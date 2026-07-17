LG OLED B6E a meno di 650€ su MediaWorld? Non è un refuso e non è un errore di prezzo. Il TV OLED 55″ del 2026 firmato LG tocca oggi uno sconto che supera abbondantemente il 60% sul prezzo di listino, grazie alla combinazione di promozione in-store, sconto automatico con carta MW Club e cashback ufficiale LG da 200€. Un’offerta stratificata, ma che alla fine porta a un risparmio reale difficile da ignorare. Analizziamo perché vale la pena.

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LG OLED AI B6E OLED55B6ELC: 8,3 milioni di pixel autoilluminanti e un’intelligenza artificiale che lavora per voi

LG OLED AI B6E OLED55B6ELC è un TV OLED 55″ 4K del 2026 che porta nel segmento d’ingresso della gamma OLED tutto ciò che fino a pochi anni fa era appannaggio esclusivo dei modelli top di gamma. Se vuoi approfondire le differenze tra le tecnologie display, leggi il nostro articolo su OLED, QLED e QNED.

Il cuore pulsante è il processore α8 AI Gen3, con NPU fino a 5 volte più veloce, CPU più rapida del 10% e memoria superiore del 20% rispetto alla generazione precedente. Non si tratta di un aggiornamento marginale: questo chip gestisce in tempo reale l’ottimizzazione dell’immagine, del suono e dell’interfaccia utente grazie all’intelligenza artificiale. La funzione AI Super Upscaling porta qualsiasi contenuto vicino alla qualità 4K, mentre il Dynamic Tone Mapping Pro bilancia luminosità e dettagli oggetto per oggetto, fotogramma per fotogramma.

Il pannello è composto da 8,3 milioni di pixel autoilluminanti che garantiscono il nero assoluto certificato UL e un contrasto teoricamente infinito, anche in ambienti con molta luce. La risoluzione è 3840 x 2160 pixel con un tempo di risposta di soli 0,1 ms e refresh rate nativo a 120Hz, due valori che portano direttamente al capitolo gaming.

Per chi gioca, il supporto a G-SYNC e FreeSync elimina il tearing, mentre ALLM, Game Optimizer e il Gaming Portal integrato in webOS rendono l’esperienza davvero completa. Tramite il Gaming Portal si accede con un solo passaggio a Xbox, NVIDIA GeForce NOW e ai giochi nativi webOS.

Sul fronte audio, il sistema Virtual 11.1.2 canali con Dolby Atmos e l’AI Sound Pro ottimizzano dinamicamente voci, musica ed effetti sonori. Il design ultrasottile in colorazione Umber Brown si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

Le specifiche tecniche principali in sintesi:

Display: OLED 55″ 4K UHD (3840×2160), 0,1 ms, 120Hz nativo

OLED 55″ 4K UHD (3840×2160), 0,1 ms, 120Hz nativo Processore: α8 AI Gen3 con NPU 5x più veloce

α8 AI Gen3 con NPU 5x più veloce HDR: Dolby Vision, HDR10 Pro, HLG, Filmmaker Mode

Dolby Vision, HDR10 Pro, HLG, Filmmaker Mode Audio: Dolby Atmos, Virtual 11.1.2ch, AI Sound Pro

Dolby Atmos, Virtual 11.1.2ch, AI Sound Pro Gaming: G-SYNC, FreeSync, VRR, ALLM, Game Optimizer

G-SYNC, FreeSync, VRR, ALLM, Game Optimizer Smart TV: webOS (miglior piattaforma Smart TV 2025/2026 secondo AVForums)

webOS (miglior piattaforma Smart TV 2025/2026 secondo AVForums) Streaming: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, DAZN, RaiPlay e altri

Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, DAZN, RaiPlay e altri Connettività: Wi-Fi, LAN, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C

Wi-Fi, LAN, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C Certificazioni: Nero Perfetto UL, Eyesafe RPF 40

Prezzo, sconto e cashback: ecco come arrivare a 605,25€

Il prezzo di listino ufficiale di LG OLED AI B6E OLED55B6ELC è 1.499€. Su MediaWorld il televisore è già scontato a 982€, ma la vera convenienza si costruisce in più step:

Sconto automatico del 18,04% in carrello con la carta MW Club (gratuita, basta registrarsi): il prezzo scende ulteriormente fino 805,25€ Cashback LG da 200€ richiedibile tramite la promozione ufficiale LG Cashback TV2026, che abbassa il costo effettivo finale a soli 605,25€

Il risparmio sul listino supera i 1.090€, con una percentuale di sconto complessiva di circa il 60% solo considerando il prezzo MediaWorld+MW Club, che sale ulteriormente con il cashback. A titolo di confronto, lo stesso modello è disponibile su Unieuro a circa 1.272€ e su Amazon intorno ai 982€: la distanza è notevole.

Un TV OLED 55″ 4K del 2026 con processore AI di ultima generazione, gaming premium e smart TV pluripremiata a questo prezzo è un’opportunità difficile da trovare nel corso dell’anno. Per restare aggiornato sulle offerte sui TV LG, segui la nostra sezione dedicata.

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