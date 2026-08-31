Huawei si prepara a lanciare il nuovo Watch D3, uno smartwatch pensato per chi tiene alla salute con funzioni mediche certificate. L’appuntamento è per il 2 settembre a Monaco di Baviera, in un evento globale dove vedremo anche il Watch 6 e gli auricolari FreeBuds Neo, ecco tutto quello che sappiamo finora su questo dispositivo.

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Design più sottile e display più grande

Il Huawei Watch D3 si presenta con un’estetica profondamente rinnovata rispetto al modello precedente; il corpo è ora significativamente più sottile: solo 11,4 millimetri di spessore, contro i 13,3 mm della Watch D2. La cassa è in alluminio con retro in policarbonato, e il display LTPO AMOLED cresce fino a 1,92 pollici (rispetto all’1,82 pollici), mantenendo la risoluzione a 480 x 408 pixel. Le cornici più sottili contribuiscono a un look moderno, disponibile in tre colorazioni mostrate nelle immagini ufficiali.

Sotto la scocca troviamo una batteria da 540 mAh (leggermente superiore ai 524 mAh della generazione precedente) che promette fino a sei giorni di autonomia in uso normale. La connettività è affidata al Bluetooth 6.0, con supporto GPS integrato per il tracciamento outdoor.

Salute da polso: pressione, EKG e certificazione medica

La vera novità del Watch D3 resta la capacità di misurare la pressione sanguigna in modo preciso, una caratteristica che pochi smartwatch offrono. Huawei utilizza un bracciale speciale con un cuscinetto ad aria meccanico e una micropompa integrata, che si gonfia per fornire un rilevamento “ad alta precisione” quando lo desiderate. Potete anche generare report sull’evoluzione pressoria basati sul monitoraggio ambulatoriale continuo durante la giornata.

Lo smartwatch include anche l’elettrocardiogramma (EKG) per rilevare irregolarità del ritmo cardiaco, oltre alla funzione “Salute a colpo d’occhio” che mostra rapidamente pressione, frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno (SpO₂), livello di stress e temperatura cutanea. Un dettaglio fondamentale: il dispositivo è in possesso del certificato CE di dispositivo medico conforme al regolamento europeo MDR, garanzia di affidabilità.

Il prezzo europeo è già stato fissato a 449,99 euro, un listino che lo posiziona come wearable di fascia alta ma con funzionalità che pochi concorrenti possono eguagliare. Con il debutto del 2 settembre, il Watch D3 va a sostituire direttamente il Watch D2, aggiornando la linea dedicata al monitoraggio pressorio nata nel 2021.