La serie HUAWEI Watch GT 7 sta per arrivare in Italia. Gli smartwatch sono stati presentati in Cina all’inizio del mese e arriveranno qui da noi tra pochi giorni: già da oggi è possibile passare dal Huawei Store e ottenere un generoso sconto su HUAWEI Watch GT 7 e Watch GT 7 Pro, utilizzabile a partire dal 2 settembre 2026.

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HUAWEI Watch GT 7 e GT 7 Pro in arrivo il 2 settembre: esperienza premium e nuove funzionalità

HUAWEI Watch GT 7 e HUAWEI Watch GT 7 Pro saranno lanciati in Europa il prossimo 2 settembre 2026 con l’evento speciale HUAWEI Innovative Product Launch di Monaco di Baviera, insieme ad altri dispositivi. In base a quanto anticipato, la casa cinese presenterà una gamma completa di prodotti che spazierà tra smartwatch, tablet e dispositivi audio, tutti progettati per intrecciare la tecnologia con lo sport, la salute, la creatività e l’esplorazione. Il produttore ritiene che la tecnologia non sia solo uno strumento per connettere le persone, ma anche un compagno fondamentale che supporta la crescita, l’esplorazione e l’espressione di sé.

Tra i protagonisti dell’evento ci sarà senza dubbio la serie HUAWEI Watch GT 7, che secondo le parole dello stesso produttore proporrà un’esperienza wearable premium in quattro aree chiave: design audace, prestazioni outdoor migliorate, gestione completa della salute e batteria a lunga durata.

La serie introdurrà nuovi modalità per gli sport invernali, sfruttando un array multi-sensore in grado di rilevare automaticamente attività come lo sci e lo snowboard, anche con un segnale GPS completamente assente. Gli esploratori potranno inoltre accedere alle mappe di oltre 3000 comprensori sciistici sparsi per il mondo, così da orientarsi e perfezionare i percorsi. Gli smartwatch introdurranno anche la prima funzione Turn Detection (Rilevamento Curve) del settore, che tiene conto di curve brevi e medio-lunghe e calcola il raggio di curvature. I ciclisti potranno approfittare delle nuove modalità dedicate, con funzioni come Pianificazione delle Salite, Trasmissione dei Dati di Salita e Avvisi di Curva Pericolosa per aiutare nella gestione di ritmo, resistenza e sicurezza.

HUAWEI Watch GT 7 sarà proposto nei formati da 41 e da 46 mm, con l’intento di unire il DNA sportivo all’estetica fashion di tutti i giorni. HUAWEI Watch GT 7 Pro sarà caratterizzato da una ghiera ottagonale con una cassa in lega di titanio di grado aerospaziale; a bordo uno schermo in vetro zaffiro con ghiera in ceramica nano-tech, con colori ispirati alla natura selvaggia (Giallo, Verde e Nero). La casa cinese proporrà un cinturino in fluoroelastomero con un innovativo design “rimboccabile” verso l’interno, senza passanti esterni, così da garantire una tenuta sicura e ridurre l’attrito con i vestiti.

Data di lancio dei nuovi smartwatch e coupon da 70 euro

La serie HUAWEI Watch GT 7 sarà disponibile su HUAWEI Store a partire dal 2 settembre 2026, ma già da oggi potete registrarvi sul sito per ottenere un coupon esclusivo del valore di 70 euro, valido su entrambi i modelli (senza impegno). Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso.