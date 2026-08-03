Dopo le anticipazioni della scorsa settimana, HONOR ha ufficializzato il lancio sul mercato di casa di HONOR Band 11 e Band 11 Pro, i nuovi modelli della smartband del produttore cinese che arrivano a poco più di un anno dal lancio dei modelli di precedente generazione.

Le nuove smartband puntano a configurarsi come “il compagno inseparabile del tuo polso“ grazie al monitoraggio del sonno e dell’attività fisica, a un’autonomia dichiarata fino a 26 giorni e tante altre peculiarità, inclusa la possibilità di sfruttare il GPS (su una variante dedicata). Scopriamo tutti i dettagli.

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HONOR Band 11

Partiamo dal modello base della gamma, ovvero la HONOR Band 11, che è realizzata con una cassa in plastica spessa 8,99 mm e dal peso di appena 15,3 grammi, cinturino (in silicone) escluso.

Frontalmente offre un ampio display AMOLED da 1,57 pollici con risoluzione 256 x 402 pixel, refresh rate a 60 Hz (e protezione con vetro curvo 2.5D) che supporta l’Always-on Display. La batteria integrata, da 250 mAh, abilita 18 giorni di autonomia con risparmio energetico. Scendiamo a 12 giorni con un uso standard e andiamo ancora giù se l’utente sfrutta l’always-on display.

Rispetto al modello di precedente generazione, aumentano le modalità sportive supportate da 96 fino a 113: tra l’altro, abbiamo la modalità professionale per il badminton. Non mancano poi il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue, dello stress, della salute femminile e una valutazione dell’energia corporea.

Specifiche tecniche di questa smartband

Di seguito riportiamo le principali specifiche tecniche di HONOR Band 11.

Spessore: 8,99 mm

Peso: 15,3 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Materiale cassa: plastica

Materiale cinturino: TPU

Certificazione: 5 ATM

Display: AMOLED da 1,57″ Risoluzione: 256 x 402 pixel Refresh rate: 60 Hz Always-on Display: sì Protetta da: vetro curvo 2.5D

da Sensori: frequenza cardiaca , movimento , SpO2 , HRV , sonno

, , , , Connettività: Bluetooth (anche BLE)

(anche BLE) Batteria: 400 mAh

Autonomia: fino a 26 giorni (19 giorni con uso normale)

(19 giorni con uso normale) Compatibilità: Android 9+, iOS 15.1+, HarmonyOS 6+

Immagini di questa smartband

La HONOR Band 11 è disponibile in tre colorazioni: nera con cinturino nero, argento con cinturino panna e viola con cinturino viola.

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HONOR Band 11 Pro

Un gradino più in alto si colloca la HONOR Band 11 Pro, più “premium” rispetto al modello base già per quanto concerne il materiale della cassa, metallico (lega di alluminio) in questo caso.

Sotto al cofano troviamo una batteria al silicio-carbonio da 400 mAh che garantisce fino a 26 giorni di autonomia con modalità di risparmio energetico; si scende a 19 giorni con uso normale.

Rispetto al modello base, cresce leggermente il display: abbiamo in questo caso un pannello AMOLED da 1,61 pollici con refresh rate a 60 Hz, luminosità tipica a 700 nit, luminosità di picco a 2.000 nit, quindi decisamente ben visibile all’aperto.

Ciò può far comodo anche considerando che, tra le due, la HONOR Band 11 Pro dispone anche di una variante GPS che abilita un migliore monitoraggio dell’attività fisica all’aperto. Rispetto alla variante standard, inoltre, la Pro offre il supporto alle chiamate via Bluetooth e all’NFC per i pagamenti.

Il monitoraggio di sport (come numero di modalità) e della salute (come parametri monitorabili) rimane invariato. Vi sono però funzioni smart come controllo della musica, controllo della fotocamera da remoto e tanto altro, inclusa una più ampia selezione di quadranti.

Specifiche di questa smartband

Di seguito riportiamo le principali specifiche tecniche di HONOR Band 11 Pro.

Spessore: 8,99 mm

Materiale cassa: alluminio

Materiale cinturino: TPU o eco-pelle

o Certificazione: 5 ATM

Display: AMOLED da 1,61″ Risoluzione: 256 x 402 pixel Refresh rate: 60 Hz Luminosità tipica: 700 nit Luminosità di picco: 2.000 nit Always-on Display: sì Protetta da: vetro curvo 2.5D

da Sensori: frequenza cardiaca , movimento , SpO2 , HRV , sonno

, , , , Connettività: Bluetooth (anche BLE), NFC , GPS

(anche BLE), , Batteria: 250 mAh

Autonomia: fino a 26 giorni (19 giorni con uso normale)

(19 giorni con uso normale) Compatibilità: Android 9+, iOS 15.1+, HarmonyOS 6+

Immagini di questa smartband

La HONOR Band 11 Pro è disponibile in tre colorazioni: nera con cinturino nero, beige con cinturino panna e beige con cinturino verde a doppia finitura.

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Colorazione esclusiva per HONOR Band 11 Pro GPS

Oltre alle tre colorazioni condivise con la versione Pro, la HONOR Band 11 Pro GPS arriva anche in una colorazione esclusiva con cassa oro scuro e cinturino in pelle bicolore panna e marrone.

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Disponibilità e prezzi delle nuove HONOR Band 11

Le nuove smartband targate HONOR sono già disponibili all’acquisto in Cina dove vengono proposte ai seguenti prezzi di listino:

HONOR Band 11 al prezzo di 269 yuan (circa 35 euro)

al prezzo di (circa 35 euro) HONOR Band 11 Pro al prezzo di 319 yuan (circa 41 euro)

al prezzo di (circa 41 euro) HONOR Band 11 Pro GPS al prezzo di 489 yuan (circa 63 euro)

Il produttore cinese ha quindi aumentato di una ventina di yuan il prezzo del modello di precedente generazione, alzando invece l’asticella sul modello GPS che costa quasi il doppio rispetto alla versione base. Non abbiamo informazioni circa il possibile debutto sul mercato internazionale.