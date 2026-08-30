Trovare un notebook con 32 GB di RAM e 1 TB di SSD a un prezzo sotto i 650€ è un’impresa complicata, soprattutto in un periodo di shortage sui componenti che ha fatto lievitare i listini di quasi tutti i produttori. Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R732 si presenta come una delle configurazioni più equipaggiate dell’intera gamma Aspire Go, pensata per chi cerca potenza di multitasking e spazio di archiviazione senza dover necessariamente virare su fasce di prezzo premium. Con il Back to School alle porte, questa proposta targata Amazon merita sicuramente un approfondimento. Vediamo come si comporta sulla carta e quali sono i dettagli dell’offerta.

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Acer Aspire Go 15, potenza silenziosa con Ryzen e 32 GB di RAM

Sotto la scocca color argento di Aspire Go 15 batte un cuore AMD Ryzen 5 7430U, processore della serie 7000 con clock base di circa 2,3 GHz, abbinato a 32 GB di RAM DDR4, quantitativo decisamente superiore allo standard della gamma (le versioni entry si fermano a 16 GB). Questa combinazione consente di gestire con disinvoltura multitasking intensivo, decine di schede del browser aperte contemporaneamente e applicazioni pesanti in parallelo, un aspetto confermato anche dalle recensioni utente che parlano di un notebook “un vero fulmine” nell’avvio e nella gestione del carico di lavoro.

Non è da meno lo storage: un SSD PCIe NVMe da 1024 GB garantisce velocità di lettura/scrittura elevate e spazio praticamente illimitato per file, progetti universitari, materiale multimediale e applicazioni professionali. Il display da 15,6 pollici Full HD (1920×1080) a 60 Hz offre una resa nitida per lunghe sessioni di studio o visione di contenuti, anche se chi cerca un refresh rate elevato per il gaming dovrà orientarsi altrove.

Tra le dotazioni di rilievo:

GPU integrata AMD Radeon Graphics , sufficiente per attività multimediali ed editing leggero

, sufficiente per attività multimediali ed editing leggero Windows 11 Home con tastiera italiana QWERTY inclusa

con tastiera italiana QWERTY inclusa Connettività Wi-Fi 6 , porte USB Type-C e USB Type-A 3.2, HDMI 2.1

, porte e USB Type-A 3.2, Supporto a Copilot , l’assistente AI integrato in Windows 11

, l’assistente AI integrato in Windows 11 Peso contenuto di 1,78 kg, ideale per essere trasportato ogni giorno tra casa, ufficio o università

Il punto di forza di questa configurazione specifica sta proprio nell’equilibrio raro tra RAM abbondante e storage generoso, elementi che normalmente si trovano solo su modelli di fascia più alta.

Sconto back to school: risparmio concreto su Amazon

Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R732 passa da 699€ a 629€ su Amazon, con uno sconto del 10% che si traduce in un risparmio secco di 70€. Non parliamo di un taglio di prezzo eclatante, ma considerando la configurazione con 32 GB di RAM e 1 TB di SSD, il rapporto qualità prezzo resta decisamente interessante, specialmente per chi deve equipaggiarsi in vista del rientro a scuola o università. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, comprensiva di alimentatore e tastiera in italiano, pronta all’uso appena disimballata.

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