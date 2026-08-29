Eureka sta spingendo forte sulle lavapavimenti senza fili, e il FloorShine 830 è la sua proposta per chi cerca il massimo dell’efficacia senza spendere una fortuna. Con un prezzo di listino di 349 euro, sceso a 299 euro nella promozione Back to School tra il 7 agosto e il 7 settembre, si piazza nella fascia media, dove la competizione è spietata. La carta principale con cui gioca è chiara: una potenza di aspirazione di 24.000 Pa, fra i più alti della categoria. Abbiamo passato un paio di settimane a farlo lavorare su pavimenti duri, piastrelle e parquet, mettendolo alla prova con lo sporco quotidiano e qualche pasticcio più impegnativo, per capire se la potenza basta a fare la differenza.

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Cosa c’è nella confezione

La dotazione è essenziale e non riserva sorprese. Nella scatola trovate l’unità principale, la base di ricarica e autopulizia, un rullo spazzola, un filtro, l’adattatore e le istruzioni. C’è anche una piccola spazzolina per la manutenzione, utile per rimuovere i residui che il ciclo automatico non cattura. Manca qualsiasi accessorio extra, come un secondo rullo o una bocchetta dedicata per la tappezzeria: niente di grave in questa fascia, ma è giusto saperlo. La base di ricarica è compatta e fa il suo dovere, anche se non ha vani porta-accessori. Tutto ruota attorno all’uso principale: lavare e aspirare pavimenti, punto.

Com’è fatto: un progetto concreto con un neo estetico

Eureka FloorShine 830 ha un design che va dritto al sodo. Le linee sono pulite, senza fronzoli, con il corpo macchina che ospita i due serbatoi in bella vista: 750 ml per l’acqua pulita e 700 ml per quella sporca. Sono cifre sufficienti per un appartamento di medie dimensioni, ma durante le nostre prove in una casa di circa 100 metri quadrati abbiamo svuotato il serbatoio dello sporco almeno una volta a sessione. Il vero neo, che ci ha fatto storcere il naso, è lo slot per il detergente tappato: si vede che il design è stato ereditato da modelli di fascia superiore, ma qui è sigillato e inutilizzabile, non è solo una questione estetica: quel volume avrebbe potuto essere impiegato per aumentare la capacità del serbatoio dell’acqua pulita, peccato.

Sul manico trova posto un display “Mega-LED” da 2,9 pollici, nitido e ben organizzato. Mostra la percentuale della batteria in tempo reale, la modalità di pulizia selezionata e gli avvisi di manutenzione. I comandi sono fisici e reattivi, e gli annunci vocali in inglese guidano nelle operazioni principali senza diventare invadenti. La qualità costruttiva è buona, con plastiche solide e incastri precisi. Il peso si ferma a 5,2 kg, un valore nella media che però va messo in relazione con l’ergonomia generale, di cui parleremo più avanti.

Ergonomia e manovrabilità: il punto debole si fa sentire

Il FloorShine 830 offre una maneggevolezza discontinua. Da un lato abbiamo apprezzato la possibilità di reclinarlo completamente a 180 gradi, riducendo l’altezza a soli 13,7 cm: passare sotto divani e letti bassi è comodo e, cosa rara, la potenza di aspirazione resta piena anche in posizione orizzontale. Il manico ruota di 90 gradi a destra e sinistra, un aiuto concreto per dribblare gambe di sedie e tavoli.

Il problema serio arriva quando si puliscono superfici estese, non avendo ruote motrici dopo qualche minuto il polso e il braccio cominciano a “sentire la fatica”. Non è un difetto che si nota in 30 secondi di prova in negozio, ma in un uso reale su oltre 70-80 metri quadrati diventa una limitazione tangibile. Il sistema di trazione assente rende il prodotto poco adatto ad appartamenti di grandi dimensioni, un punto che dovete valutare con attenzione se avete una casa ampia o open space lunghi da coprire.

Il sistema anti-groviglio e la pulizia dei bordi

Qui Eureka ha fatto un buon lavoro. Il rullo spazzola largo circa 26 cm integra 104 pettini in acciaio inossidabile 304 che, durante la pulizia, filtrano attivamente capelli e peli convogliandoli direttamente nel serbatoio dell’acqua sporca. Il sistema si chiama Anti-Tangle 3.0 sui documenti ufficiali che abbiamo consultato, anche se sul sito italiano compare la dicitura 4.0: una discrepanza che non cambia la sostanza, ma fa un po’ di confusione. Nei fatti, dopo due settimane di utilizzo in una casa con un gatto a pelo lungo, non abbiamo mai dovuto tagliare via ciuffi di pelo dal rullo. Il meccanismo funziona bene, ed è un punto a favore per chi convive con animali.

A questo si aggiunge la pulizia a triplo bordo: il rullo arriva a filo sui lati destro e sinistro e sul fronte, permettendo di pulire angoli e battiscopa senza dover ripassare con uno straccio. Durante i test, lo sporco raccolto vicino alle pareti era paragonabile a quello del centro stanza. È una caratteristica che ormai molti concorrenti offrono, ma qui è implementata con efficacia.

