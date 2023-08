Lenovo alza l’asticella del mondo business con un ThinkPad certificato Intel Evo. Si tratta del ThinkPad X1 Carbon Gen 11 ed è un notebook che non pensa solo al lavoro ma si integra in un ecosistema ben studiato (ThinkPhone by Motorola) ed ha anche un occhio vigile alla sostenibilità.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 design

Il Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 non è solo bellissimo dal punto di vista estetico ma è anche un notebook prodotto con una cura ai materiali invidiabile, il tutto tenendo d’occhio il rispetto dell’ambiente. La scocca è in magnesio riciclato, alluminio riciclato, ci sono piccole componenti di plastica riciclata, le saldature sono fatte a bassa temperatura ed ad onor del vero, anche il box di vendita è tutto in materiale riciclato.

Attenzione a pensate che non sia un prodotto super premium, la costruzione è impeccabile, il felling del magnesio è piacevolissimo, la cerniera risulta fluida e precisa. Massima attenzione ai metodi di sblocco sicuri con il riconoscimento del volto in 3D con privacy shutter (webcam FHD), il sensore di impronte digitali il tutto enfatizzato dalla presenza del dTPM.

Riguardo al set di porte, l’unica assenza è uno slot per SD invece è presente un graditissimo carrello per SIM 5G. Per tutto il resto, il device offre 2 porte USB-C con supporto Thunderbolt 4, HDMI 2.0, USB-A 3.2 Gen1 e un jack audio, qualsiasi necessità è ben coperta. Accedere alle componenti interne è semplicissimo, Lenovo tiene molto alla possibilità di fare una manutenzione semplice dei propri dispositivi.

Una volta all’interno, tutto risulta saldato ad eccezione del modulo SSD M.2 e del modulo 5G. Si tratta ovviamente di una memoria NVMe PCIe 4.0, la capacità del modello in prova è di 1 TB. Si riscontra anche un’ottima dotazione di 32 GB di RAM LPDDR5 saldati, che operano a una frequenza di 6400 MHz.

Il sistema di dissipazione del calore è affidato ad una heatpipe con classico radiatore e doppia ventolina. Un sistema efficace per mantenere contenuto lo spessore del dispositivo, anche se una soluzione più complessa avrebbe potuto migliorare la gestione del calore del processore Core i7 di tredicesima generazione. Tale soluzione però avrebbe inevitabilmente aumentato il peso e lo spessore del dispositivo, che attualmente presenta valori interessanti per essere un 14 pollici con un peso di poco superiore al Kg.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 tastiera e trackpad

Solo lodi per la tastiera di Lenovo, è al vertice della categoria da anni e si riconferma sempre una delle migliori tastiere che si possa mai trovare su un notebook. La forma dei keycaps è particolare, probabilmente qualcuno avrà bisogno di un piccolo periodo di adattamento (così come anche per le personalizzazioni della tastiera) ma dopo quel periodo, scrivere per tanto tempo sarà un vero piacere.

La costruzione è stabilissima, i tasti sono ben distanziati. La corsa è morbida ma precisa, profonda e allo stesso tempo rapida nel rimbalzo. La pressione da effettuare è ben calibrata e permette una scrittura piacevole, fluida ed in grado di non stancare nemmeno nelle lunghe sessioni. Buonissima la retroilluminazione.

La tastiera è eccellente ed al centro, precisamente tra le lettere “g”, “h” e “b” c’è lo storico trackpoint, strumento validissimo per operare di precisione dove anche un validissimo trackpad, come quello del Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11, non può arrivare. Trackpoint a parte, il trackpad funziona molto bene, resta il periodo di adattamento da dover effettuare per abituarsi alla ricerca dei tasti fisici sopra il trackpad ma si tratta di una finezza, il click è possibile anche sul trackpad stesso.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 display e audio

Il display OLED di questo Lenovo è tanta roba, nonostante non sia perfetto. Intendiamoci subito, non ha nulla che non vada, è un 14″ in formato 16:10 con cornici ridotte, la risoluzione è di 2.8K (2880×1800 pixel), è antiriflesso, anti macchia ma ecco, la sua “macchia” è quella di non avere un refresh rate elevato.

Nulla di grave, il display OLED resta bellissimo ma su una macchina premium, essere bloccati ai 60 Hz è un po’ un peccato, non rende giustizia alla bellezza del panello ed alle prestazioni, la fluida e l’esperienza utente che questo Lenovo regala. In ogni caso, i vantaggi di un display OLED sono evidenti a tutti: l’assenza del blooming tipico dei mini LED, una qualità superiore rispetto a un IPS, tempi di risposta estremamente brevi, neri assoluti e un vasto ventaglio cromatico. In sintesi, si tratta di un display invogliante.

