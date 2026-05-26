Huawei ha presentato il nuovo Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition, uno smartwatch dedicato ai runner nato dalla collaborazione con Eliud Kipchoge, due volte medaglia d’oro olimpica e detentore di 11 titoli nel circuito Abbott World Marathon Majors.

A differenza di quello che si può pensare quando si legge di queste collaborazioni, in questo caso il campione kenyota ha partecipato attivamente allo sviluppo delle funzionalità principali del prodotto, portando la sua esperienza di atleta di livello mondiale nella progettazione delle caratteristiche dedicate alla corsa.

Il lancio, peraltro, coincide con un momento simbolico per Kipchoge ovvero la Maratona di Cape Town segnerà la sua prima maratona ufficiale sul continente africano, punto di partenza di una sfida globale di due anni chiamata Eliud’s Running World, con l’obiettivo di correre attraverso tutti e sette i continenti.

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Design ispirato allo spirito dei runner

Il Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition presenta una cassa ultraleggera in lega di titanio dal peso di circa 43,5 grammi, pensata per offrire il perfetto equilibrio tra comfort e resistenza elevata durante le sessioni di allenamento più intense.

Lo smartwatch trae ispirazione dalle diverse anime dei runner e presenta un cinturino intrecciato e traspirante che combina quattro colori con significati specifici.

Il blu rappresenta la massima disciplina, le albe e i tramonti in cui gli atleti superano i propri limiti. Il rosso simboleggia la voglia di migliorarsi continuamente, la spinta a essere più veloci di ieri. Il bianco esprime la capacità di superare le barriere fisiche e mentali, mentre il verde rappresenta la perseveranza autentica, la forza costante che sostiene ogni passo.

A questo si aggiunge la watchface dedicata “The Racing Legend”, con un design ispirato al ritmo della corsa, mostra cinque metriche fondamentali per i runner: tempo di recupero, Running Ability Index, carico di allenamento settimanale, VO2Max e indice di allenamento.

Dashboard del Training Camp per consultare tutti i dati che contano a colpo d’occhio

Una delle novità più significative riguarda la dashboard del Training Camp, sviluppata in collaborazione con il dsm-firmenich Running Team. Si tratta di un nuovo modulo funzionale che integra dati multidimensionali in un’interfaccia visiva intuitiva e unificata, permettendo ai runner di comprendere a colpo d’occhio l’intero quadro del proprio ciclo di allenamento.

La dashboard consente una gestione completa delle informazioni sportive e offre la possibilità di importare ed esportare dati da altri dispositivi o app, permettendo di integrare informazioni provenienti da altri ecosistemi. Attraverso schede intuitive, gli utenti possono monitorare parametri come tempi stimati, zone di frequenza cardiaca, zone di ritmo e Running Ability Index.

Il sistema offre inoltre analisi di trend su dieci metriche chiave, tra cui training index, equilibrio medio e HRV del sonno, visualizzate in grafici semplici e leggibili. Sono disponibili anche dati aggregati su diversi periodi, come distanza totale, carico complessivo e ritmo medio, oltre a metriche dettagliate per ogni corsa come tempo di contatto al suolo, oscillazione verticale e potenza.

La dashboard del Training Camp sarà ufficialmente disponibile dal 28 maggio tramite login su Huawei Health.

Funzionalità professionali co-create con Kipchoge

Le funzionalità principali del prodotto sono state sviluppate sulla base delle reali esperienze di allenamento di Kipchoge. La Modalità Maratona copre tutte le fasi della gara: prima della corsa i runner possono gestire il calendario gare e generare piani di allenamento personalizzati, durante la gara lo smartwatch offre strategie di ritmo e promemoria intelligenti per idratazione e rifornimento energetico, dopo la corsa l’analisi dell’allenamento aiuta a continuare a migliorarsi.

Huawei introduce per la prima volta su uno smartwatch un’architettura con antenna floating 3D, che consente un tracciamento preciso del percorso anche in ambienti difficili come strade alberate dove il segnale può essere facilmente ostacolato. I runner possono inoltre monitorare in tempo reale la potenza di corsa e la soglia del lattato, utilizzando i dati per regolare la strategia di gara ed evitare di entrare troppo presto in affaticamento anaerobico.

Il Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition supporta i pagamenti contactless tramite Curve Pay, permettendo di effettuare acquisti senza smartphone.

Il sistema offre la funzionalità tap-to-pay su un’ampia rete di terminali compatibili, strumenti di gestione delle carte direttamente nell’app e un sistema di sicurezza con rilevamento automatico della rimozione dal polso.

Prezzo e disponibilità in Italia

Il Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition è già disponibile in Italia al prezzo di listino di 399 euro su Huawei Store.

Peraltro, segnaliamo che in occasione del periodo di lancio, dal 25 maggio al 22 giugno 2026, il prezzo promozionale sarà di 369 euro, con un paio di Huawei Freebuds 7i e un cinturino extra in omaggio.

Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition sul sito Huawei