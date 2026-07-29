Apple sta per dare il via al proprio rilancio sul fronte della smart home; un tema delicato per l’azienda di cui avevamo già parlato lo scorso aprile, quando erano emersi i primi rumor su Home Hub, robot domestici e una videocamera smart mossi dall’intelligenza artificiale, sebbene le tempistiche restassero all’epoca ancora piuttosto incerte, complice anche un rallentamento del progetto già raccontato in precedenza.

Un nuovo report di Bloomberg rivela oggi che Apple ha tre nuovi dispositivi smart home “quasi pronti per il lancio” e i primi due dovrebbero arrivare nel giro di un paio di mesi.

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Apple TV e HomePod mini aggiornati già in autunno

Secondo il report, Apple si appresta a introdurre una nuova Apple TV e una versione aggiornata dell’HomePod mini già entro l’autunno. Questi prodotti “sembreranno identici alle versioni attuali“, ma monteranno chip più veloci per supportare Siri AI. Per contesto, l’attuale Apple TV 4K è alimentata dal chip A15 Bionic, mentre l’attuale HomePod mini monta il chip S5, lo stesso processore montato sull’Apple Watch Series 5.

Forse ancora più interessante è il fatto che anche il tanto atteso nuovo hub smart home di Apple sia “quasi pronto per il lancio“. Questo prodotto è al momento previsto per debuttare “tra ottobre e l’inizio del prossimo anno“, secondo il report.

Due versioni in sviluppo per l’hub domestico

Ci sono due versioni di questo prodotto attualmente in sviluppo. Una posiziona lo schermo su una base a forma di mezza cupola (quella raffigurata nelle immagini e mock up che hanno fatto il giro del web negli ultimi anni), l’altra è pensata invece per essere fissata a una parete tramite un nuovo sistema magnetico.

Il report di oggi ribadisce anche le specifiche e le funzioni di questo dispositivo. Avrà, secondo quanto riportato, un display quadrato da 7 pollici ed è costruito interamente attorno a Siri AI. Include un “sistema operativo completamente nuovo” basato su tvOS. L’interfaccia viene descritta come un “ibrido” tra tvOS e watchOS, con app, icone e widget.

Supporterà inoltre FaceTime, il monitoraggio della sicurezza domestica, l’integrazione con HomeKit e quadranti personalizzabili simili a quelli di Apple Watch.

La funzione più distintiva, però, dovrebbe essere il riconoscimento facciale che permetterebbe all’hub di identificare chi sta guardando il display, determinarne la distanza e personalizzare l’interfaccia in tempo reale.

Stando a quanto affermato da Gurman, il sistema può regolare dimensione e tipo di informazioni mostrate per facilitarne la lettura, mostrando il calendario, le note e altri contenuti personalizzati di quella specifica persona in base a chi si trova davanti al dispositivo.

Infine, secondo Bloomberg ci sono altri due prodotti smart home in lavorazione presso Apple, previsti per un momento successivo. Si tratta di una “versione robotica di fascia più alta dell’hub domestico” con un display da 9 pollici, oltre a una “videocamera di sicurezza domestica avanzata“.

Nomi in codice e prezzo dell’HomePod mini

Secondo alcune fonti, la prima versione dell’hub, quella con base a mezza cupola, avrebbe il nome in codice J490, mentre la seconda, pensata per il montaggio a parete, sarebbe conosciuta internamente come J491.

L’HomePod mini aggiornato dovrebbe mantenere un prezzo di listino di 129 dollari, in linea con quello attuale, mentre la nuova Apple TV viene descritta da alcune fonti come un prodotto “nuovo” piuttosto che un semplice rinnovamento del modello esistente, lasciando intendere possibili cambiamenti più sostanziali rispetto alla sola sostituzione del processore.

Il lancio di questi dispositivi arriva in un momento cruciale per Siri, che con l’arrivo di iOS 27 sta finalmente facendo il salto verso un’assistente vocale basato su intelligenza artificiale generativa multi-dispositivo, dopo che il primo tentativo di rilancio legato ad Apple Intelligence non aveva mantenuto le promesse iniziali, per usare un eufemismo, costringendo l’azienda a ripensare da capo l’intero approccio.

Solo adesso che l’assistente sembra finalmente pronto, Apple può permettersi di lanciare sul mercato i prodotti smart home su cui lavorava da tempo e che avevano proprio nelle scarse prestazioni di Siri il vero collo di bottiglia.