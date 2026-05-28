Samsung Display ha annunciato ufficialmente quello che viene definito il primo pannello monitor QD-OLED al mondo capace di combinare risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 360 Hz nello stesso prodotto. Si tratta di un passo particolarmente importante per il settore monitor gaming ed enthusiast, considerando che fino a oggi il mercato aveva visto pannelli 4K oppure display ad altissimo refresh rate, ma raramente entrambe le caratteristiche contemporaneamente senza compromessi.

La nuova soluzione sviluppata dal colosso sudcoreano punta quindi a coniugare definizione elevata e fluidità estrema all’interno di un unico pannello QD-OLED da 31,5 pollici, progettato sia per il gaming competitivo sia per utilizzi professionali e creativi. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il risultato è stato raggiunto grazie a un’ottimizzazione avanzata dei circuiti del pannello, elemento che ha permesso di gestire contemporaneamente risoluzione Ultra HD e refresh rate estremamente elevato.

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Il nuovo pannello QD-OLED di Samsung arriva fino a 680 Hz in Full-HD

Oltre alla modalità principale 4K a 360 Hz, Samsung ha confermato che il nuovo pannello supporta anche refresh rate ancora più elevati utilizzando risoluzioni inferiori. Attraverso l’ormai nota Dual Mode infatti, il display può raggiungere frequenze di aggiornamento fino di 680 Hz a risoluzione 1080P, caratteristica che potrebbe attirare particolarmente il pubblico esports e competitivo.

La possibilità di alternare alta definizione e refresh rate estremi rappresenta uno degli aspetti più interessanti di questa nuova generazione di pannelli QD-OLED, soprattutto considerando la crescente richiesta di monitor sempre più versatili. Samsung evidenzia inoltre come il nuovo pannello utilizzi una struttura pixel a strisce “V Stripe“, progettata per migliorare la leggibilità del testo e ottimizzare la nitidezza generale delle immagini.

Sempre secondo il produttore, questa nuova configurazione dovrebbe offrire vantaggi concreti non soltanto nel gaming, ma anche durante utilizzo desktop, produttività e creazione di contenuti avanzati. Al momento non abbiamo delle schede tecniche compete, ma possiamo fare un recap sulle caratteristiche confermate del nuovo pannello Samsung QD-OLED:

Tecnologia QD-OLED

Dimensione da 31,5 pollici

Risoluzione 4K

Refresh rate fino a 360Hz in 4K

Supporto fino a 680Hz in Full HD tramite Dual Mode

Nuova struttura pixel V Stripe

Certificazione VESA DisplayHDR True Black 600

Livello del nero fino a 0,0005 nit

Luminosità di picco fino a 600 nit

Debutto al COMPUTEX 2026 e produzione prevista entro fine anno

Al pari di tante altre novità, Samsung porterà ufficialmente il nuovo pannello QD-OLED 4K 360Hz al Computex 2026, evento in cui verrà mostrata dal vivo la nuova tecnologia ai partner del settore e ai produttori hardware. L’azienda ha inoltre confermato di essere già in trattative con oltre dieci brand globali specializzati nella realizzazione di monitor PC, segnale piuttosto chiaro della forte attenzione del mercato verso questa nuova soluzione.

Per quanto riguarda la disponibilità, l’azienda prevede di avviare la produzione di massa nella seconda metà del 2026; questo significa che i primi monitor gaming basati sul nuovo pannello 4K 360 Hz potrebbero arrivare sul mercato entro la fine dell’anno. Al momento non sono ancora stati annunciati modelli specifici o dettagli ufficiali sui prezzi; non escludiamo inoltre (anzi è del tutto certo) che la nuova tecnologia venga adottata anche all’interno della futura gamma di monitor Samsung Electronics, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.