Trovare delle cuffie over-ear con un’autonomia fuori scala e un design che non assomiglia a nulla già visto sul mercato, a un prezzo davvero contenuto, sembrava un’utopia solo qualche mese fa. Nothing Headphone (a) cambiano le regole del gioco e toccano ora il prezzo più basso mai registrato su Amazon per questo modello. La variante Bianco unisce cancellazione attiva del rumore, supporto Hi-Res LDAC e fino a 135 ore di autonomia in un pacchetto pensato dal brand londinese fondato da Carl Pei per un pubblico più ampio rispetto alle costose Headphone (1). Con uno sconto che supera il 40%, il momento per assicurarsi questo modello è adesso, prima che il prezzo torni a salire. Vediamo insieme cosa rende questa offerta così interessante.



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Nothing headphone (a): autonomia record e stile distintivo

Il vero punto di forza di Nothing Headphone (a) è la batteria: con una capacità di 1060 mAh, le cuffie raggiungono fino a 135 ore di ascolto senza ANC e senza LDAC, circa 75 ore con la cancellazione attiva del rumore accesa e 62 ore con codec LDAC attivo. Una ricarica completa richiede appena due ore, mentre cinque minuti di carica rapida garantiscono fino a cinque ore di riproduzione con ANC attivo, un dato che il brand rivendica superiore del 50% rispetto ai principali competitor.

Il comparto audio si affida a driver da 40 mm con diaframma rivestito in titanio, capaci di una pressione sonora massima di 110 dB e una risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 40.000 Hz. Tra le funzionalità principali troviamo:

Cancellazione attiva del rumore efficace sulle basse frequenze

Codec Hi-Res LDAC e audio surround

Modalità trasparenza

Controlli fisici Roller, Paddle e Button integrati nei padiglioni

Pulsante completamente personalizzabile tramite app

La personalizzazione passa dall’app Nothing X, con equalizzatore avanzato a 8 bande, algoritmo di Bass Enhancement e sezione Explorer per scaricare preset condivisi dalla community. Il corpo, realizzato in policarbonato e fibra di vetro, pesa solo 310 grammi e offre certificazione IP52 contro polvere e umidità. La connettività include Bluetooth 5.4 con multipoint pairing, USB-C e ingresso jack da 3,5 mm, per la massima flessibilità d’uso quotidiano.

Sconto del 42% su nothing headphone (a): occasione da non perdere

Il prezzo di listino di Nothing Headphone (a) è di 159€, ma su Amazon il modello Bianco scende ora a soli 92€, con uno sconto del 42% che corrisponde a un risparmio di 67€. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto da queste cuffie da quando sono state lanciate, un’occasione particolarmente vantaggiosa considerando le specifiche offerte a questa cifra. La disponibilità è immediata, ma trattandosi di un’offerta a tempo, conviene approfittarne prima di un possibile rialzo del prezzo.

