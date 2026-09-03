Acer amplia la propria offerta di computer portatili in occasione di IFA 2026 con una serie di novità pensate per rispondere a esigenze molto diverse. L’azienda ha infatti presentato nuovi modelli delle famiglie Swift, Vero e Aspire, spaziando dai notebook ultraleggeri a quelli dedicati alla produttività, passando per soluzioni orientate alla sostenibilità e per un particolare portatile con tecnologia 3D senza occhiali.

Tra le novità più interessanti spicca sicuramente Acer Swift Blade 14, un notebook da 14 pollici che punta tutto sulla portabilità grazie a un peso di appena 799 grammi; accanto a questo troviamo il più generoso Swift Air 16, mentre il nuovo Vero 16 porta avanti il progetto di Acer dedicato a riparabilità e riduzione dell’impatto ambientale.

La proposta si completa con Acer Aspire G 3D 16, pensato per creatori di contenuti e videogiocatori grazie a un display 3D fruibile a occhio nudo e alla potente piattaforma AMD Ryzen AI Max+ 395; l’azienda ha inoltre aggiornato i desktop all-in-one Aspire S 27 e Aspire S 24. Le novità da parte di Acer sono tante, vediamone insieme qualche dettaglio tecnico aggiuntivo.

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Acer Swift Blade 14 pesa appena 799 grammi

Il nuovo Swift Blade 14 (SFB14-53CF) rappresenta probabilmente la soluzione più estrema della nuova gamma Acer in termini di portabilità; il notebook da 14 pollici pesa infatti soltanto 799 grammi e ha uno spessore minimo di 12,9 mm, caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante per chi lavora frequentemente in mobilità.

Il dispositivo può essere configurato con un processore Intel Core 7 350, affiancato da 12 GB di memoria LPDDR5 e fino a 1 TB di spazio di archiviazione; non manca inoltre una versione con pannello OLED fino a 3K, con copertura fino al 100% dello spazio colore DCI-P3. Il display utilizza un formato 16:10 e può contare su cornici particolarmente sottili, con un rapporto screen-to-body del 90% e bordi laterali da appena 4,3 mm.

Il telaio combina lega di magnesio e alluminio e fibra di carbonio ed è disponibile nelle colorazioni Marshmallow Blue e Marshmallow White; la dotazione comprende inoltre una batteria da 50 WHr, tre porte USB Type-C 3.2 Gen 1 e una webcam Full HD dotata di interruttore fisico per la privacy.

Scheda tecnica Acer Swift Blade 14

Display: 14 pollici, fino a 3K OLED

Formato: 16:10

Copertura colore: fino al 100% DCI-P3

Processore: fino a Intel Core 7 350

RAM: fino a 12 GB LPDDR5

Archiviazione: fino a 1 TB

Batteria: 50 WHr

Connettività: 3x USB Type-C 3.2 Gen 1

Webcam: Full HD con interruttore per la privacy

Peso: 799 grammi

Spessore: 12,9 mm

Materiali: lega di magnesio-alluminio e fibra di carbonio

Sistema operativo: Windows 11

Swift Air 16 punta su OLED, autonomia e versatilità

Acer ha presentato anche il nuovo Swift Air 16 (SFA16-I31T / SFA16-I31), una soluzione più grande pensata per combinare mobilità, produttività e intrattenimento. Il notebook raggiunge uno spessore di appena 13,3 mm e pesa 1,5 Kg, mentre il telaio è realizzato interamente in alluminio; aggiungiamo che sono previste diverse colorazioni, tra cui Elemental Blue, Sage Green e Sandstone Gold.

Anche in questo caso il cuore del sistema può essere rappresentato da un Intel Core 7 350, con un massimo di 40 TOPS a livello di piattaforma e una NPU dedicata; la configurazione prevede fino a 16 GB di memoria LPDDR5x e fino a 512 GB di storage aggiornabile.

Il display da 16 pollici è disponibile con tecnologia OLED, copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e risoluzione fino a 2880 × 1800P, oppure con pannello IPS con copertura del 100% sRGB; in entrambi i casi si arriva a 120 Hz e fino a 500 nit di luminosità; il modello IPS può inoltre essere configurato con supporto al touchscreen.

La batteria da 70 WHr supporta anche la ricarica rapida; secondo Acer è possibile raggiungere il 50% di capacità in circa 30 minuti utilizzando l’alimentatore da 100 watt. Completano la dotazione quattro altoparlanti con supporto DTS Virtual e due porte Thunderbolt 4.

