Garmin torna a portare avanti i cicli di sviluppo che ci porteranno verso i prossimi major update sui modelli supportati e ha recentemente iniziato a distribuire nuovi aggiornamenti in beta per tutti gli sportwatch più recenti dedicati ai runner.

Protagonisti di oggi sono sia i modelli “di punta”, ovvero Forerunner 970 e Forerunner 570 (presentati nel mese di maggio 2025), sia per i due modelli economici più recenti, ovvero Forerunner 70 e Forerunner 170 (presentati nel mese di maggio 2026). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo.

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Garmin porta avanti il ciclo di sviluppo per i Forerunner 970 e 570

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio di una nuova versione in anteprima, la quinta nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update, per i due sportwatch che, ancora oggi, rappresentano le più recenti soluzioni di punta dedicate ai runner: parliamo di Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570.

Entrambi stanno ricevendo la nuova versione 18.27 beta che sostituisce la precedente versione 18.23 beta (rilasciata qualche settimana fa), utile perché aveva risolto un gran numero di bug su entrambi i modelli.

Anche la nuova versione in anteprima non va a introdurre novità, limitandosi a risolvere quasi una dozzina di bug su entrambi i modelli e ad aggiornare le traduzioni a livello di sistema. Di seguito riportiamo il changelog ufficiale (qui per Forerunner 970 e qui per Forerunner 570).

Changelog – versione 18.27 beta (dalla 18.23 beta) Risolve un potenziale problema con il display che potrebbe causare comportamenti imprevisti e risposte incoerenti ai gesti.

Risolve un problema che potrebbe impedire l’attivazione dell’impostazione always-on display.

Risolve un problema con la pausa della musica quando il provider musicale è impostato per controllare il telefono.

Risolve un problema per cui il volume potrebbe non regolarsi correttamente nell’app Musica.

Risolve un problema con i toni dei pulsanti che non vengono riprodotti. • Risolve un problema

per cui i toni di avviso potrebbero non essere riprodotti durante il rilevamento di un incidente.

per cui i toni di avviso potrebbero non essere riprodotti durante il rilevamento di un incidente. Risolve un problema per cui l’assistente telefonico potrebbe non riconoscere i comandi vocali.

Risolve un problema per cui l’assistente telefonico non funziona dopo essere stato interrotto da una chiamata in arrivo.

Risolve un problema per cui un messaggio audio dello spettatore potrebbe essere troncato prima del completamento.

Risolve un problema per cui un messaggio audio dello spettatore potrebbe essere difficile da sentire sopra la musica.

Risolve un problema che potrebbe causare un ritardo nella visualizzazione del prompt del punteggio durante il golf.

Risolve altri problemi minori.

Aggiorna le traduzioni.

Nuova beta (e tanti fix) anche per i più recenti Forerunner 70 e 170

Andando oltre, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la seconda beta della storia per i due sportwatch più recenti della gamma dedicata ai runner, ovvero Garmin Forerunner 70 e Forerunner 170.

I due sportwatch stanno ricevendo la versione 18.27 beta del software (dalla precedente versione 18.19 beta) e pareggiano i conti con gli altri modelli della serie Forerunner più recente, anche soprattutto dal punto di vista dei bug risolti: questa versione in anteprima è infatti accompagnata da un changelog (qui per Forerunner 70, qui per Forerunner 170) piuttosto corposo.

Changelog – versione 18.27 beta (dalla 18.19 beta) Risolve un potenziale problema con il display che potrebbe causare comportamenti imprevisti e risposte incoerenti ai gesti.

Risolve un problema che potrebbe impedire l’attivazione dell’impostazione always-on display.

Risolve un problema relativo alla mancata riproduzione dei toni dei pulsanti.

Risolve un problema per cui i toni di avviso potrebbero non essere riprodotti durante il rilevamento di un incidente.

Risolve altri problemi minori.

Aggiorna le traduzioni. Modifiche per il solo Garmin Forerunner 170 Music: Risolve un problema con la pausa della musica quando il provider musicale è impostato per controllare il telefono.

Risolve un problema per cui il volume potrebbe non regolarsi correttamente nell’app Musica.

Risolve un problema per cui un messaggio audio per gli spettatori potrebbe essere interrotto prima del completamento.

Risolve un problema per cui un messaggio audio per gli spettatori potrebbe essere difficile da sentire sopra la musica.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.