Il Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 è dotato di ben quattro speaker enfatizzato Dolby Audio, che producono un suono chiaro con un volume massimo elevato, una dinamica ampia, suono deciso e abbastanza pulito, alti ottimi, buoni anche sui bassi, un po’ meno sui medi impastati.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 scheda tecnica

Ecco le specifiche tecniche di Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11:

Processore Intel Core i7 1355u 10 core 20 thread, 5 GHz

32 GB RAM LPDDR5 6400 MHz

2 TB SSD NVMe PCIe 4.0 TCL Opal

Display 14″ 2.8K 2880 x 1800 16:10 OLED

4 speaker

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.1

5G

2 USB-A 3.2

2 USB-C Thunderbolt 4

1 HDMI

Jack audio 3,5 mm combo

Batteria 57 Wh

Webcam 1080p Windows Hello

Sensore impronte digitali

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 utilizzo ed ecosistema

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 funziona decisamente bene, sia dal punto di vista delle prestazioni e sia sotto il profilo dell’integrazione all’interno di un ecosistema. Va fatta subito una premessa, si sta parlando di un notebook da lavoro, in particolare quello d’ufficio, qui non c’è una super CPU.

Motivo per cui è più interessante parlare dell’esperienza utente in generale che dei benchmark veri e propri. In ogni caso il Core i7 13550U è un 10 core con 12 thread con un TPD da 15 W che su questo Lenovo non va troppo oltre, resta sotto i 20 W ed è un bene per la durata della batteria, meno per le prestazioni, ok invece per le temperature.

Le temperature durante un uso reale, come ad esempio in applicazioni di produttività o leggera creation, sono buone. La CPU supera i 72° ed è un po’ la parte critica perché in alcuni casi sfiora anche i 95° ma fortunatamente succede solo con un carico del 100%. Per il sistema di dissipazione contenuto e la CPU non esosa, sono risultati buoni ma si poteva fare di più anche con una semplice heat pipe aggiuntiva.

Tornando all’utilizzo da ufficio e classico personal computing, questo Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 è semplicemente fantastico. Sarò sincero, non è il notebook più potente in giro ma sicuramente uno dei più piacevoli da utilizzare. La combinazione tra i materiali della scocca piacevoli al tatto, il display OLED e la tastiera assolutamente goduriosa fanno venire voglia di utilizzarlo di più, di produrre di più o anche semplicemente tenerlo aperto a guardarlo per quanto è bello.

Stessa cosa si può dire del ThinkPhone by Motorola che non è il classico smartphone super flashy ma che si fa apprezzare per tutta la sua eleganza. Ecco provare un ThinkPad insieme ad un ThinkPhone è una bella esperienza, l’ecosistema è coeso e ben funzionante. Il merito è di Lenovo che ha pensato a qualche chicca software ma anche di Microsoft e Intel che con il rilascio in questi mesi di Unison hanno fatto fare a tutti gli smartphone Android e non solo un grande passo in avanti per l’interazione con Windows.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 autonomia

Lenovo ha inserito una batteria adeguata in ThinkPad X1 Carbon Gen 11, la capacità della batteria è da 57 Wh e grazie ai nuovi E core la durata della batteria è migliorata rispetto alla precedente generazione, è possibile chiudere la giornata lavorativa senza problemi. Ci si riesce a fare oltre 7 ore di utilizzo da ufficio, oltre le 10 di visione contenuti multimediali mentre se lo si stressa al massimo con temperature che salgono, non si va oltre le 3 ore ma è normalissimo. C’è il supporto alla ricarica rapida con l’alimentatore USB-C incluso da 65 W.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 conclusioni

Se si guarda al prezzo di 2399 Euro, qualcuno potrebbe definirlo come un prodotto fuori mercato ed avrebbe anche ragione. Il processore non è tra i più potenti disponibili, il display non ha un alto refresh rate ma non è questo il punto. I ThinkPad sono da sempre dei prodotti per una nicchia di mercato che c’è, è presente, si fa sentire ed ha delle esigenze specifiche che vanno oltre la potenza e le specs all’ultimo grido.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 è un prodotto ultra resistente con attenzione all’ambiente, c’è il supporto al 5G ed un buonissimo pannello OLED. Per tutto il resto, c’è la grandiosa ed imbattibile tastiera dei ThinkPad, super trackpad e lo storico TrackPoint.

Certo, costa tanto, tanto quanto il resto degli altri ThinkPad. Non sono notebook economici ma hanno la loro anima, il loro seguito e le loro funzionalità esclusive come assistenza al vertice della categoria e servizio CO2 offset. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 non è un prodotto per tutti ma farà la gioia dei pochi.