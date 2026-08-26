Ormai ci siamo: domani su Netflix arriverà il nuovo trailer di GTA 6 in esclusiva temporale. Se non volete aspettare, per vedere l’Extended Look del nuovo Grand Theft Auto sarà necessario disporre di un abbonamento a Netflix, ma niente paura: potreste avere a disposizione una prova gratuita di cui approfittare proprio per l’occasione. Vediamo come attivarla.

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Il nuovo trailer di GTA 6 sta arrivando su Netflix: come attivare la prova gratuita

Qualche settimana fa Rockstar ha annunciato la data di uscita del nuovo attesissimo trailer di GTA 6, che finalmente dovrebbe mostrarci qualcosa a livello di gameplay. Come abbiamo visto, l’appuntamento è fissato per il 27 agosto 2026 alle ore 21:00 italiane, ma il trailer non sarà mostrato come di consueto sul canale YouTube ufficiale, perlomeno non inizialmente.

Rockstar Games ha infatti firmato un accordo di esclusiva temporale con Netflix per la trasmissione in streaming all’orario indicato. Chi non è abbonato dovrà aspettare le 3:00 del mattino (orario italiano) del 28 agosto per mettere gli occhi su quello che ci aspettiamo essere il primo video di gameplay.

Se non volete attendere le sei ore dell’esclusiva temporale, non vi resta che abbonarvi a Netflix (se già non lo siete). Il servizio di streaming mette a disposizione tre tipologie di abbonamento: servono 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità (1080p), 13,99 euro al mese per quello Standard (1080p) o 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K HDR).

Se non volete pagare un intero mese di abbonamento solo per vedere il nuovo trailer di GTA 6, potete approfittare della prova gratuita di Netflix. Il periodo di prova gratuita viene tendenzialmente offerto ai nuovi clienti, ma a quanto pare Netflix propone promozioni che possono variare nei giorni (7, 14 o 30 giorni di prova gratuita) e persino in base al browser utilizzato: capita infatti di vedersi proporre una prova gratuita di 30 giorni su Edge e nessuna prova su Chrome.

Dopo il periodo di prova gratuita, Netflix procederà ad addebitare la quota di abbonamento sul metodo di pagamento inserito e rinnoverà il piano in automatico fino a quando non disdirete. Per evitare addebiti, potete disdire prima del termine del periodo di prova facendo un salto nella sezione Gestione account. Se effettuate la disdetta prima della data di scadenza del periodo gratuito, non vi verrà addebitato nulla.

Vi ricordiamo che la data di uscita di GTA 6 è fissata al 19 novembre 2026, con preload attivi a partire dal 12 novembre 2026. Come sicuramente ormai saprete, il nuovo titolo Rockstar sarà proposto esclusivamente in digitale o con copie fisiche prive di disco (con il solo codice per il download all’interno della scatola): già aperti ormai da fine giugno i preordini per PS5, PS5 Pro, Xbox Series S e Xbox Series X.

Per controllare se siete tra coloro che possono attivare il periodo di prova gratuita di Netflix non vi resta che seguire questo link. Guarderete il nuovo trailer di GTA su Netflix o attenderete la fine dell’esclusiva?