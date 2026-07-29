Siete pronti a scoprire tutte le novità Netflix di agosto 2026? Tra attesissimi film, nuove serie TV e produzioni originali, anche questo mese la piattaforma streaming arricchisce il suo catalogo con tanti titoli imperdibili per le vostre serate estive.

Se vi state chiedendo cosa vedere su Netflix ad agosto 2026, siete nel posto giusto: abbiamo selezionato per voi le migliori uscite del mese, tra grandi ritorni e attesissime prime visioni. Ecco la nostra guida completa ai titoli da non perdere, organizzati in ordine cronologico d’uscita. Partiamo come sempre con i film.

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Cosa guardare su Netflix ad agosto 2026

Film in uscita su Netflix

Big Chicken: il complotto del fast food (documentario, original)

Apriamo le novità Netflix di agosto 2026 da non perdere con Big Chicken: il complotto del fast food, documentario prodotto dal pluripremiato studio Mindhouse. Segue Mo Gilligan nel suo primo documentario per la piattaforma mentre indaga sull’ossessione mondiale per il pollo fritto e sulle conseguenze inaspettate delle nostre voglie. Autoproclamatosi amante di questo alimento, Mo mette alla prova il proprio corpo con un esperimento estremo: mangiarlo tre volte al giorno per 28 giorni di fila. Nel corso del mese, intraprende un viaggio rivelatore che lo porta dal sud di Londra agli Stati Uniti per ripercorrere le origini storiche del pollo fritto e scoprire le dinamiche sociali, economiche e industriali che ne guidano il consumo di massa, dalle catene di fast food agli allevamenti intensivi, oltre all’impatto sulla salute, sul pianeta e sul modo di alimentarci. In quanto comico britannico nero, Mo cerca inoltre di ridefinire la percezione di questo piatto, affrontando gli stereotipi negativi che lo accompagnano ed esaminando il modo in cui è stato oggetto di appropriazione culturale e commercializzazione nel mercato odierno. Attraverso rivelazioni sbalorditive, il documentario spinge Mo a confrontarsi con le scomode verità dietro il suo piatto d’asporto preferito, stimolando una maggiore curiosità sull’origine del cibo e scelte più consapevoli su ciò che mangiamo.

Disponibile in streaming dal 5 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Big Chicken: il complotto del fast food.

The Last House (original)

Cambiamo completamente genere con The Last House, film horror diretto da Louis Leterrier che segue la storia di una famiglia di quattro persone che si ritrova improvvisamente e inspiegabilmente intrappolata nella propria casa, senza alcuna possibilità di fuga. Con il passare del tempo, le scorte essenziali per la sopravvivenza e i comfort della vita quotidiana iniziano a esaurirsi, costringendo tutti i membri della famiglia a fare affidamento sul proprio ingegno e sulla reciproca collaborazione per non morire. Mentre la tensione cresce, dovranno affrontare e cercare di svelare la misteriosa forza, o entità oscura, che li tiene prigionieri, prima che la situazione precipiti definitivamente. Nel cast Wagner Moura e Greta Lee.

Disponibile in streaming dal 7 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Last House.

Freefall: la resa dei conti per Boeing (documentario, original)

Torniamo ai documentari con Freefall: la resa dei conti per Boing, seguito di “Downfall: il caso Boeing“, uscito nel 2022. Dopo lo scalpore generato dalla morte di John Barnett, che aveva denunciato pubblicamente Boeing, la regista candidata agli Oscar Rory Kennedy e il suo socio di produzione candidato agli Emmy Mark Bailey proseguono con la loro pressante indagine sul colosso dell’aviazione, un tempo iconico, portando alla luce nuove rivelazioni sconcertanti e dando voce a chi lavora all’interno dell’azienda.

Disponibile in streaming dal 19 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Freefall: la resa dei conti per Boeing.

L’uomo dei sussurri (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di agosto 2026 da guardare lato film con L’uomo dei sussurri, thriller diretto da James Ashcroft con Robert De Niro, Adam Scott, Michelle Monaghan e Hamish Linklater. Dopo la misteriosa scomparsa del figlio di otto anni, uno scrittore di gialli rimasto vedovo si ritrova costretto a chiedere aiuto a suo padre, un ex detective della polizia che non vede da molto tempo. L’uomo è ormai in pensione e il rapporto tra i due è segnato da anni di silenzi e incomprensioni. Molti anni prima, il padre aveva guidato l’indagine che portò all’arresto di un famigerato serial killer conosciuto come “L’Uomo dei Sussurri”, un assassino che attirava le sue giovani vittime con la sola forza delle parole. Durante le indagini emergono inquietanti somiglianze tra il rapimento del bambino e quel caso apparentemente chiuso. Qualcuno sembra aver raccolto la sua inquietante eredità, oppure una verità mai emersa sta tornando a galla. Mentre i confini tra passato e presente si fanno sempre più labili, padre e figlio saranno costretti ad affrontare un’indagine ricca di colpi di scena e oscuri segreti, ma anche le ferite mai rimarginate del loro rapporto. Per salvare il bambino dovranno imparare a fidarsi l’uno dell’altro, prima che il tempo scada e l’incubo dell’Uomo dei Sussurri si ripeta ancora una volta.

