MSI amplia la propria gamma di monitor professionali con una proposta decisamente particolare. Si tratta del nuovo PRO MAX OLED 271UPJW12, un display che non si limita infatti a portare sul mercato un pannello OLED di ultima generazione, ma introduce quella che l’azienda definisce come la prima soluzione al mondo da 27 pollici 4K a 120 Hz con tecnologia Inkjet Printed (IJP) OLED.

Pensato principalmente per creator, professionisti e utenti dell’ecosistema Apple, il nuovo monitor della serie PRO MAX abbina un pannello QD-OLED di quarta generazione a una dotazione tecnica di fascia altissima, con doppia USB-C, KVM integrato, alimentazione fino a 98 watt, certificazioni per la fedeltà cromatica e una lunga serie di funzionalità sviluppate per migliorare sia la produttività che il comfort visivo.

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MSI PRO MAX OLED 271UPJW12: il monitor QD-OLED pensato per Mac e creator

Il cuore del nuovo MSI PRO MAX OLED 271UPJW12 è un pannello QD-OLED piatto da 26,5 pollici con risoluzione 4K UHD (3840 × 2160 pixel), refresh rate di 120 Hz e tempo di risposta di appena 0,03 millisecondi GtG.

Oltre a essere il primo della sua categoria a utilizzare la tecnologia IJP, uno degli aspetti su cui MSI insiste maggiormente riguarda la qualità dell’immagine. Grazie alla densità di 166 PPI e al layout RGB Stripe, molto simile a quello dei tradizionali pannelli LCD, il monitor promette una resa particolarmente nitida di testi e icone, eliminando il classico fenomeno del color fringing che spesso caratterizza alcuni display OLED.

Il pannello di quarta generazione utilizza inoltre una struttura Penta Tandem a cinque strati, soluzione che aumenta l’efficienza luminosa fino al 30%, permettendo di raggiungere una luminosità HDR di picco pari a 1.000 nit mantenendo consumi contenuti.

Dal punto di vista cromatico troviamo numeri da vero monitor professionale. MSI dichiara una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, il 97,5% Adobe RGB, il 138,2% sRGB, una precisione cromatica Delta E ≤ 2 e le certificazioni Pantone Validated e Pantone SkinTone Validated, elementi che rendono il monitor particolarmente interessante per fotografia, grafica e video editing.

Non manca il supporto allo standard VESA DisplayHDR True Black 400, accompagnato da un rapporto di contrasto di 1.500.000:1, caratteristica tipica della tecnologia OLED.

Produttività, connettività e OLED Care di nuova generazione

MSI ha progettato il PRO MAX OLED 271UPJW12 pensando soprattutto alle postazioni di lavoro moderne e, in particolare, agli utenti Mac. Il monitor integra infatti il software MSI M-Mate, che consente di sincronizzare automaticamente colori e impostazioni con il MacBook, oltre a gestire luminosità e volume direttamente attraverso i tasti funzione della tastiera Apple.

La connettività è un altro dei punti di forza del prodotto; in dotazione troviamo infatti due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4a, due USB-C DisplayPort Alternate Mode (una con Power Delivery da 98 W e una seconda da 15 W), quattro USB-A a 5 Gbps, una USB-B, uscita cuffie e, per finire, altoparlanti stereo integrati da 2 × 2,5 watt.

Grazie al KVM integrato è possibile inoltre controllare fino a tre dispositivi differenti utilizzando un’unica tastiera e un solo mouse, mentre il supporto PIP/PBP consente di visualizzare contemporaneamente più sorgenti video.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla protezione del pannello OLED Il monitor introduce infatti la nuova piattaforma MSI OLED Care 3.0, affiancata dal sistema AI Care Sensor, progettato per ridurre il rischio di burn-in senza interrompere l’utilizzo del monitor. A differenza delle soluzioni tradizionali, il nuovo algoritmo esegue infatti le operazioni di compensazione in background, evitando popup o pause forzate durante il lavoro o le sessioni di gioco.

Non mancano inoltre il rivestimento DarkArmor, che secondo MSI garantisce neri fino al 40% più profondi e una superficie 2,5 volte più resistente ai graffi, la tecnologia VisiClarity con trattamento Anti-Glare Low Reflection, le certificazioni TÜV dedicate alla riduzione della luce blu e dello sfarfallio e il pieno supporto a NVIDIA G-SYNC (Compatible) e AMD FreeSync Premium Pro.

Scheda tecnica MSI PRO MAX OLED 271UPJW12

Pannello: 26,5″ QD-OLED piatto (4ª generazione)

Risoluzione: 3840 x 2160 (4K UHD)

Refresh rate: 120 Hz

Tempo di risposta: 0,03 ms GtG

Densità: 166 PPI

Luminosità: 250 nit SDR / 1.000 nit HDR

Contrasto: 1.500.000:1

HDR: VESA DisplayHDR True Black 400

Copertura colore: 97,5% Adobe RGB, 99% DCI-P3, 138,2% sRGB

Precisione cromatica: Delta E ≤ 2

Colori: 1,07 miliardi (10 bit)

Porte: 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4a 2x USB-C (98 W + 15 W Power Delivery) 4x USB-A 5 Gbps 1x USB-B uscita cuffie

Speaker: 2x 2,5 W

KVM integrato

PIP/PBP

MSI OLED Care 3.0

AI Care Sensor

MSI M-Mate App

Supporto G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium Pro

Supporto VESA 100 × 100 mm

Regolazioni ergonomiche complete: altezza 150 mm inclinazione -5°/+20° rotazione ±30° pivot ±90°



Disponibilità e prezzo del nuovo MSI PRO MAX OLED 271UPJW12

MSI non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale europeo del nuovo PRO MAX OLED 271UPJW12; l’azienda ha confermato che il monitor arriverà inizialmente sui principali mercati internazionali nelle prossime settimane. Sempre secondo MSI, il PRO MAX OLED 271UPJW12 rappresenterà la nuova proposta premium della gamma PRO MAX dedicata a creator, professionisti e utenti Mac alla ricerca di un monitor QD-OLED ad altissima definizione con funzionalità avanzate per la produttività.