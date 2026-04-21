Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software, sia in beta che in forma stabile, per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma: alcuni sono nel pieno del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update, altri lo stanno già ricevendo.

Protagonisti della carrellata odierna sono tutti i modelli per la “outdoor recreation” di punta dell’azienda elvetico statunitense: per Fenix 8 (e tutti i modelli simili), arriva una nuova beta; per Fenix 7 (e tutti i modelli simili) arriva il nuovo major update in forma stabile. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuova beta per la gamma Garmin Fenix 8

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i più recenti modelli di punta della gamma “outdoor recreation”: Fenix 8 e Fenix 8 ProFenix 8 MicroLED, Fenix 8 Solar, Fenix E, Enduro 3, Tactix 8Quatix 8 ricevono la nuova versione 22.24 beta del software (sostituisce la precedente versione 22.23 beta rilasciata la scorsa settimana).

Questo aggiornamento porta avanti i lavori in corso verso il prossimo major update e, come suggerito dal changelog ufficiale, va principalmente a risolvere un problema legato alla nuova funzionalità LiveTrack (un bug impediva l’avvio automatico della funzione per le attività multisport che iniziavano con una nuotata in piscina).

Changelog – versione 22.24 beta (dalla 22.23 beta)

  • Risolve il problema che impediva di accettare chiamate in arrivo dopo aver ricevuto un avviso di frequenza cardiaca anomala.
  • Risolve il problema per cui LiveTrack non si avviava per le attività multisport se la prima frazione era una nuotata in piscina.
  • Risolve il problema per cui l’impostazione di silenziamento delle chiamate telefoniche persisteva nell’assistente vocale.
  • Risolve il problema per cui i comandi touch permettevano di uscire dalla pagina del conto alla rovescia SOS.

Garmin rilascia il nuovo major update per la gamma Fenix 7

Oltre alla nuova beta per i modelli più recenti, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento in forma stabile per tutti gli smartwatch di punta della generazione precedente destinati alle attività ricreative “outdoor”: parliamo di Fenix 7 Fenix 7 ProFenix 7x Fenix 7x ProFenix 7s Fenix 7s ProTactix 7 Tactix 7 ProEpix Gen 2 ed Epix ProEnduro 2Quatix 7MARQ (Gen 2)D2 Mach 1 D2 Mach 1 Pro.

Tutti questi modelli tornano ad aggiornarsi in forma stabile a circa tre mesi dal precedente major udpdate (versione 25.11), al termine di un ciclo di sviluppo durato un paio di mesi. Per tutti i modelli coinvolti arriva la nuova versione 26.09 del software. L’aggiornamento è accompagnato da un changelog abbastanza corposa che racconta della risoluzione di un sacco di bug e l’aggiunta del supporto ai dispositivi Rally 110/210.

Changelog – versione 26.09 (dalla 25.11)

  • Aggiunto il supporto per Rally 110/210.
  • Risolto un problema per cui l’impostazione di una configurazione GPS personalizzata per determinati profili di attività non veniva salvata.
  • Risolto un problema per cui il testo nel widget Intensità solare non aveva una traduzione corretta.
  • Risolto un problema per cui il video tutorial sulla calibrazione della bussola a volte non veniva visualizzato.
  • Risolto un problema per cui l’allenamento giornaliero suggerito a volte visualizzava dati non validi per il tipo di obiettivo.
  • Risolto un problema per cui il misuratore di potenza Stages a volte non si associava.
  • Risolto un problema per cui il testo che elenca l’effetto allenamento stimato non si adattava allo schermo quando l’orologio era configurato in tedesco.
  • Risolto un problema per cui il quadrante dell’orologio a volte passava erroneamente alla modalità di risparmio energetico.
  • Risolto un problema per cui l’orologio poteva spegnersi nell’app Garmin Coach.
  • Risolto un problema per cui l’orologio a volte si spegneva quando si saltava la musica.
  • Risolte le irregolarità del testo tra l’orologio e Garmin Connect nell’app Power Manager.
  • Aggiornata l’opzione Carica RAM in modo che venga visualizzata solo quando l’orologio è connesso a Garmin Connect.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.

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