Disponibile in streaming dal 28 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’uomo dei sussurri.

Serie TV da vedere su Netflix

Cent’anni di solitudine – Parte 2 (original)

Passiamo alle novità Netflix di agosto 2026 da vedere lato serie TV con la seconda stagione di Cent’anni di solitudine, nuovo adattamento dell’omonimo capolavoro del 1967 di Gabriel García Márquez (premio Nobel per la letteratura nel 1982). Dopo la ratifica dell’armistizio, Macondo non conosce ancora pace. Temendo le minacce del colonnello Aureliano Buendía, i conservatori organizzano un attentato che, per un gioco del destino, porta nella cittadina Fernanda del Carpio da Bogotá. La donna sposa Aureliano Segundo, uno dei figli gemelli illegittimi di Arcadio, dando così a Úrsula Iguarán i suoi primi eredi legittimi. Nel frattempo, l’altro gemello José Arcadio Segundo realizza i folli sogni del patriarca di collegare Macondo al resto del mondo. L’arrivo della ferrovia apre le porte alla compagnia bananiera, che provoca la rovina della cittadina e finisce per avverare la maledizione di Úrsula Iguarán, “perché le stirpi condannate a cent’anni di solitudine non avevano una seconda opportunità sulla terra“. Il romanzo da cui è tratta la serie è considerato un capolavoro della letteratura ispano-americana e universale: ha ottenuto un enorme consenso popolare, vendendo più di 50 milioni di copie.

Disponibile in streaming dal 5 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cent’anni di solitudine – Parte 2.

Uno splendido errore – stagione 3 (original)

Proseguiamo con la terza stagione di Uno splendido errore, serie che racconta la storia di Jackie Howard, una ragazza che dopo aver perso la famiglia in un tragico incidente, abbandona la sua vita privilegiata e perfetta a New York e si trasferisce nella campagna del Colorado per andare a vivere con la sua tutrice. Walter, Jackie e Cole si erano finalmente confessati di amarsi ed erano stati sentiti per caso da Alex, fidanzato di Jackie e fratello di Cole. La loro conversazione si era però interrotta quando George, il patriarca della famiglia Walter, era stato trasportato d’urgenza in ospedale. Nella terza stagione i Walter capiscono cosa conta davvero tra le conseguenze di questi eventi e scoprono che è giusto lottare per ciò che si desidera. Con le loro relazioni sentimentali ancora in bilico, Alex si dedica alla sua nuova squadra di rodeo, mentre Cole riprende il controllo della propria vita quando un pilota di auto da corsa vede in lui del potenziale. Nel frattempo, Jackie si dedica completamente allo sviluppo dello spazio comunitario della città. Ma quando un’amica d’infanzia arriva da New York, la vita che si è lasciata alle spalle si rivela più difficile da dimenticare di quanto pensasse. La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Ali Novak.

Disponibile in streaming dal 6 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Uno splendido errore.

Ricky Gervais Alley Cats (original)

Cambiamo genere con Ricky Gervais Alley Cats, sitcom animata per adulti ideata e interpretata dal pluripremiato Ricky Gervais. La serie segue le vicissitudini di un gruppo di sboccati gatti randagi britannici provenienti da tutti i ceti sociali, che cercano compagnia mentre filosofeggiano sulla vita quotidiana. Divertente e assurda, la serie è impregnata dello stile ricco di sentimento e critica sociale caratteristico di Gervais e che il pubblico si aspetta ormai da lui.

Disponibile in streaming dal 7 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ricky Gervais Alley Cats.

MOURINHO (docuserie, original)

Gli appassionati di calcio e i fan di José Mourinho non possono perdersi questo mese su Netflix la docuserie dedicata: girata nell’arco di due anni, MOURINHO racconta la storia dell’uomo che ha rivoluzionato il ruolo dell’allenatore, ripercorrendo la sua ascesa fino a diventare una delle figure più schiette e di maggior successo del mondo del calcio, avendo vinto campionati in quattro Paesi diversi e due Champions League. Grazie alla testimonianza esclusiva dello stesso Mourinho, oltre a interviste senza filtri con Sir Alex Ferguson, John Terry, Iker Casillas, Zlatan Ibrahimović, Didier Drogba, Marcelo, Samuel Eto’o, Javier Zanetti, Frank Lampard, Petr Čech e altri grandi nomi dello sport, questa docuserie in tre parti va oltre i titoli dei giornali e i drammi a bordo campo per entrare nella mente dello “Special One”. Un ritratto della più grande contraddizione del calcio: un vincitore di cui il gioco non può fare a meno, ma con cui non sempre riesce a convivere.

Disponibile in streaming dall’11 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mourinho.

