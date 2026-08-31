La corsa ai monitor gaming sempre più veloci è ormai entrata in una nuova fase. Samsung ha già mostrato la sua nuova generazione di monitor Odyssey, con diversi modelli OLED e soprattutto con l’Odyssey G6 capace di arrivare fino a 1.100 Hz, ma l’azienda sudcoreana non è l’unica ad aver scelto Gamescom 2026 come palcoscenico per mostrare le proprie novità.

Anche LG e AOC hanno infatti presentato nuovi monitor destinati alla fascia alta del mercato, seguendo però approcci differenti. LG punta tutto sulla velocità con un UltraGear Full HD capace di raggiungere nativamente 1.000 Hz e di arrivare fino a 1.100 Hz in overclock, mentre AOC guarda soprattutto all’esperienza d’uso con due nuovi pannelli OLED di grandi dimensioni.

Il risultato è una nuova generazione di monitor gaming che prova a rispondere a esigenze molto diverse, dalla competizione ad altissimo livello ai giochi single player, passando per simulatori e configurazioni ultrawide.

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LG UltraGear 25G590B è il monitor compatto e velocissimo che arriva a 1.100 Hz

Partiamo proprio da LG, che ha aperto i preordini negli Stati Uniti per il nuovo UltraGear 25G590B, un monitor da 24,5 pollici progettato principalmente per i giocatori competitivi. Il dato più interessante è naturalmente quello relativo alla frequenza di aggiornamento; il monitor dispone di un pannello IPS con risoluzione Full HD, pari a 1920 × 1080 pixel, e può raggiungere nativamente i 1.000 Hz.

Si tratta di una differenza sostanziale rispetto ad alcuni monitor gaming che raggiungono frequenze estreme soltanto ricorrendo a modalità specifiche e abbassando contemporaneamente la risoluzione; nel caso dell’UltraGear 25G590B, invece, i 1.000 Hz vengono mantenuti alla sua risoluzione nativa Full HD. LG permette inoltre di spingersi ancora oltre attraverso una modalità di overclock che porta il refresh rate fino a 1.100 Hz, tuttavia non mancano alcune limitazioni che è bene considerare.

A 1.100 hertz infatti, AMD FreeSync Premium non è supportato, mentre la compatibilità NVIDIA G-SYNC è certificata soltanto fino a 1.000 Hz; la modalità con frequenza più elevata è quindi una possibilità aggiuntiva pensata per chi vuole spremere al massimo il pannello, ma non rappresenta necessariamente la configurazione più completa.

Per sfruttare 1.000 Hz serve hardware adeguato

Una frequenza di aggiornamento così elevata richiede naturalmente anche un sistema capace di generare un numero di fotogrammi sufficiente. LG specifica che per raggiungere i 1.000 Hz è necessario utilizzare DisplayPort 2.1 e Windows 11; tra le GPU indicate come compatibili troviamo le NVIDIA GeForce RTX 50, le AMD Radeon RX 9070 e RX 9060, oltre alle Radeon RX 7900 e ai modelli successivi.

Il risultato finale può comunque variare in base a diversi fattori, tra cui processore, scheda video, memoria, gioco utilizzato e driver grafici. Il monitor integra inoltre LG Motion Blur Reduction Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium. Sul fronte della connettività sono presenti due HDMI e una DisplayPort 2.1 con supporto UHBR20.

Il supporto permette di regolare altezza, inclinazione e rotazione, rendendo il display più facilmente adattabile alla propria postazione. Il prezzo negli Stati Uniti è di 999,99 dollari, praticamente un dollaro per ogni hertz della frequenza massima dichiarata; le spedizioni sono previste dal primo settembre o comunque a partire dalla disponibilità effettiva del prodotto.

AOC punta sull’OLED con due nuovi AGON PRO

Se LG ha scelto di concentrare gran parte dell’attenzione sulla velocità, AOC ha seguito una strada differente presentando a Gamescom 2026 due nuovi monitor OLED della famiglia AGON PRO. Si tratta di due prodotti di fascia alta che condividono la tecnologia OLED, ma sono progettati per scenari d’uso molto diversi; senza dubbio il modello più particolare è l’AGON PRO AGP497UCZD, un enorme monitor OLED da 48,9 pollici con formato 32:9 e risoluzione DQHD (Dual Quad HD).

La superficie è sostanzialmente equivalente a quella ottenibile affiancando due monitor QHD da 27 pollici, ma in questo caso l’area di visualizzazione è ovviamente continua, senza la cornice centrale che normalmente separerebbe i due display. Una soluzione di questo tipo può risultare particolarmente interessante per sim racing, simulatori di volo e giochi open world, dove il campo visivo molto ampio può contribuire a rendere l’esperienza più immersiva.

Il pannello raggiunge una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e sfrutta la tecnologia OLED per offrire neri profondi, colori vivaci e un’elevata qualità dell’immagine. Non mancano inoltre alcune caratteristiche pensate per utilizzare il monitor anche al di fuori del gaming; l’azienda ha infatti integrato una porta USB-C con Power Delivery fino a 90 W e un KVM switch che permette di gestire due dispositivi utilizzando le stesse periferiche.

Segnaliamo in coda che al momento AOC non ha ancora comunicato nel dettaglio il numero esatto delle porte DisplayPort e HDMI presenti sul prodotto.