Scheda tecnica Acer Swift Air 16

Display: 16 pollici, OLED o IPS

Risoluzione: fino a 2880 x 1800P

Formato: 16:10

Refresh rate: fino a 120 Hz

Luminosità: fino a 500 nit

Copertura colore: 100% DCI-P3 (OLED) / 100% sRGB (IPS)

Processore: fino a Intel Core 7 Processor 350

NPU: dedicata

Platform TOPS: fino a 40

RAM: fino a 16 GB LPDDR5x

Storage: fino a 512 GB, aggiornabile

Batteria: 70 WHr

Ricarica: fino al 50% in 30 minuti con alimentatore da 100 W

Audio: quattro altoparlanti con DTS Virtual

Connettività: 2x Thunderbolt 4

Peso: 1,5 Kg

Spessore: 13,3 mm

Sistema operativo: Windows 11

Acer Vero 16 mette la riparabilità al centro

Con il nuovo Acer Vero 16 (V16-I71 / V16-I71T) l’azienda segue invece una strada differente, puntando soprattutto su durata nel tempo, possibilità di intervento e utilizzo di materiali riciclati.

Il notebook è basato su un telaio certificato MIL-STD-810H e introduce diverse modifiche rispetto alla generazione precedente. La parte superiore e il poggiapolsi sono realizzati utilizzando il 50% di alluminio riciclato post-industriale e il 50% di alluminio a basse emissioni di carbonio. Il coperchio inferiore utilizza invece il 60% di plastica riciclata post-consumo, mentre le cornici del display ne utilizzano il 30%.

La novità più interessante riguarda però la riparabilità. Acer ha ampliato il precedente approccio basato sulle tre R, ovvero ridurre, riutilizzare e riciclare, introducendo anche la quarta R dedicata proprio alla riparazione. Il fondo del notebook dispone di un sistema di accesso senza utensili e di una guida visiva incisa direttamente sul dispositivo per facilitare gli interventi.

Batteria e SSD possono essere sostituiti dall’utente, mentre la cerniera esterna è removibile e i coperchi delle porte I/O possono essere rimossi per semplificare ulteriormente le operazioni di manutenzione. Acer prevede inoltre la possibilità di effettuare aggiornamenti del processore per almeno due generazioni, estendendo quindi il concetto di aggiornabilità oltre la semplice sostituzione di memoria e archiviazione.

Sul fronte dei materiali, il telaio utilizza una finitura a polvere priva di solventi, pensata per ridurre le emissioni di composti organici volatili e migliorare la resistenza all’usura. Anche la confezione segue questa filosofia ed è realizzata con materiali riciclati ed è completamente riciclabile.

Scheda tecnica Acer Vero 16

Display: 16 pollici OLED

Risoluzione: fino a 3K WQXGA+

Processore: fino a Intel Core Ultra X9 Processor 388H

Prestazioni AI fino a 180 TOPS

RAM: fino a 32 GB LPDDR5x

Storage: fino a 512 GB SSD

Batteria: 71 WHr

Webcam: 5 MP IR con otturatore per la privacy

Audio: due altoparlanti anti-vibrazione

Connettività: 2× Thunderbolt 4, 2× USB Type-A, HDMI 2.1, lettore SD

Wireless: WiFi 7

Certificazione: MIL-STD-810H

Sistema operativo: Windows 11

Copilot+ PC

Aspire G 3D 16 porta il 3D senza occhiali sul notebook

Tra le proposte più particolari annunciate da Acer a IFA 2026 c’è poi Aspire G 3D 16 (AG3D16-81M), un notebook da 16 pollici che porta la tecnologia 3D stereoscopica nel segmento mainstream. Il dispositivo sfrutta due fotocamere per il rilevamento degli occhi, permettendo di visualizzare contenuti tridimensionali senza utilizzare occhiali dedicati.

Il sistema è inoltre in grado di convertire contenuti 2D in 3D, rendendo possibile trasformare fotografie, video e altri contenuti tradizionali in immagini tridimensionali. La gestione delle funzionalità 3D è affidata anche all’app SpatialLabs 3D Hub, preinstallata sul notebook, che permette di accedere alle funzioni di visualizzazione e conversione da 2D a 3D.

