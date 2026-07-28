Il Gruppo LEGO festeggia il decimo anniversario dei LEGO Certified Store in Italia e introduce LEGO Insiders in tutti i punti vendita del brand nel nostro Paese. L’apprezzato programma fedeltà è ora disponibile nei negozi LEGO anche da noi, segnando una nuova tappa nella partnership decennale tra il Gruppo e Percassi: da oggi si possono accumulare punti con gli acquisti pure nei negozi fisici.

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Da oggi si possono accumulare punti Insiders anche acquistando nei LEGO Store italiani

I LEGO Certified Store sono disponibili in Italia dal 2016 e sono nati dalla partnership con Percassi. Nel nostro Paese ce ne sono 30: l’ultimo è stato inaugurato proprio di recente, a Campi Bisenzio (Firenze), mentre il primo venne aperto ad Arese (Milano). A partire da oggi, 28 luglio 2026, il programma fedeltà LEGO Insiders arriva nei LEGO Certified Store offrendo ai membri accesso a vantaggi esclusivi, premi e nuovi modi per vivere la propria passione per le costruzioni.

Gli iscritti a LEGO Insiders possono accumulare punti acquistando set LEGO, partecipando ad attività e sondaggi o anche registrando i propri set, indipendentemente da dove sono stati comprati. I punti possono quindi essere convertiti in sconti sull’acquisto di altri set, oppure utilizzati per ottenere set esclusivi, oggetti da collezione, biglietti per LEGOLAND e non solo.

Gli iscritti possono inoltre accedere a contenuti esclusivi, idee di gioco ed esperienze immersive, così come approfittare di anteprime (con preordini in anticipo), eventi speciali e omaggi dedicati. Il programma è aperto a tutti, ma alcuni vantaggi (come concorsi ed estrazioni a premi) sono riservati a chi ha almeno 18 anni.

L’iscrizione al programma LEGO Insiders può avvenire in negozio tramite un codice QR, oppure online nell’apposita sezione del sito. Una volta completata, permette di ottenere punti acquistando prodotti LEGO sullo shop online ufficiale e da oggi nei LEGO Certified Store stessi, ma anche registrando i set già in possesso oppure acquistati altrove: basta scansionare il codice QR presente sul manuale di istruzioni per avere 20 punti, indipendentemente dal numero di pezzi o dal costo del set. È possibile anche scansionare più copie dello stesso set, visto che ogni confezione ha un codice diverso. I codici sono disponibili sulla maggior parte dei set usciti dal 2018 in avanti.

Ai ragazzi con meno di 16 anni viene dedicato LEGO Insiders Club, il programma pensato più per l’intrattenimento che per i premi. L’iscrizione può avvenire sul sito LEGO.com/kids e richiede il consenso verificato di un genitore o tutore.

Per trovare il LEGO Certified Store più vicino è disponibile un’apposita sezione del sito, raggiungibile a questo link.