AGON PRO AGP346UCSD: 360 Hz e QD-OLED da 34 pollici

Il secondo modello presentato dall’azienda è l’AGON PRO AGP346UCSD, un monitor OLED ultrawide da 34 pollici con formato 21:9. In questo caso la risoluzione sale a WQHD e la frequenza di aggiornamento raggiunge i 360 Hz, mettendo il prodotto in una posizione molto più vicina alle esigenze dei giocatori competitivi.

AOC ha scelto un pannello QD-OLED di quinta generazione, una soluzione che punta a combinare elevata qualità dell’immagine e tempi di risposta estremamente ridotti. Il monitor dichiara infatti un tempo di risposta di appena 0,03 ms, mentre la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 completa una dotazione pensata per offrire un’esperienza visiva di alto livello.

Anche in questo caso AOC non sembra voler inseguire semplicemente il numero più alto possibile sul refresh rate; l’obiettivo è piuttosto trovare un equilibrio tra velocità, qualità del pannello e formato ultrawide. Entrambi i nuovi AGON PRO saranno disponibili a 999 euro e la commercializzazione è prevista per settembre.

Samsung completa la sfida con OLED fino a 720 Hz e il G6 da 1.100 Hz

Come anticipato, Samsung aveva già presentato la nuova generazione Odyssey proprio in occasione di Gamescom 2026; la lineup comprende diversi modelli e rappresenta probabilmente l’offerta più articolata tra quelle viste durante la manifestazione. Il protagonista assoluto per quanto riguarda la velocità è senza dubbio l’Odyssey G6 da 27 pollici, un monitor Fast IPS progettato per il gaming competitivo che arriva fino a 1.100 Hz a risoluzione HD.

Samsung offre anche la funzionalità Dual Mode che permette di utilizzare il display in QHD fino a 600 Hz, lasciando quindi all’utente la possibilità di scegliere tra maggiore definizione e massima fluidità; il tempo di risposta è di 1 ms e il monitor sarà disponibile globalmente nella seconda metà del 2026.

La nuova gamma Odyssey comprende però anche soluzioni OLED più orientate alla qualità dell’immagine. C’è l’Odyssey OLED G9 da 49 pollici (32:9) con risoluzione Dual QHD, pari a 5120 × 1440 pixel, e frequenza di aggiornamento di 360 Hz; a bordo troviamo un pannello QD-OLED di quinta generazione con tecnologia Penta Tandem che offre un tempo di risposta di 0,03 ms.

Anche questo modello dispone di Dual Mode e può arrivare fino a 720 Hz passando alla risoluzione Dual HD di 2560 × 720 pixel. L’Odyssey OLED G8 è invece un display da 32 pollici 4K OLED capace di raggiungere 360 Hz; la sua particolarità è la presenza di tre modalità: 4K a 360 Hz, QHD a 520 Hz e Full HD a 680 Hz.

Il monitor utilizza un pannello QD-OLED di quinta generazione, integra Glare Free e supporta VESA DisplayHDR TrueBlack 600, AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC Compatible; sul fronte della connettività troviamo DisplayPort 2.1 UHBR20, due HDMI, USB-C con Power Delivery da 98 W, hub USB e KVM.

Completa la lineup l’Odyssey OLED G7, un monitor OLED curvo da 42 pollici in formato 16:9; Samsung lo presenta come il primo prodotto della categoria con questa combinazione di diagonale e curvatura. Il pannello 4K utilizza una curvatura 1000R, raggiunge 165 Hz e offre un tempo di risposta di 0,03 ms, risultando quindi un prodotto più orientato all’immersione, soprattutto con giochi RPG e open world.

La corsa ai monitor 1.100 Hz è appena iniziata

Le proposte di LG, AOC e Samsung mostrano come il mercato dei monitor gaming stia prendendo direzioni sempre più estreme. LG e Samsung sono le aziende che stanno spingendo maggiormente sul refresh rate, con i 1.000 Hz nativi dell’UltraGear 25G590B, i 1.100 Hz in overclock di LG e i 1.100 Hz dell’Odyssey G6. Si tratta naturalmente di valori pensati soprattutto per il gaming competitivo e per configurazioni hardware in grado di produrre un numero elevatissimo di fotogrammi al secondo, risultando se vogliamo quasi un esercizio di stile.

Per la maggior parte degli utenti, un monitor da 240 o 360 Hz continua a rappresentare una soluzione molto più equilibrata. La frequenza estrema diventa interessante soprattutto per chi gioca a titoli competitivi e vuole ridurre al minimo possibile la latenza percepita e migliorare la nitidezza dei movimenti.

AOC segue invece una strada differente con due OLED ultrawide da 34 e 48,9 pollici, entrambi destinati a chi cerca soprattutto qualità dell’immagine e immersione, pur senza rinunciare a frequenze di aggiornamento elevate. La vera novità di Gamescom 2026 quindi non è soltanto il raggiungimento dei 1.100 Hz, ma anche il fatto che i produttori stanno iniziando a offrire modalità, formati e tecnologie differenti all’interno della stessa generazione di prodotti, lasciando al giocatore la possibilità di scegliere se privilegiare velocità, risoluzione, qualità dell’immagine oppure immersione.