A livello hardware, Aspire G 3D 16 utilizza il processore AMD Ryzen AI Max+ 395, con grafica integrata AMD Radeon 8060S e fino a 126 TOPS complessivi; la memoria può arrivare a ben 128 GB di LPDDR5x-8000, mentre lo storage raggiunge 2 TB tramite SSD M.2. Il pannello IPS da 16 pollici offre una risoluzione WQXGA+ di 3840 x 2400 in modalità 2D, che scende a 1920 × 2400P quando viene utilizzata la modalità 3D. Non mancano la copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

A completare la dotazione troviamo una batteria da ben 99,9 WHr e connettività di ultima generazione con WiFi 7, Bluetooth 5.4 e due porte USB4 Type-C; la tastiera RGB retroilluminata integra inoltre i tasti WASD di colore rosso, a conferma della vocazione anche gaming del dispositivo.

Scheda tecnica Acer Aspire G 3D 16

Display: 16 pollici IPS 3D

Risoluzione 2D: 3840 × 2400P

Risoluzione 3D: 1920 × 2400P

Formato: 16:10

Refresh rate: 120 Hz

Copertura colore: 100% DCI-P3

Processore: AMD Ryzen AI Max+ 395

Grafica: AMD Radeon 8060S

Platform TOPS: fino a 126

RAM: fino a 128 GB LPDDR5x-8000

Storage: fino a 2 TB M.2 SSD

Batteria: 99,9 WHr

Tecnologia 3D: stereoscopia a occhio nudo con eye tracking

Software: SpatialLabs 3D Hub

Connettività: WiFi 7, Bluetooth 5.4, 2x USB4 Type-C

Tastiera: RGB retroilluminata con tasti WASD rossi

Sistema operativo: Windows 11

Acer aggiorna anche gli all-in-one Aspire S

A completare le novità, almeno per il momento, ci sono i nuovi Aspire S 27 (S27B-WCLLP) e Aspire S 24 (S24B-WCLLP), computer AiO pensati soprattutto per l’utilizzo domestico, lo studio e la produttività quotidiana. Entrambi adottano processori fino a Intel Core 7 350 e mantengono il design minimalista bianco della precedente generazione.

La novità principale riguarda la disponibilità di una configurazione con display touchscreen e supporto alla penna, offrendo quindi una maggiore flessibilità nell’interazione con il sistema. Aspire S 27 può essere scelto con pannello QHD da 2560 x 1440 a 120 Hz oppure con display Full HD da 1920 x 1080 a 144 Hz; Aspire S 24 è invece disponibile con il pannello Full HD a 144 Hz.

Entrambi possono essere configurati con fino a 16 GB di memoria LPDDR5 e 1 TB di SSD M.2; la dotazione comprende inoltre webcam Full HD con otturatore per la privacy, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, una porta USB Type-C 3.2 Gen 1 e una porta HDMI.

Scheda tecnica Acer Aspire S 27 e S 24

Aspire S 27: display 27 pollici

Aspire S 24: display 23,8 pollici

Risoluzione S 27: QHD 2560 x 1440 a 120 Hz oppure Full HD 1920 × 1080 a 144 Hz

Risoluzione S 24: Full HD 1920 x 1080 a 144 Hz

Touchscreen: disponibile come opzione

Supporto penna: sì, nelle configurazioni touchscreen

Processore: fino a Intel Core 7 Processor 350

RAM: fino a 16 GB LPDDR5

Storage: fino a 1 TB M.2 SSD

Webcam: Full HD con otturatore per la privacy

Wireless: WiFi 6E, Bluetooth 5.3

Connettività: USB Type-C 3.2 Gen 1, HDMI

Sistema operativo: Windows 11

Disponibilità e prezzi

Acer non ha ancora comunicato i prezzi dei nuovi dispositivi, che saranno annunciati in base ai singoli mercati. Swift Blade 14 arriverà in Europa e negli altri mercati EMEA a dicembre 2026, mentre lo Swift Air 16 sarà disponibile nello stesso periodo in EMEA e nel Nord America nel primo trimestre del 2027.

Per il Vero 16 bisognerà invece attendere il primo trimestre del 2027 per la disponibilità nei mercati EMEA. La disponibilità dell’Aspire G 3D 16 sarà comunicata successivamente da Acer, mentre gli Aspire S 27 e S 24 arriveranno in EMEA nel quarto trimestre del 2026. Come precisato dall’azienda, configurazioni, prezzi e disponibilità potranno variare in base al mercato.