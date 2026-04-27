Da ormai diversi anni si parla con insistenza della strategia di Apple nel campo dell’intelligenza artificiale, una strategia che, come molti di voi avranno notato, è stata più volte rimandata a causa dei ritardi legati allo sviluppo di Apple Intelligence. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni emerse dalla newsletter Power On di Mark Gurman, l’azienda di Cupertino sarebbe finalmente pronta a trasformare queste ambizioni in prodotti concreti, puntando nello specifico su tre nuove categorie hardware pensate per la casa intelligente.

Si tratta, in sostanza, di un cambio di passo piuttosto importante, che potrebbe ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono con l’ecosistema domestico Apple, sfruttando l’intelligenza artificiale come elemento centrale.

Apple Home Hub: il cuore della casa intelligente

Il primo dispositivo, quello di cui si parla ormai da tempo, è il cosiddetto Home Hub, un prodotto che nel corso degli anni è stato descritto in modi differenti, e talvolta anche contraddittori. Se in passato qualcuno lo aveva definito come una sorta di HomePod con schermo, le informazioni più recenti sembrano invece delineare un approccio decisamente più modulare.

Parliamo infatti di un tablet compatto (inizialmente ipotizzato da 6 pollici e poi evoluto in una versione da 7 pollici) progettato per essere utilizzato in movimento all’interno della casa, ma anche fissato a diversi supporti: a parete, su basi con altoparlanti o persino su bracci articolati. L’idea di fondo, come spesso accade nei prodotti Apple, sarebbe quella di offrire un’esperienza fluida e coerente, in cui l’utente può spostare il dispositivo da una stanza all’altra e agganciarlo rapidamente grazie a sistemi magnetici.

Un dettaglio non da poco, perché la modularità potrebbe diventare uno dei punti di forza principali: avere più Home Hub in casa, utilizzabili con le stesse basi e accessori, semplificherebbe notevolmente l’esperienza d’uso.

Un modello più avanzato (forse con braccio robotico)

Accanto al modello base, le indiscrezioni parlano anche di una versione più avanzata, dotata di display da nove pollici e, potenzialmente, di un vero e proprio braccio robotico; un prodotto che, se confermato, andrebbe ben oltre il concetto tradizionale di smart display, avvicinandosi a una nuova categoria ibrida tra assistente domestico e dispositivo automatizzato.

In questo caso, l’intelligenza artificiale giocherebbe un ruolo ancora più centrale, il dispositivo sarebbe infatti in grado di riconoscere la presenza dell’utente, capire chi sta interagendo con esso e adattare di conseguenza le risposte e le funzionalità. Non è però del tutto chiaro, e qui è bene sottolinearlo, se questo modello verrà lanciato insieme alla versione base o se arriverà in un secondo momento.

Proprio questa incertezza riflette una situazione che, al momento, resta ancora piuttosto fluida: molte delle informazioni circolate negli ultimi mesi si limitano infatti a riprendere dettagli già emersi in precedenza, senza fornire conferme definitive.

Una videocamera smart con riconoscimento avanzato

Il terzo prodotto su cui Apple starebbe lavorando è una videocamera per la sicurezza domestica, molto probabilmente sotto forma di campanello intelligente. Anche in questo caso, il focus sarebbe tutto sull’integrazione con l’ecosistema e sulle capacità avanzate di riconoscimento.

Già oggi, tramite HomeKit Secure Video, è possibile identificare i volti delle persone utilizzando i dati presenti nell’app Foto; tuttavia, con l’arrivo di Apple Intelligence, questa funzionalità potrebbe fare un ulteriore salto in avanti. Immaginate, per esempio, un sistema in grado non solo di riconoscere chi suona alla porta, ma anche di contestualizzare le informazioni e interagire in modo più naturale tramite Siri, magari annunciando automaticamente il nome della persona attraverso un dispositivo come HomePod.

Tempistiche e prospettive future

Per quanto riguarda il lancio, le tempistiche restano ancora incerte, se da un lato settembre (in concomitanza con il classico evento iPhone) potrebbe rappresentare una finestra plausibile, dall’altro non è da escludere uno slittamento a ottobre, periodo spesso scelto da Apple per presentare nuovi prodotti legati alla casa e ai Mac.

Nel frattempo, continuano a emergere alcune riflessioni più ampie sulla strategia dell’azienda. Secondo alcune interpretazioni, il futuro CEO John Ternus sarà chiamato a guidare Apple verso numerose nuove categorie di prodotto basate sull’intelligenza artificiale; un obbiettivo decisamente ambizioso, soprattutto se si considera che sotto la guida di Tim Cook le nuove categorie introdotte sono state relativamente poche.

Eppure, come spesso accade in questi casi, è bene mantenere un certo equilibrio: l’intelligenza artificiale rappresenta senza dubbio un passaggio cruciale per il futuro dell’azienda, ma difficilmente il successo o il fallimento di Apple dipenderanno esclusivamente da questi prodotti.

Quello che appare chiaro, è che Cupertino sta preparando il terreno per una nuova fase del proprio ecosistema, in cui hardware e IA saranno sempre più intrecciati; resta solo da capire quando, e soprattutto come, tutto questo prenderà forma concreta.