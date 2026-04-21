Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software, sia in beta che in forma stabile, per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma: alcuni sono nel pieno del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update, altri lo stanno già ricevendo.

Protagonisti della carrellata odierna sono tutti i modelli per la “outdoor recreation” di punta dell’azienda elvetico statunitense: per Fenix 8 (e tutti i modelli simili), arriva una nuova beta; per Fenix 7 (e tutti i modelli simili) arriva il nuovo major update in forma stabile. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuova beta per la gamma Garmin Fenix 8

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i più recenti modelli di punta della gamma “outdoor recreation”: Fenix 8 e Fenix 8 Pro, Fenix 8 MicroLED, Fenix 8 Solar, Fenix E, Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8 ricevono la nuova versione 22.24 beta del software (sostituisce la precedente versione 22.23 beta rilasciata la scorsa settimana).

Questo aggiornamento porta avanti i lavori in corso verso il prossimo major update e, come suggerito dal changelog ufficiale, va principalmente a risolvere un problema legato alla nuova funzionalità LiveTrack (un bug impediva l’avvio automatico della funzione per le attività multisport che iniziavano con una nuotata in piscina).

Changelog – versione 22.24 beta (dalla 22.23 beta) Risolve il problema che impediva di accettare chiamate in arrivo dopo aver ricevuto un avviso di frequenza cardiaca anomala.

Risolve il problema per cui LiveTrack non si avviava per le attività multisport se la prima frazione era una nuotata in piscina.

Risolve il problema per cui l’impostazione di silenziamento delle chiamate telefoniche persisteva nell’assistente vocale.

Risolve il problema per cui i comandi touch permettevano di uscire dalla pagina del conto alla rovescia SOS.

Oltre alla nuova beta per i modelli più recenti, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento in forma stabile per tutti gli smartwatch di punta della generazione precedente destinati alle attività ricreative “outdoor”: parliamo di Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro.

Tutti questi modelli tornano ad aggiornarsi in forma stabile a circa tre mesi dal precedente major udpdate (versione 25.11), al termine di un ciclo di sviluppo durato un paio di mesi. Per tutti i modelli coinvolti arriva la nuova versione 26.09 del software. L’aggiornamento è accompagnato da un changelog abbastanza corposa che racconta della risoluzione di un sacco di bug e l’aggiunta del supporto ai dispositivi Rally 110/210.

Changelog – versione 26.09 (dalla 25.11) Aggiunto il supporto per Rally 110/210.

Risolto un problema per cui l’impostazione di una configurazione GPS personalizzata per determinati profili di attività non veniva salvata.

Risolto un problema per cui il testo nel widget Intensità solare non aveva una traduzione corretta.

Risolto un problema per cui il video tutorial sulla calibrazione della bussola a volte non veniva visualizzato.

Risolto un problema per cui l’allenamento giornaliero suggerito a volte visualizzava dati non validi per il tipo di obiettivo.

Risolto un problema per cui il misuratore di potenza Stages a volte non si associava.

Risolto un problema per cui il testo che elenca l’effetto allenamento stimato non si adattava allo schermo quando l’orologio era configurato in tedesco.

Risolto un problema per cui il quadrante dell’orologio a volte passava erroneamente alla modalità di risparmio energetico.

Risolto un problema per cui l’orologio poteva spegnersi nell’app Garmin Coach.

Risolto un problema per cui l’orologio a volte si spegneva quando si saltava la musica.

Risolte le irregolarità del testo tra l’orologio e Garmin Connect nell’app Power Manager.

Aggiornata l’opzione Carica RAM in modo che venga visualizzata solo quando l’orologio è connesso a Garmin Connect.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.