor da 27 pollici con risoluzione 5K, retroilluminazione Mini LED con 2304 zone e certificazione VESA DisplayHDR 1400. Il pannello offre una frequenza di aggiornamento di 165 Hz in 5K, mentre la tecnologia DFR permette di passare alla risoluzione QHD con refresh rate fino a 330 Hz; il tempo di risposta minimo dichiarato è invece di 0,5 ms GTG.

La copertura cromatica raggiunge il 99% Adobe RGB, il 99% sRGB e il 99% DCI-P3, con Delta E<2; non mancano USB Type-C con Power Delivery fino a 90 W, KVM, Picture-in-Picture e Picture-by-Picture. Prezzo a partire da 1.199 euro e disponibilità per il primo trimestre del 2027.

Il Nitro XZ340CKR P adotta invece un formato curvo ultrawide da 34 pollici, con risoluzione 5120 × 2160 a 180 Hz; anche in questo caso DFR permette di privilegiare la velocità, arrivando a WFHD a 360 Hz e fino a 0,5 ms GTG. Il pannello offre inoltre HDR10 e una copertura del 90% DCI-P3; la disponibilità in è prevista per il quarto trimestre del 2026, con prezzo di 699 euro.

La gamma si completa con Nitro XV275U Z2 e Nitro XV270U Z3, entrambi dotati di tecnologia DFR a tre modalità. Il XV275U Z2 utilizza un pannello da 27 pollici con retroilluminazione Mini LED a 1152 zone e può arrivare a 520 Hz; le tre modalità previste sono QHD a 275 Hz, Full HD a 360 Hz e HD a 520 Hz, mentre la copertura cromatica raggiunge il 97% DCI-P3 e il 95% Adobe RGB. Il prezzo qui è fissato a 329 euro con disponibilità attesa nel quarto trimestre.

Il XV270U Z3 propone invece lo stesso approccio a tre modalità, con QHD a 275 Hz, FHD a 360 Hz e HD a 520 Hz, oltre a HDR10 e copertura del 90% DCI-P3; il prezzo scende a 299 euro con debutto in EMEA nel primo trimestre del 2027.

ProDesigner PE270X P è pensato per chi lavora con immagini e video

Acer non ha trascurato il mondo professionale e presenta il ProDesigner PE270X P, un monitor da 27 pollici progettato per designer, fotografi, videomaker e creatori di contenuti. Il punto forte del prodotto è la risoluzione 5K di 5120 × 2880 pixel, affiancata da una retroilluminazione Mini LED con 2304 zone e certificazione VESA DisplayHDR 1400; la calibrazione di fabbrica garantisce una precisione cromatica dichiarata Delta E<1.

La copertura raggiunge il 99% Adobe RGB, il 99% sRGB e il 99% DCI-P3; anche questo modello sfrutta DFR, partendo da 5K a 165 Hz e arrivando fino a QHD a 330 Hz. A bordo troviamo USB Type-C con Power Delivery da 90 watt, Auto KVM ed ErgoStand completano la dotazione. Il ProDesigner PE270X P sarà disponibile in EMEA nel primo trimestre del 2027 a partire da 1.299 euro.

Veriton RI110 è la mini workstation per l’AI locale

Tra le novità più interessanti per il mondo professionale c’è poi Acer Veriton RI110 AI Mini Workstation (VRI110), un computer compatto progettato per portare capacità di calcolo AI avanzate direttamente sulla scrivania. La piattaforma utilizza un Intel Core Ultra X7 Processor 358H affiancato dalla grafica Intel Arc B390, con fino a 96 GB di memoria LPDDR5X e fino a 4 TB di SSD PCI-E Gen 4; rimanendo in tema hardware, segnaliamo anche la presenza di OCuLink, l’interfaccia PCI-E 4.0 x4 offre fino a 64 Gbps di banda che permette di collegare GPU esterne e storage NVMe ad alta velocità.

