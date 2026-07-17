Stranger Things è ormai conclusa da tempo, con la quinta e ultima stagione che ha chiuso la storia della cittadina di Hawkins, ma Netflix non ha ancora intenzione di chiudere i conti con la serie che ha lanciato Millie Bobby Brown e il fenomeno nostalgia anni Ottanta su scala globale. In occasione del decimo anniversario dal debutto, avvenuto il 15 luglio 2016, Netflix ha rilasciato un’edizione speciale in stile VHS della prima stagione, come annunciato ufficialmente dalla piattaforma. “Rivivete la prima stagione come se fosse il 1983”, recita l’annuncio, e il risultato visivo mantiene la promessa fino in fondo.

La versione speciale adotta il formato 4:3 tipico dei vecchi televisori a tubo catodico, con due bande nere ai lati dello schermo per chi la guarda su un display moderno. L’immagine stessa presenta una grana pronunciata e una sfocatura morbida, capace di riportare alla mente, per chi ha l’età giusta per ricordarlo, le serate passate a noleggiare videocassette in negozio prima di infilarle nel videoregistratore di casa.

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Il pan-and-scan e i dettagli curati dai fratelli Duffer

A rendere l’operazione più di un semplice filtro estetico contribuisce l’uso della tecnica del pan-and-scan, il metodo con cui negli anni Ottanta le immagini panoramiche del cinema venivano adattate agli schermi televisivi più stretti, tagliando i bordi laterali e facendo scorrere l’inquadratura quando l’azione si spostava verso le porzioni di immagine escluse. «Se Stranger Things fosse esistita a Hawkins, su uno scaffale di un videonoleggio, sarebbe stata fatta esattamente così, pan-and-scan compreso», hanno dichiarato i fratelli Matt e Ross Duffer, creatori della serie. Anche l’animazione di apertura di Netflix è stata modificata per apparire datata, mentre l’audio non presenta variazioni rispetto alla versione originale.

Non è detto che l’operazione si fermi alla sola prima stagione: secondo quanto dichiarato dai Duffer, altre stagioni potrebbero ricevere lo stesso trattamento in stile VHS, ma solo se un numero sufficiente di spettatori guarderà questa prima edizione speciale, una condizione che lascia intendere quanto l’iniziativa sia, almeno in parte, un esperimento per testare l’interesse del pubblico verso questo tipo di operazioni nostalgia.

Un decennale celebrato su più fronti

L’edizione VHS si inserisce in un pacchetto di celebrazioni più ampio per i dieci anni della serie, che secondo i dati diffusi da Netflix ha raccolto oltre 70 premi a livello internazionale, inclusi 12 Emmy, e ha totalizzato 1,5 miliardi di visualizzazioni fino a marzo 2026. Tra le altre iniziative legate all’anniversario figurano un cofanetto in vinile da 17 dischi con l’intera colonna sonora firmata da Kyle Dixon e Michael Stein, una nuova linea di collectible Funko Pop dedicata ai protagonisti, e le edizioni Blu-ray e 4K della serie completa con contenuti speciali dietro le quinte.

Per chi volesse recuperarla, l’edizione VHS di Stranger Things è disponibile su Netflix cercando “Stranger Things VHS” all’interno della piattaforma, oppure raggiungendo direttamente la pagina dedicata all’indirizzo netflix.com/StrangerThingsVHS. Nel frattempo, l’universo della serie continua a espandersi anche oltre lo schermo: tra le iniziative legate al decennale figurano lo spin-off animato Stranger Things, Tales From ’85, lo spettacolo teatrale The First Shadow, in scena tra Broadway e il West End londinese, ed esperienze immersive dedicate ai fan presso i Netflix House di Philadelphia e Dallas.