Se siete tra i “fortunati” clienti Octopus Energy che hanno attivato la tariffa fissa a 0,099 €/kWh, una delle più convenienti degli ultimi 12 mesi, probabilmente avete ricevuto una comunicazione importante. “La tua tariffa sta per scadere il 31 ottobre 2026″, e Octopus vi chiede di scegliere cosa fare. Niente panico: in questo articolo vi spieghiamo qual è la mossa migliore per continuare a risparmiare alla luce delle attuali condizioni e situazione.

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La situazione: cosa sta succedendo

Molti clienti Octopus Energy hanno attivato nei mesi scorsi quella che è stata una delle tariffe più competitive del mercato italiano dell’energia per quanto concerne la Luce:

Materia prima: 0,099 €/kWh

0,099 €/kWh Commercializzazione: 72 €/anno (6 €/mese)

Questa offerta, bloccata per 12 mesi, sta ora arrivando alla sua naturale scadenza. Octopus Energy, fedele alla sua promessa di trasparenza, ha inviato una comunicazione a tutti i clienti interessati spiegando cosa succederà a partire dal 1° novembre 2026.

Cosa succede se non fai nulla

Se non comunicherete alcuna preferenza entro il 31 ottobre 2026, Octopus applicherà automaticamente, a quanto apprendiamo dalle mail inviate in questi giorni, la tariffa indicizzata Octopus Flex, che prevede in questo momento:

Prezzo energia: PUN + 0,0088 €/kWh (IVA e imposte escluse, perdite di rete incluse)

PUN + 0,0088 €/kWh (IVA e imposte escluse, perdite di rete incluse) Commercializzazione: 72 €/anno (invariata)

Ovviamente tale offerta, essendo quella indicata sul sito, potrebbe variare da comunicazione a comunicazione in base al giorno di invio. Il tema principale però è che, a differenza di altre volte, Octopus Energy sembra aver deciso di non far seguire più naturalmente un’offerta a prezzo bloccato, bensì un passaggio automatico al prezzo variabile.

Ricordiamo, la tariffa Flex (variabile) è ottima per chi vuole seguire l’andamento del mercato e beneficiare di eventuali ribassi del PUN, tuttavia non è ottima per chi preferisce la certezza di un prezzo fisso.

Il nostro consiglio: attiva subito la nuova tariffa fissa

Se volete mantenere la stabilità di una tariffa a prezzo fisso, il momento di agire è adesso, qualsiasi sia il giorno in cui state leggendo questo articolo perché, come spiegheremo, con Octopus potrai sempre cambiare la tariffa con una più conveniente. Attualmente sta offrendo una tariffa monoraria fissa con queste condizioni:

Materia prima: 0,1496 €/kWh

0,1496 €/kWh Commercializzazione: 6 €/mese (72 €/anno)

È leggermente più alta rispetto alla super offerta a 0,099 €/kWh, ma considerando il contesto di mercato attuale, rimane comunque una delle tariffe fisse più convenienti disponibili, anche perché i costi di commercializzazione restano tra i più bassi del settore, la concorrenza oscilla tipicamente tra 95€ e 144€ annui.

Perché conviene attivarla subito (anche se manca tempo)

Ecco il punto chiave che molti non sanno: il cambio di tariffa potete chiedere di non farlo partire immediatamente, ma solo alla scadenza naturale del tuo contratto attuale, ovvero il 1° novembre 2026.

Questo significa che:

Continuerete a pagare 0,099 €/kWh fino al 31 ottobre 2026 Dal 1° novembre 2026 entrerà in vigore la nuova tariffa Nel frattempo, se Octopus dovesse lanciare un’offerta ancora più conveniente, basterà un altro messaggio WhatsApp per cambiarla

Questa è la vera forza di Octopus Energy: la flessibilità totale nel cambio tariffa, senza vincoli, senza penali, senza costi nascosti. Puoi modificare la tua scelta tutte le volte che vuoi, e il cambio avverrà comunque alla data di scadenza (o prima, se lo richiedi esplicitamente).

Come fare il cambio tariffa

La procedura è semplicissima e richiede letteralmente un minuto:

Aprite WhatsApp e scrivete al numero ufficiale di Octopus: 02 3858 2776; Richiedete il passaggio alla tariffa fissa monoraria attuale indicando di volerla vedere attiva a naturale scadenza del contratto in essere; Riceverete conferma in poche ore (il servizio clienti via WhatsApp è notoriamente rapido ed efficiente)

Il cambio verrà registrato e diventerà effettivo dal 1° novembre 2026, garantendovi continuità senza interruzioni.

La strategia vincente per massimizzare il risparmio

A questo punto la strategia migliore per massimizzare il risparmio è la seguente:

Attivare subito la tariffa fissa attuale (0,1496 €/kWh) per assicurarvi una soluzione stabile e competitiva; Monitorare le offerte che Octopus lancerà nei prossimi mesi (noi di TuttoTech le pubblichiamo sempre tempestivamente); Se esce un’offerta migliore, inviate un nuovo messaggio WhatsApp per cambiarla, il passaggio avverrà comunque al 1° novembre o quando preferite.

In questo modo vi mettete al sicuro da eventuali rincari, ma manterrete la porta aperta per cogliere offerte ancora più vantaggiose che potrebbero arrivare da qui a ottobre.