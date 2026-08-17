La serie HUAWEI Watch GT 7 sta per arrivare in Italia. Gli smartwatch sono stati presentati in Cina all’inizio del mese e arriveranno qui da noi tra pochi giorni: già da oggi è possibile passare dal Huawei Store e ottenere un generoso sconto su HUAWEI Watch GT 7 e Watch GT 7 Pro, utilizzabile a partire dal 2 settembre 2026.

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HUAWEI Watch GT 7 e GT 7 Pro in arrivo il 2 settembre: esperienza premium e nuove funzionalità

HUAWEI Watch GT 7 e HUAWEI Watch GT 7 Pro saranno lanciati in Europa il prossimo 2 settembre 2026 con l’evento speciale HUAWEI Innovative Product Launch di Monaco di Baviera, insieme ad altri dispositivi. In base a quanto anticipato, la casa cinese presenterà una gamma completa di prodotti che spazierà tra smartwatch, tablet e dispositivi audio, tutti progettati per intrecciare la tecnologia con lo sport, la salute, la creatività e l’esplorazione. Il produttore ritiene che la tecnologia non sia solo uno strumento per connettere le persone, ma anche un compagno fondamentale che supporta la crescita, l’esplorazione e l’espressione di sé.

Tra i protagonisti dell’evento ci sarà senza dubbio la serie HUAWEI Watch GT 7, che secondo le parole dello stesso produttore proporrà un’esperienza wearable premium in quattro aree chiave: design audace, prestazioni outdoor migliorate, gestione completa della salute e batteria a lunga durata.

La serie introdurrà nuovi modalità per gli sport invernali, sfruttando un array multi-sensore in grado di rilevare automaticamente attività come lo sci e lo snowboard, anche con un segnale GPS completamente assente. Gli esploratori potranno inoltre accedere alle mappe di oltre 3000 comprensori sciistici sparsi per il mondo, così da orientarsi e perfezionare i percorsi. Gli smartwatch introdurranno anche la prima funzione Turn Detection (Rilevamento Curve) del settore, che tiene conto di curve brevi e medio-lunghe e calcola il raggio di curvature. I ciclisti potranno approfittare delle nuove modalità dedicate, con funzioni come Pianificazione delle Salite, Trasmissione dei Dati di Salita e Avvisi di Curva Pericolosa per aiutare nella gestione di ritmo, resistenza e sicurezza.

HUAWEI Watch GT 7 sarà proposto nei formati da 41 e da 46 mm, con l’intento di unire il DNA sportivo all’estetica fashion di tutti i giorni. HUAWEI Watch GT 7 Pro sarà caratterizzato da una ghiera ottagonale con una cassa in lega di titanio di grado aerospaziale; a bordo uno schermo in vetro zaffiro con ghiera in ceramica nano-tech, con colori ispirati alla natura selvaggia (Giallo, Verde e Nero). La casa cinese proporrà un cinturino in fluoroelastomero con un innovativo design “rimboccabile” verso l’interno, senza passanti esterni, così da garantire una tenuta sicura e ridurre l’attrito con i vestiti.

Data di lancio dei nuovi smartwatch e coupon da 70 euro

La serie HUAWEI Watch GT 7 sarà disponibile su HUAWEI Store a partire dal 2 settembre 2026, ma già da oggi potete registrarvi sul sito per ottenere un coupon esclusivo del valore di 70 euro, valido su entrambi i modelli (senza impegno). Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso.

Registrati qui per avere il coupon da 70 euro per la serie HUAWEI Watch GT 7

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