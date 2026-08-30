È stato un weekend ricco di aggiornamenti in beta per Garmin che continua a mettere a punto il software che costituirà il prossimo major update per tutti gli smartwatch e sportwatch ancora supportati dell’intera gamma.

Oltre a tutti i più recenti modelli della gamma Forerunner, l’azienda elvetico-statunitense ha aggiornato in beta i popolari smartwatch Venu X1 (presentato a metà giugno 2025 e da allora disponibile in Italia), Venu 4 (presentato a metà settembre 2025 e disponibile in Italia dal 22 settembre seguente), vivoactive 6 (presentato ad aprile 2025) e tutti i modelli destinati alle attività ricreative outdoor non più recentissimi della serie Fenix 7. Andiamo a scoprire tutte le novità di queste nuove versioni in anteprima.

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Garmin aggiorna in beta gli smartwatch Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

Come anticipato in apertura, Garmin ha una nuova versione in anteprima sugli smartwatch Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6 che, dalla precedente versione 18.23 beta, passano alla nuova versione 18.27 beta.

La quinta beta dell’attuale ciclo di sviluppo ha come focus la risoluzione dei bug: il changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6), che riportiamo di seguito, menziona la risoluzione di una dozzina di bug in tutto.

Changelog – versione 18.27 beta (dalla 18.23 beta) Risolve un potenziale problema con il display che potrebbe causare comportamenti imprevisti e risposte incoerenti ai gesti.

Risolve un problema che potrebbe impedire l’attivazione dell’impostazione Always On Display.

Risolve un problema relativo alla pausa della musica quando il provider musicale è impostato per controllare il telefono.

Risolve un problema per cui il volume potrebbe non regolarsi correttamente nell’app Musica.

Risolve un problema relativo alla mancata emissione dei toni dei pulsanti.

Risolve un problema per cui i toni di avviso potrebbero non essere riprodotti durante il rilevamento di un incidente.

Risolve un problema per cui l’Assistente Telefono potrebbe non riconoscere i comandi vocali.

Risolve un problema per cui l’Assistente Telefono non funziona dopo essere stato interrotto da una chiamata in arrivo.

Risolve un problema per cui un messaggio audio per gli spettatori potrebbe essere interrotto prima del completamento.

Risolve un problema per cui un messaggio audio per gli spettatori potrebbe risultare difficile da sentire con la musica in sottofondo.

Risolve un problema che potrebbe causare un ritardo nella visualizzazione del punteggio durante una partita di golf.

Risolve altri problemi minori.

Aggiorna le traduzioni (GCM Translation v4.40)

C’è una nuova beta anche per gli ex flagship della gamma Fenix 7

Andando oltre, Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in beta per tutti gli smartwatch di fascia alta per le attività “outdoor” di due generazioni fa: parliamo dei Garmin Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro.

Tutti questi modelli hanno ricevuto il più recente aggiornamento in forma stabile nel mese di aprile (versione 26.09) al termine di un ciclo di sviluppo durato un paio di mesi e per loro, dopo quattro mesi di pausa, è partito il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update.

Dopo la versione 27.15 beta di un paio di settimane fa, l’azienda elvetico-statunitense ha da poco rilasciato ore la nuova versione 27.17 beta del software, accompagnata ancora una volta da un changelog decisamente scarno che non parla di nuove funzionalità ma solo della risoluzione di una problematica.

Changelog – versione 27.17 beta (dalla 27.15 beta) Risolto un problema per cui la funzione Broadcast HR a volte causava lo spegnimento del dispositivo.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.