Esperienza d’uso e potenza di pulizia

In azione, il FloorShine 830 dimostra che i 24.000 Pa dichiarati non sono solo un numero da scheda tecnica. Con una pressione verso il basso di 45 Newton e una velocità del rullo di 450 giri al minuto, affronta senza esitazioni macchie quotidiane come caffè, latte, residui di cibo per animali e marmellata. Il meccanismo è classico ma efficace: un rullo bagnato con acqua pulita, una potente aspirazione che rimuove immediatamente lo sporco e i pettini che separano i peli. Lo abbiamo messo alla prova con sugo e uova cadute sul pavimento: in un passaggio solo la superficie era già pulita, in due tornava asciutta.

Il sistema Smart Dirt Detect regola automaticamente la potenza di aspirazione e la quantità d’acqua in base al livello di sporco rilevato. Non è il sensore più reattivo che abbiamo provato ma fa il suo dovere, passando da 18.000 Pa in modalità Quick a 24.000 Pa in Turbo quando serve davvero. La rumorosità invece è altalenante: in modalità normale si attesta su valori accettabili, ma durante il ciclo di autopulizia supera abbondantemente i 70 dB, un valore che può dare fastidio se avete qualcuno che dorme nella stanza accanto.

Autonomia e ricarica: numeri buoni sulla carta, sufficienti nella pratica

La batteria è composta da 6 celle da 4.000 mAh, per un’autonomia massima dichiarata di 60 minuti. Attenzione però: è un dato ottenuto in condizioni di laboratorio, con la potenza minima. Nella nostra prova in modalità normale abbiamo ottenuto poco meno di 37 minuti di pulizia continua. Vuol dire che un appartamento di 80-90 metri quadrati lo coprite senza affanni; se invece la casa è più grande, preparatevi a una sosta. La ricarica completa richiede circa 4 ore, un tempo nella media per questa categoria, ma sufficientemente lungo da sconsigliare sessioni multiple nella stessa giornata senza una pausa programmata.

Autopulizia e asciugatura: un punto di forza

La manutenzione è uno dei capitoli meglio riusciti del FloorShine 830. Appoggiato sulla base, attiva un ciclo di autopulizia che lava il rullo con acqua corrente e lo fa ruotare fino a 720 gradi per rimuovere lo sporco incrostato. Poi parte l’asciugatura turbo ad aria calda a 75 °C, della durata di 30 minuti. Il risultato è un rullo che esce sempre perfettamente asciutto e inodore, pronto per l’uso successivo. Non è rapida come l’asciugatura in 5 minuti del Dreame H12 Pro FlexReach, ma è comunque efficace e non lascia cattivi odori. C’è anche una modalità rapida da 5 minuti per l’autopulizia e una asciugatura delicata da 20 minuti: opzioni utili, che vi consigliamo di alternare in base all’intensità dello sporco accumulato.

Prezzo e concorrenza

Eureka FloorShine 830 ha un prezzo di listino di 349 euro, che lo posiziona in una fascia media molto affollata. Il confronto più diretto è con il Tineco Floor ONE i5 Stretch, che costa 299 euro di listino, ha una potenza di aspirazione inferiore (20 kPa) e un’autonomia di soli 30 minuti, oppure il Dreame H12 Pro FlexReach con 18.000 Pa di aspirazione ma un’asciugatura del rullo in 5 minuti a 90 °C.

Dall’altra parte, il fratello maggiore FloorShine 880, disponibile a 449 euro (in offerta a 399 euro), aggiunge autopulizia con acqua a 100 °C, un sistema di deodorazione integrato e la trazione anteriore e posteriore assistita. Il FloorShine 830 resta il modello base, ma la sostanza che offre per il prezzo pagato è notevole.

Conclusioni

È disponibile a un prezzo di listino di 349 euro, al momento in promozione a 299 euro. Per quella cifra portate a casa una lavapavimenti che non ha paura dello sporco: 24.000 Pa di aspirazione, un sistema anti-groviglio che funziona senza intoppi e un ciclo di autopulizia con asciugatura a caldo che lascia il rullo sempre perfetto. L’efficacia di pulizia, in particolare sui pavimenti duri, è al top per la categoria.

I compromessi ci sono, e vanno dichiarati con chiarezza: l’assenza di ruote motrici rende la pulizia di ambienti grandi un esercizio per le braccia, e noi lo abbiamo sentito dopo mezz’ora di utilizzo, la capacità dei serbatoi (750 e 700 ml) è sufficiente per un appartamento medio, ma non per un open space e infine lo slot del detersivo tappato è un difetto estetico e funzionale che lascia l’amaro in bocca.

Per chi è questo prodotto? Per chi cerca la massima potenza di aspirazione possibile sotto i 300 euro e ha un appartamento di medie dimensioni, con superfici dure e magari animali domestici. Non lo consigliamo invece a chi ha una casa molto grande, o a chi dà priorità assoluta alla maneggevolezza e al comfort durante l’uso: il FloorShine 880 (disponibile su Amazon a 399 euro invece di 449 euro), risolve molti di questi limiti.

Pro: Potenza di aspirazione da primato per la fascia di prezzo;



Sistema anti-groviglio efficace anche con molto pelo animale;



Pulizia a triplo bordo fino al battiscopa;



Reclinazione a 180° fino a 13,7 cm senza perdere potenza. Contro: Assenza di ruote motrici: pesante su grandi superfici;



Slot detergente tappato e inutilizzabile, che spreca spazio.