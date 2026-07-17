LG porta ufficialmente anche in Italia uno dei televisori più innovativi mai realizzati. Si chiama LG SIGNATURE OLED T ed è il primo TV OLED trasparente True Wireless 4K disponibile sul mercato, un prodotto che rompe gli schemi tradizionali e ridefinisce il concetto stesso di televisore domestico.

Presentato per la prima volta al CES e premiato con numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui cinque CES Innovation Awards, iF Design Award, Red Dot Award e il titolo di Best Invention 2024 assegnato dal TIME, OLED T non punta soltanto sulla qualità d’immagine tipica della tecnologia OLED LG, ma introduce un nuovo modo di integrare il televisore negli ambienti della casa.

Disponibile esclusivamente attraverso LG Online Shop, il nuovo modello da 77 pollici combina infatti uno schermo completamente trasparente con la tecnologia True Wireless e la Zero Connect Box, eliminando praticamente ogni cavo visibile e lasciando totale libertà nella scelta della posizione d’installazione.

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LG SIGNATURE OLED T: un televisore trasparente che cambia il concetto di design

Il vero protagonista di LG SIGNATURE OLED T è senza dubbio il suo pannello OLED trasparente da 77 pollici. Quando il televisore è spento lo schermo diventa quasi invisibile, lasciando filtrare completamente ciò che si trova dietro e trasformandosi in un elemento d’arredo più che in un tradizionale televisore.

Il risultato è un effetto scenografico particolarmente suggestivo, che permette di mantenere una maggiore percezione dello spazio all’interno dell’ambiente senza rinunciare a un display di grandi dimensioni. Grazie alla struttura autoportante in metallo, OLED T può essere installato anche al centro della stanza oppure utilizzato come elegante divisorio tra due ambienti, una soluzione decisamente diversa rispetto ai classici televisori destinati esclusivamente al montaggio a parete.

A rendere ancora più particolare il progetto contribuisce la tecnologia Zero Connect Box, già vista sui modelli OLED M ma qui ulteriormente migliorata. Tutte le sorgenti vengono infatti collegate all’unità esterna che trasmette in modalità wireless il segnale video e audio fino alla risoluzione 4K, eliminando completamente la necessità di portare cavi HDMI direttamente al televisore.

In questo modo l’installazione risulta molto più pulita e flessibile, consentendo di posizionare il TV praticamente ovunque: davanti a una finestra, al centro del soggiorno oppure in spazi dove normalmente il passaggio dei cavi rappresenterebbe un limite.

Esperienza OLED completa con modalità trasparente, T-Curtain e processore α11 AI Gen2

Nonostante il suo design fuori dagli schemi, LG SIGNATURE OLED T rimane prima di tutto un televisore OLED di fascia altissima. Il pannello offre risoluzione 4K Ultra HD con refresh rate nativo a 120 Hz, supporta Dolby Vision, HDR10 e HLG, mentre il processore α11 AI Processor Gen2 sfrutta l’Intelligenza Artificiale per migliorare l’elaborazione delle immagini, effettuare l’upscaling dei contenuti e ottimizzare automaticamente audio e qualità visiva scena dopo scena.

Secondo LG, il nuovo processore garantisce prestazioni grafiche superiori del 70% e una velocità di elaborazione incrementata del 30% rispetto alla generazione precedente, permettendo di gestire con maggiore efficacia le funzioni AI integrate.

Un’altra caratteristica da segnalare è la possibilità di scegliere tra tre diverse modalità di utilizzo. La modalità Trasparente sfrutta completamente il pannello OLED lasciando visibile ciò che si trova dietro lo schermo, trasformando immagini, fotografie e contenuti dedicati in una sorta di installazione digitale che sembra sospesa nell’aria.

Quando invece si desidera guardare film o serie TV, entra in funzione la T-Curtain, una tendina motorizzata che oscura automaticamente il pannello trasformandolo in un classico OLED ad alto contrasto, capace di offrire neri perfetti, colori estremamente fedeli e tutta la qualità d’immagine che caratterizza la gamma premium del produttore.

Completa l’esperienza la funzionalità T-Bar, che permette di visualizzare nella parte inferiore dello schermo informazioni come meteo, orario, notizie o i contenuti multimediali in riproduzione, lasciando il resto del display completamente trasparente. Sul fronte audio troviamo un sistema integrato a 4.2 canali compatibile con Dolby Atmos, supportato dall’elaborazione AI Sound Pro, capace di effettuare un upmix virtuale fino a 11.1.2 canali e adattare automaticamente la resa sonora ai contenuti riprodotti.

Non manca naturalmente una dotazione completa dedicata al gaming, con supporto a VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, compatibilità NVIDIA G-SYNC, modalità HGIG e un tempo di risposta inferiore a 0,1 ms; tutte caratteristiche che permettono al televisore di gestire senza problemi anche console di ultima generazione e PC gaming.

Scheda tecnica LG SIGNATURE OLED T

Display OLED trasparente da 77 pollici

Risoluzione 4K Ultra HD (3840 × 2160)

Refresh rate nativo fino a 120 Hz

Processore α11 AI Processor Gen2

OLED Dynamic Tone Mapping Pro

Supporto Dolby Vision, HDR10 e HLG

Modalità T-Curtain, T-Bar e T-Contents

Tecnologia True Wireless con Zero Connect Box

Sistema audio 4.2 canali

Dolby Atmos

AI Sound Pro (upmix virtuale 11.1.2)

VRR, ALLM, AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC Compatible

webOS 24 con ThinQ AI

Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1

3x porte HDMI con supporto 4K 120 Hz

2x porte USB

Compatibilità Apple AirPlay 2, Alexa e Google Assistant

LG SIGNATURE OLED T: disponibilità e prezzo

LG SIGNATURE OLED T è disponibile da oggi esclusivamente tramite LG Online Shop e viene realizzato soltanto su ordinazione. Il prezzo riflette chiaramente l’esclusività del prodotto e la complessità della tecnologia impiegata; il primo televisore OLED trasparente True Wireless 4K arriva infatti sul mercato italiano con un listino di 49.999 euro, posizionandosi come uno dei televisori consumer più sofisticati e ricercati mai realizzati da LG.

Una proposta, quella di LG, che non punta semplicemente a proporre un nuovo TV premium, ma a mostrare quale potrebbe essere l’evoluzione del concetto di display domestico nei prossimi anni, combinando qualità d’immagine OLED, design d’arredo e connettività completamente wireless in un unico prodotto.