La mia brillante carriera (original)

Proseguiamo con La mia brillante carriera, serie che racconta la storia di Sybylla, una giovane incredibilmente moderna con l’unica ma ardente ambizione di diventare una scrittrice, mentre la sua famiglia è determinata a farla sposare. Con un’irrefrenabile voglia di divertirsi, la ragazza infrange ogni convenzione dell’Australia del 1900 alla ricerca di una storia che le permetta di conquistare la propria indipendenza attraverso la scrittura. La scelta tra l’avventura e il matrimonio le sembra facile, finché non si innamora. Alla fine si sposerà o rischierà tutto in nome di una vita creativa? Con Philippa Northeast, Christopher Chung, Anna Chancellor e Genevieve O’Reilly.

Disponibile in streaming dal 13 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La mia brillante carriera.

Outer Banks – stagione 5, finale (original)

Chiudiamo le principali serie da vedere ad agosto su Netflix con la quinta stagione di Outer Banks, serie che racconta la storia di un gruppo di adolescenti. Nei nuovi episodi, i Pogue sono al punto di rottura dopo la tragica scomparsa di JJ in Marocco. Bloccati lontano da casa e in lutto per la morte della figura chiave del gruppo, hanno perso la Corona blu e continuano ad affrontare una serie di minacce conosciute. Con Chandler Groff ancora a piede libero, Dalia e i Corsari in avvicinamento e il tentativo dei Kook di fare in modo che i Pogue non abbiano più una casa a cui tornare, John B, Sarah, Kiara, Pope e Cleo devono affidarsi al loro istinto da combattenti e a una precaria alleanza con Rafe per evitare il crollo definitivo. La loro missione è ora una corsa disperata per riconquistare il proprio futuro e ottenere finalmente la libertà che inseguono da sempre. I Pogue affrontano il mondo mentre cercano di vendicare il loro migliore amico e tornare a casa un’ultima volta. La serie si conclude con questa quinta stagione.

Disponibile in streaming dal 20 agosto 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della quinta stagione di Outer Banks.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per agosto

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad agosto 2026 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Troviamo l’evento live WWE SummerSlam, in diretta sabato 1 e domenica 2 agosto dalle 23:55 italiane, i primi sei film della saga di Final Destination (dal primo al quinto capitolo, passando da The Final Destination 3D), le prime cinque stagioni di Chicago P.D. e tanti altri contenuti, originali e non. Tra film, serie TV, docuserie, documentari e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere ad agosto:

WWE SummerSlam (live event) – 1-2 agosto 2026, dalle 23:55

– 1-2 agosto 2026, dalle 23:55 Final Destination – 1° agosto 2026

Final Destination 2 – 1° agosto 2026

Final Destination 3 – 1° agosto 2026

The Final Destination 3D – 1° agosto 2026

Final Destination 5 – 1° agosto 2026

Troppo Azzurro – 1° agosto 2026

Chicago P.D. (stagioni 1-5) – 1° agosto 2026

Ricomincio da Taaac! – 2 agosto 2026

I Tudors (stagioni 1-4) – 4 agosto 2026

Badly in Love (stagione 2, reality show, original) – 4 agosto 2026

Lo scandalo Trustor (original) – 5 agosto 2026

(original) – 5 agosto 2026 Let’s Marry Harry (stagione 1, original) – 5 agosto 2026

(stagione 1, original) – 5 agosto 2026 Muertos S.r.l. (stagione 4, original) – 7 agosto 2026

Our Sticky Love (stagione 1, original) – 7 agosto 2026

The Beekeper – 11 agosto 2026

Nando tra due mondi – Un film di Sintonia (original) – 12 agosto 2026

(original) – 12 agosto 2026 Un hijo propio – Un figlio tutto mio (original) – 13 agosto 2026

J. Edgar – 13 agosto 2026

Tires (stagione 3, original) – 13 agosto 2026

Don’t Say Good Luck (original) – 14 agosto 2026

Io, il mio migliore amico e la sua ragazza (original) – 14 agosto 2026

Moria (stagione 1, original) – 14 agosto 2026

Umthetho (stagione 1, original) – 14 agosto 2026

Rob Peace – 16 agosto 2026

L’amore è cieco: Regno Unito (stagione 3, reality show, original) – 19 agosto 2026

S&X (stagione 1, original) – 20 agosto 2026

Gloria! – 24 agosto 2026

Untold: La testimonianza di Vince Young (documentario, original) – 25 agosto 2026

(documentario, original) – 25 agosto 2026 Leanne (stagione 2, original) – 27 agosto 2026

Graveyard (stagione 3, original) – 28 agosto 2026

Tutta la verità delle mie bugie (stagione 1, original) – 28 agosto 2026

Vi ricordiamo che allo stato attuale sono richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità (1080p), 13,99 euro al mese per quello Standard (1080p) o 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K HDR).

Queste dunque le migliori novità su Netflix ad agosto 2026 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci.