Samsung ha scelto il palcoscenico del Gamescom 2026 per presentare la nuova generazione di monitor gaming Odyssey, una lineup che punta con decisione sulla velocità, ma che allo stesso tempo amplia le possibilità di scelta per i giocatori intervenendo su dimensioni, formati, risoluzioni e tecnologie di visualizzazione.

La nuova gamma Odyssey 2027 comprende quattro modelli particolarmente interessanti: Odyssey OLED G9 da 49 pollici, OLED G8 da 32 pollici, OLED G7 curvo da 42 pollici e Odyssey G6 da 27 pollici. Samsung introduce inoltre alcune caratteristiche inedite, tra cui refresh rate estremamente elevati e nuove modalità che permettono di scegliere tra maggiore risoluzione e prestazioni ancora più elevate.

Durante la presentazione al Gamescom di Colonia, l’azienda ha sottolineato come l’obbiettivo sia offrire monitor adatti a esigenze molto diverse, dal gaming competitivo alle esperienza più immersive.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Samsung Odyssey OLED G9 porta 360 Hz su un pannello ultrawide da 49 pollici

Il modello più grande della nuova famiglia è Odyssey OLED G9 G95SJ, un monitor da 49 pollici che Samsung definisce il primo gaming monitor al mondo con risoluzione DQHD e refresh rate di 360 Hz.

Il pannello è un QD-OLED di quinta generazione con tecnologia Penta Tandem, caratterizzata da una struttura a cinque strati che, secondo Samsung, raggiunge un’efficienza fino a 1,3 volte superiore rispetto alla generazione precedente e una durata fino al doppio. A migliorare ulteriormente la resa dell’immagine troviamo inoltre un layout dei subpixel RGB Stripe, progettato per ridurre il color fringing e rendere più nitidi i testi.

La risoluzione Dual QHD è pari a 5.120 x 1.440 pixel, mentre il tempo di risposta GtG raggiunge appena 0,03 ms. Il monitor può inoltre arrivare a una luminosità di picco di 1.300 nit su una finestra del 3% a risoluzione 4K.

La caratteristica più interessante però, è probabilmente la modalità Dual Mode. Quando si vuole sfruttare il monitor alla sua massima risoluzione, è possibile utilizzare il formato DQHD a 360 Hz; quando invece la priorità assoluta è la velocità, si può passare alla risoluzione Dual HD di 2.560 x 720 pixel, arrivando fino a 720 Hz.

OLED G8 e OLED G7 ampliano le possibilità per chi cerca un monitor OLED

Con Odyssey OLED G8 G80SJ, Samsung propone invece un monitor da 32 pollici con pannello QD-OLED di quinta generazione, risoluzione UHD e refresh rate massimo di 360 Hz. Anche in questo caso la tecnologia Penta Tandem e i subpixel RGB Stripe sono parte integrante del display.

Il monitor punta soprattutto sulla versatilità grazie alla modalità Triple Mode, che permette di scegliere tra tre combinazioni differenti; è possibile utilizzare la risoluzione UHD a 360 Hz, scendere a QHD per raggiungere 520 Hz oppure passare a FHD arrivando fino a 680 Hz. In questo modo il giocatore può decidere di volta in volta se privilegiare qualità dell’immagine o fluidità, anche se in base alle capacità del PC e al tipo di gioco.

Il tempo di risposta GtG è di 0,03 ms a non mancano la certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 600, AMD FreeSync Premium Pro e la compatibilità con NVIDIA G-SYNC. Per quanto riguarda la connettività, Samsung ha previsto una DisplayPort 2.1 UHBR20, due HDMI, una USB-C con Power Delivery fino a 98 W, un hub USB con due porte downstream e il supporto KVM.

Sul fronte OLED troviamo poi Odyssey OLED G7 G75SJ, che introduce una configurazione decisamente particolare. Si tratta infatti del primo monitor gaming OLED curvo al mondo da 42 pollici in formato 16:9, con una superficie dello schermo di circa il 72% superiore rispetto a quella del precedente modello da 32 pollici.

Il pannello offre una risoluzione 4K OLED, un refresh rate da 165 Hz e un tempo di risposta GtG di 0,03 ms; la curvatura 1000R avvicina i bordi dello schermo al campo visivo dell’utente, creando una visuale più ampia e cinematografica che Samsung indica in particolare per i giochi di ruolo e titoli open world.

Anche in questo caso è presente la tecnologia Glare Free, pensata per ridurre i riflessi delle fonti luminose esterne e migliorare la visibilità dello schermo durante l’utilizzo diurno.

Odyssey G6 raggiunge un refresh rate di 1.100 Hz

Il modello destinato più esplicitamente al gaming competitivo è invece Odyssey G6 G60H, un monitor da 27 pollici con pannello Fast IPS e una caratteristica che, almeno sulla carta, lascia decisamente poco spazio all’immaginazione: un refresh rate massimo di 1.100 Hz.

Samsung lo presenta infatti come il primo monitor gaming al mondo capace di raggiungere questa frequenza di aggiornamento. La versione destinata alla commercializzazione introduce una specifica finale superiore rispetto a quella mostrata al CES 2026, arrivando a 1.100 Hz in HD e fino a 600 Hz in QHD grazie alla modalità Dual Mode.

Il giocatore può quindi scegliere tra la maggiore definizione della risoluzione QHD e una frequenza di aggiornamento ancora più elevata utilizzando la modalità HD, il tempo di risposta dichiarato è invece di 1 ms.

Odyssey G6 sarà disponibile a livello globale nella seconda metà del 2026, mentre per gli altri modelli Samsung comunicherà successivamente prezzi e tempistiche precise in base ai singoli mercati.

Samsung punta anche su HDR10+ GAMING e sul gaming 3D

La nuova generazione Odyssey non si limita però alle specifiche dei pannelli, durante il Gamescom 2026 Samsung ha mostrato anche l’evoluzione del proprio ecosistema software e delle tecnologie dedicate alla resa dei videogiochi.

Particolarmente interessante è la collaborazione con Activision Blizzard per HDR10+ GAMING, che viene utilizzata nel processo di sviluppo di Call of Duty: Modern Warfare 4. La tecnologia permette ai monitor Odyssey compatibili e agli altri display Samsung supportati di riprodurre colori e contrasti in modo più fedele alla visione prevista dagli sviluppatori.

Samsung ha inoltre annunciato l’intenzione di portare il supporto HDR10+ GAMING a oltre 20 titoli AAA entro la prima metà del 2027, ampliando progressivamente l’ecosistema.

Al Gamescom l’azienda ha mostrato anche nuovi contenuti compatibili con il gaming in 3D, sviluppati attraverso collaborazioni dirette con gli studi. Tra i titoli citati figurano Cyberpunk 2077 e Cronos: The New Dawn, utilizzati per mostrare come la tecnologia Odyssey 3D possa aggiungere profondità e prospettiva spaziale ai mondi di gioco.

Con la nuova gamma Odyssey 2027, Samsung punta quindi a coprire praticamente ogni esigenza, dal monitor OLED ultrawide da 49 pollici pensato per l’immersione fino al G6 da 1.100 Hz destinato al gaming competitivo. La caratteristica comune è la ricerca sempre più spinta della velocità, accompagnata però da modalità che permettono di adattare risoluzione e refresh rate alle esigenze del singolo gioco.

Samsung si conferma inoltre, secondo i dati citati dall’azienda, al primo posto nel mercato mondiale dei monitor gaming per il settimo anno consecutivo. Prezzi e disponibilità dei nuovi Odyssey 2027 saranno comunicati successivamente e varieranno in base al mercato di riferimento.