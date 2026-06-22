HUAWEI continua a espandere le funzionalità della propria piattaforma wearable e lo fa con un’attenzione particolare verso la salute femminile. L’azienda ha infatti annunciato nuove integrazioni per la serie HUAWEI WATCH FIT 5, introducendo il supporto ad alcune delle applicazioni più conosciute nel settore del monitoraggio del ciclo mestruale e del fitness personalizzato.

La novità rappresenta un ulteriore passo nella strategia del colosso cinese, che punta a trasformare i propri smartwatch in strumenti sempre più completi per il monitoraggio del benessere quotidiano, andando ben oltre le classiche funzioni dedicate all’attività fisica e alla rilevazione dei parametri vitali.

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Nuove applicazioni per il benessere femminile arrivano su HUAWEI WATCH FIT 5

Le nuove partnership siglate da HUAWEI coinvolgono tre applicazioni particolarmente popolari tra le utenti: Life: Period Tracker, Clue e The Ginger Club. Tutte saranno disponibili attraverso HUAWEI AppGallery sui modelli della serie WATCH FIT 5 e consentiranno di sfruttare in maniera più approfondita i dati raccolti dallo smartwatch.

Life: Period Tracker permette di registrare direttamente dall’orologio informazioni relative al ciclo mestruale, ai sintomi, all’umore e all’intensità del flusso; l’obbiettivo è offrire un’esperienza pratica e discreta, evitando di dover utilizzare continuamente lo smartphone per aggiornare i propri dati.

Ancora più interessante è l’integrazione con Clue, una delle piattaforme più conosciute nel settore della salute riproduttiva femminile. Grazie alla sincronizzazione con HUAWEI Health, l’app può sfruttare dati aggiuntivi rilevanti dallo smartwatch, come il sonno e la temperatura corporea, per fornire analisi più precise e personalizzate sul ciclo mestruale; questa funzionalità è disponibile tramite l’abbonamento Clue Plus e permette di valorizzare ulteriormente le informazioni già raccolte dal dispositivo indossabile.

L’attenzione di HUAWEI non si limita però al monitoraggio della salute, con l’arrivo di The Ginger Club, piattaforma fondata dalla coach di running Candela Pérez, la serie WATCH FIT 5 amplia le proprie capacità anche sul fronte dell’allenamento femminile personalizzato.

L’app sviluppa programmi di corsa che tengono conto delle diverse fasi del ciclo mestruale, adattando intensità e carichi di lavoro alle condizioni fisiologiche dell’utente. I piani coprono vari livelli di preparazione, dalle distanze più brevi fino alla maratona, e sfruttano i dati raccolti in tempo reale dallo smartwatch.

Attraverso il monitoraggio di parametri come frequenza cardiaca, ritmo e recupero, il sistema è in grado di suggerire quando aumentare l’intensità degli allenamenti e quando invece è preferibile dedicare maggiore spazio al recupero. Un approccio che punta a rendere l’orologio un vero e proprio assistente personale per il fitness.

Le nuove integrazioni evidenziano anche la volontà di HUAWEI di rendere il proprio ecosistema wearable sempre più aperto agli sviluppatori di terze parti. L’azienda ritiene che la natura stessa degli smartwatch, progettati per essere indossati durante l’intera giornata, rappresenti una piattaforma ideale per raccogliere dati continui e offrire servizi personalizzati legati alla salute e al benessere.

Per incentivare l’adozione delle nuove applicazioni, HUAWEI ha inoltre annunciato una promozione dedicata agli acquirenti della serie WATCH FIT 5; chi acquisterà uno dei nuovi smartwatch riceverà gratuitamente tre mesi di abbonamento premium a Life: Period Tracker, per un valore di 15 euro, oltre a una prova gratuita di tre mesi di Clue Plus.

Al momento queste funzionalità risultano disponibili esclusivamente per la serie HUAWEI WATCH FIT 5, ma non è da escludere che in futuro possano essere estese anche ad altri smartwatch presenti nel catalogo dell’azienda.