46% di sconto su un TV QLED da 85 pollici: Hisense 85E7S PRO tocca il suo minimo storico su Amazon. Un pannello 144Hz nativo, Dolby Vision IQ, HDMI 2.1 e Alexa integrata su una diagonale da 215 cm, a un prezzo che raramente si era visto per questa categoria. Chi stava aspettando il momento giusto per fare il salto al grande schermo, quel momento è adesso.

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Hisense 85E7S PRO: 85 pollici di tecnologia QLED ai massimi livelli

Hisense 85E7S PRO è uno di quei TV che difficilmente si riesce a ignorare una volta viste le specifiche affiancate al prezzo. Il pannello Hi-QLED da 85″ con risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160) offre colori quantistici ricchi e saturi, capaci di restituire ogni sfumatura con una fedeltà cromatica che spesso appartiene a categorie di prezzo superiori.

Il punto di forza più interessante è la frequenza di aggiornamento nativa a 144Hz, una caratteristica che fa la differenza tanto nella visione fluida di contenuti ad alto frame rate quanto nel gaming avanzato. Il Game Mode Pro a 144Hz garantisce un input lag inferiore a 10,6 ms, mentre la combinazione di VRR (Variable Refresh Rate) e LL-MEMC elimina stuttering e screen tearing in modo chirurgico. Le porte HDMI 2.1 (due delle quali supportano fino a 4K@144Hz) lo rendono il compagno ideale per PS5 e Xbox Series X al massimo del potenziale. Supporto ALLM (Auto Low Latency Mode) incluso.

La gestione dell’immagine è affidata a un motore neurale AI Picture che analizza ogni fotogramma in tempo reale, regolando luminosità, contrasto e riduzione del rumore in base al contenuto e all’ambiente. Il supporto Dolby Vision IQ, HDR 10+ e HDR 10 completa un quadro già notevole. L’upscaling AI basato su deep learning è poi in grado di portare contenuti a bassa risoluzione verso standard 4K, recuperando texture e dettagli con risultati sorprendenti.

Sul fronte audio, il sistema 2x15W + subwoofer integrato da 20W con Dolby Atmos garantisce un ascolto avvolgente anche senza soundbar esterne. La funzione Hi-Concerto permette però di abbinare una soundbar compatibile Hisense e creare un home theater wireless con un click.

Il sistema operativo VIDAA OS mette a disposizione oltre 1000 applicazioni, con Alexa Built-in, VIDAA Voice, AirPlay 2, Wi-Fi, Bluetooth ed Ethernet. I sintonizzatori DVB-T2/S2 HEVC 10 con supporto lativù 4K e la funzione PVR Time Shift completano una dotazione senza lacune. In sintesi:

Display: QLED 85″, 4K, 144Hz nativi, Dolby Vision IQ, HDR10+

QLED 85″, 4K, 144Hz nativi, Dolby Vision IQ, HDR10+ Gaming: Game Mode Pro 144Hz, VRR, ALLM, HDMI 2.1, input lag <10,6 ms

Game Mode Pro 144Hz, VRR, ALLM, HDMI 2.1, input lag <10,6 ms Audio: 2x15W + sub 20W, Dolby Atmos, HDMI eARC, uscita ottica

2x15W + sub 20W, Dolby Atmos, HDMI eARC, uscita ottica Smart: VIDAA OS, 1000+ app, Alexa, AirPlay 2, PVR

VIDAA OS, 1000+ app, Alexa, AirPlay 2, PVR Connettività: 3x HDMI 2.1, USB 2.0/3.0, LAN, Wi-Fi, Bluetooth

Minimo storico: i numeri dell’offerta parlano da soli

Su Amazon.it, Hisense 85E7S PRO è disponibile a 758€ rispetto al prezzo di listino di 1399€, con un risparmio netto di 641€ pari a uno sconto del 46%. Considerando che su Trovaprezzi il modello è quotato intorno ai 949€ e che si tratta del minimo storico rilevato per questo taglio, il margine di convenienza è eccezionale. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita, e per gli abbonati Amazon Prime è disponibile anche la consegna express.

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