Acer indica il supporto a modelli AI fino a 120 miliardi di parametri, rendendo il dispositivo particolarmente interessante per attività di inferenza, sviluppo, creazione di contenuti e gestione di dataset complessi. Il Veriton RI110 è un Copilot+ PC con Windows 11 Pro e supporta scenari di AI ibrida, permettendo di combinare elaborazione locale e risorse cloud; la workstation può inoltre eseguire agenti AI all’interno di ambienti sandbox dedicati.

Degno di nota anche Acer Qubi Claw, un agente AI progettato per automatizzare attività attraverso workflow locali isolati; tra le funzionalità iniziali rientrano ricerca online approfondita, organizzazione di itinerari di viaggio e acquisizione e traduzione di audio in appunti testuali.

Nonostante le dimensioni ridotte, la connettività del dispositivo è a dir poco completa; il sistema dispone di WiFi 7, Bluetooth 5.4, due porte LAN da 10 Gbps e 2,5 Gbps, due USB4 Type-C, HDMI 2.1 e DisplayPort. Le dimensioni sono pari a 138,5 × 131,3 × 52,1 mm, per un peso di circa 630 grammi. Il Veriton RI110 sarà disponibile in Europa nel primo trimestre del 2027, nessun dettaglio sul prezzo.

Caratteristiche Acer Veriton RI110

Processore: Intel Core Ultra X7 Processor 358H

GPU: Intel Arc B390

RAM: fino a 96 GB LPDDR5x dual-channel

Storage: fino a 4 TB M.2 2280 PCIe Gen 4

Supporto AI: modelli fino a 120 miliardi di parametri

Sistema operativo: Windows 11 Pro / Windows 11 Home

Networking: Ethernet 10 Gbps + 2,5 Gbps

Wireless: WiFi 7, Bluetooth 5.4

Porte: USB4 Type-C, USB Type-A, USB Type-C, HDMI 2.1, DisplayPort

Espansione: OCuLink PCIe 4.0 x4

Alimentatore: 120 W

Dimensioni: 138,5 x 131,3 x 52,1 mm

Peso: circa 630 grammi

Arriva anche Acer SFF RTX Spark che porta fino a 1 petaflop di AI in un desktop compatto

Sempre sul fronte dei sistemi pensati per l’AI, Acer ha mostrato a IFA 2026 il concept Acer SFF RTX Spark, un design compatto basato sul nuovo superchip NVIDIA RTX Spark, capace di portare capacità di calcolo elevate all’interno di un sistema dalle dimensioni contenute, con particolare attenzione all’esecuzione locale degli agenti AI.

La configurazione può arrivare a una GPU Blackwell RTX con 6.144 core, una CPU NVIDIA Grace fino a 20 core e 128 GB di memoria unificata, per una capacità di calcolo AI dichiarata fino a 1 petaflop. La piattaforma è rivolta a creatori, sviluppatori AI e videogiocatori e combina le tecnologie RTX con lo stack software NVIDIA dedicato all’Intelligenza Artificiale. Nessun dettaglio al momento su disponibilità e prezzi.

Packard Bell torna in Europa per il centenario

L’ultima novità riguarda Packard Bell, marchio che fa parte del gruppo Acer e che in occasione di IFA 2026 celebra il proprio centenario con un vero e proprio rilancio. Il nuovo posizionamento ruota attorno al concetto “Tech it easy“, con una gamma pensata per rendere la tecnologia più semplice e accessibile; il protagonista è il DotBook, notebook da 14,5 pollici destinato alla navigazione, allo streaming e alle attività quotidiane.

Acer ha però costruito una gamma più ampia, che comprende anche accessori e dispositivi lifestyle: DotLoop è un giradischi portatile, DotTune uno speaker, DotLine un feature phone 4G, DotLook un paio di occhiali audio, DotShine una ring light, DotCombo una combinazione di tastiera / mouse e DotBass delle cuffie che completano il tutto.

La nuova gamma include inoltre una collaborazione con Steasy per un mini vaporizzatore da viaggio connesso; i prezzi europei partono dai 29 euro delle cuffie DotBass e arrivano ai 499 euro del DotBook. Il lancio dei vari prodotti è previsto tra settembre e novembre 2026.