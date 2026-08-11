Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software in beta per molti dei suoi smartwatch e sportwatch più recenti dell’intera gamma, che sono già nel pieno del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update, ma sovente torna ad occuparsi dei modelli più datati, come quelli che compongono la gamma Garmin Fenix 7.

Per gli ex flagship per le attività ricreative outdoor, che non ricevevano una nuova beta da inizio aprile, è recentemente arrivata la prima beta del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update. Il focus del team di sviluppo, per il momento, sembra essere sul bugfix. Scopriamo tutti i dettagli.

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Dopo alcuni mesi, arriva una nuova beta per i Garmin Fenix 7

Come anticipato in apertura, Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in beta per tutti gli smartwatch di fascia alta per le attività “outdoor” della precedente generazione: parliamo dei Garmin Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro.

Tutti questi modelli hanno ricevuto il più recente aggiornamento in forma stabile nel mese di aprile (versione 26.09) al termine di un ciclo di sviluppo durato un paio di mesi e per loro, dopo quattro mesi di pausa, è appena iniziato il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update.

L’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato nelle ultime ore la nuova versione 27.15 beta del software, accompagnata da un changelog che non parla di nuove funzionalità, suggerendo che l’obiettivo del team di sviluppo fosse quello di risolvere le problematiche che caratterizzavano la precedente versione del software: ad esempio, viene risolto un problema che causava lo spegnimento del dispositivo.

Changelog – versione 27.15 beta (dalla 26.09) Risolto un problema per cui l’utilizzo delle funzioni di navigazione causava lo spegnimento del dispositivo. Risolto un problema per cui i dispositivi senza Wi-Fi non avevano accesso ai controlli musicali. Risolto un problema per cui il dispositivo non consentiva l’accoppiamento con il sensore HRM su una connessione aperta. Risolto un problema per cui il display usciva dalla modalità di sospensione in momenti inappropriati. Risolto un problema per cui i dati meteo a volte non si aggiornavano. Nota importante: il software Beta per la serie Garmin Fenix 7 ha la funzione ECG disabilitata.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.