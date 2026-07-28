Granola, il blocco note per le riunioni basato sull’intelligenza artificiale che si è fatto conoscere soprattutto grazie alla sua applicazione per Mac, amplia ulteriormente la propria presenza nell’ecosistema Apple e sbarca ufficialmente anche su Apple Watch. L’obbiettivo è piuttosto chiaro, permettere agli utenti di catturare conversazioni e riunioni anche quando non hanno un computer a disposizione, sfruttando direttamente il polso come punto di acquisizione.

L’arrivo dell’applicazione su watchOS rappresenta infatti un’estensione naturale del percorso intrapreso da Granola, che nel tempo è passata dal Mac all’iPhone e ora anche allo smartwatch di Apple; il nuovo client è pensato soprattutto per quelle situazioni in cui una conversazione avviene lontano dalla scrivania, come durante una passeggiata, una sessione di brainstorming davanti a una lavagna oppure un incontro informale davanti a un caffè.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Granola porta la registrazione delle riunioni direttamente al polso

Utilizzare Granola su Apple Watch è stato pensato per essere il più semplice possibile. Per iniziare a prendere appunti è sufficiente un solo tocco sul display dell’orologio, una schermata di colore verde e un segnale sonoro confermano che l’applicazione è in ascolto.

L’app può inoltre sfruttare gli appuntamenti già programmati per mostrare un promemoria discreto, così da ricordare all’utente di avviare la presa di appunti quando sta per iniziare una conversazione; a rendere ancora più immediato l’accesso alla funzione ci pensa poi una funzione dedicata, che consente di avviare una registrazione direttamente dal quadrante dell’orologio con un solo tocco.

La novità acquista ancora più senso considerando il funzionamento di Granola sulle altre piattaforme. Su Mac, l’applicazione si è distinta per la possibilità di catturare l’audio di sistema proveniente da servizi come Zoom, Google Meet e FaceTime senza la necessità di inserire nella riunione un bot dedicato alla registrazione.

L’intelligenza artificiale entra in gioco successivamente, combinando la trascrizione della conversazione con eventuali testi inseriti manualmente dall’utente. In questo modo Granola può trasformare il materiale raccolto in note complete, riassunti, decisioni prese durante la riunione e azioni da intraprendere.

Con l’arrivo dell’app su iPhone, la stessa esperienza è stata poi estesa anche alle conversazioni di persona e alle chiamate in uscita, aggiungendo anche la possibilità di accedere alle note sincronizzate e a Granola Chat.

Apple Watch rappresenta quindi un ulteriore passo verso un sistema di acquisizione ancora meno invasivo. L’utente può lasciare il Mac chiuso e mantenere lo smartphone in tasca, utilizzando semplicemente l’orologio per catturare una conversazione; una volta terminato l’incontro, gli appunti possono essere consultati o modificati da iPhone, Mac oppure Windows poco tempo dopo.

L’Apple Watch si prepara a diventare sempre più intelligente

L’arrivo di Granola su Apple watch si inserisce inoltre in un momento particolarmente interessante per la piattaforma, con Apple che sta aumentando l’attenzione nei confronti dell’intelligenza artificiale anche sul proprio smartwatch.

Con watchOS 27 infatti, Apple introduce un’esperienza Siri basata sull’IA più avanzata e un’app Siri dedicata. pensata per raccogliere le conversazioni e consentire agli utenti di passare più facilmente da iPhone a Apple Watch.

In questo scenario, l’arrivo di Granola assume un significato che va oltre la semplice disponibilità di una nuova applicazione, il supporto dell’IA su Apple Watch potrebbe infatti aprire la strada a un numero crescente di strumenti capaci di sfruttare lo smartwatch non soltanto per notifiche, attività fisica e funzioni legate alla salute, ma anche come un vero punto di accesso all’intelligenza artificiale.

Granola rappresenta in questo senso un primo esempio interessante del potenziale che gli sviluppatori di terze parti possono vedere nel portare strumenti IA direttamente al polso. L’Apple Watch può diventare un dispositivo attraverso il quale acquisire informazioni nel momento stesso in cui vengono prodotte, lasciando poi all’intelligenza artificiale il compito di organizzarle e trasformarle in contenuti utili.

Granola per Apple Watch è disponibile gratuitamente a partire da oggi e richiede un dispositivo aggiornato almeno a watchOS 11. Per iniziare a utilizzarla è necessario installare o aggiornare l’app Granola su iPhone, effettuare l’accesso e seguire le istruzioni per completare la configurazione.

L’arrivo su Apple watch completa quindi, almeno per il momento, il percorso di espansione di Granola da Mac a iPhone e infine al polso, offrendo agli utenti un modo più immediato per catturare riunioni e conversazioni senza dover ricorrere ogni volta a un computer o allo smartphone.