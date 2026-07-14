Lo scontro tra Sam Altman ed Elon Musk è tornato ad accendersi sui social e, come spesso accade quando i due protagonisti dell’intelligenza artificiale si confrontano pubblicamente, il dibattito è rapidamente andato oltre le accuse personali. Questa volta al centro della discussione ci sono i data center spaziali, uno dei progetti più ambiziosi associati a SpaceXAI e alla visione di Musk per il futuro dell’infrastruttura dedicata all’IA.

A riaccendere i riflettori è stata una risposta di Altman a un messaggio pubblicato da Musk. Replicando alle accuse ricevute, il CEO di OpenAI ha ironizzato sostenendo che fosse proprio Musk a vendere agli investitori dei data center spaziali nel breve termine; una frase che, al di là della provocazione, riassume un dubbio condiviso da numerosi esperti del settore: l’idea di spostare una parte significativa della potenza di calcolo nello spazio è certamente affascinante, ma la tecnologia e i costi attuali rendono estremamente difficile trasformarla in una realtà commerciale nell’immediato futuro.

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Perché i data center spaziali sono così importanti per SpaceXAI

Negli ultimi mesi i data center in orbita sono diventati uno degli argomenti più discussi attorno a SpaceXAI, l’idea consiste nel collocare enormi infrastrutture di calcolo direttamente nello spazio, sfruttando satelliti dedicati per eseguire operazioni di inferenza dei modelli di intelligenza artificiale o offrire servizi cloud completamente nuovi.

Secondo le ipotesi più ottimistiche, questa rete potrebbe diventare una sorta di cloud orbitale, capace di fornire potenza di elaborazione su scala globale e alimentare i modelli sviluppati dalla stessa SpaceXAI. Si tratta di una visione estremamente ambiziosa, che secondo diversi analisti rappresenta uno dei fattori alla base della valutazione miliardaria attribuita all’azienda dopo la fusione tra le attività spaziali e quelle dedicate all’intelligenza artificiale.

L’idea, almeno sulla carta, offre alcuni vantaggi interessanti. Portare grandi infrastrutture di calcolo nello spazio potrebbe consentire di sfruttare energia solare praticamente continua, ridurre alcuni limiti fisici dei tradizionali data center terrestri e creare una rete distribuita in grado di operare su scala globale. Tra la teoria e la realizzazione pratica però, esiste ancora un divario enorme.

Gli esperti invitano alla prudenza

Il giudizio espresso da Altman riflette quello di gran parte degli addetti ai lavori, imprenditori impegnati nello sviluppo di startup dedicate ai data center spaziali, ingegneri del settore aerospaziale e perfino il team di Google che lavora a progetti di calcolo orbitale condividono infatti una valutazione simile: la tecnologia necessaria non è ancora sufficientemente matura per rendere sostenibile un’infrastruttura di questo tipo.

Il principale ostacolo non riguarda tanto la possibilità di inviare nello spazio un satellite dotato di capacità computazionale, quanto la possibilità di costruire un’intera rete composta da migliaia di unità, prodotte rapidamente e a costi contenuti.

Per raggiungere questo obbiettivo servirebbero razzi molto più economici rispetto a quelli attuali, una filiera industriale capace di produrre satelliti ad alta potenza su larga scala e una frequenza di lanci nettamente superiore a quella oggi disponibile. In altre parole, il problema non è dimostrare che il concetto funzioni, ma renderlo economicamente sostenibile.

Tutto passa da Starship, ma servirà ancora tempo

Come spesso accade quando si parla dei progetti di Elon Musk, gran parte delle speranze è riposta in Starship, il gigantesco razzo completamente riutilizzabile che SpaceX sta sviluppando da anni.

Secondo la visione dell’azienda, proprio Starship dovrebbe abbattere drasticamente il costo per chilogrammo trasportato in orbita, rendendo finalmente possibile il lancio di infrastrutture molto più grandi rispetto a quelle attuali. Il prossimo banco di prova potrebbe arrivare già a breve, con il tredicesimo volo di test previsto nei prossimi giorni.

Anche nell’ipotesi che il nuovo test dovesse concludersi con successo e l’azienda riuscisse a recuperare entrambi gli stadi, la strada verso un utilizzo commerciale su larga scala rimarrebbe comunque lunga. La piena riutilizzabilità del sistema rappresenta infatti solo uno dei tasselli necessari per rendere economicamente vantaggiosi i data center spaziali.

Nel frattempo SpaceX dovrà continuare a concentrarsi su altri programmi strategici, come le missioni per la NASA, lo sviluppo del programma Artemis e soprattutto l’espansione della costellazione Starlink, che continua a rappresentare una delle principali priorità operative dell’azienda.

Anche durante il roadshow che ha preceduto al sua IPO, la società ha riconosciuto che Starship potrebbe non raggiungere nel breve periodo il livello di riutilizzabilità inizialmente immaginato. In particolare, è stato spiegato che per diverso tempo il secondo stadio potrebbe continuare a essere sacrificato dopo ogni missione, una circostanza che inciderebbe pesantemente sui costi di lancio e renderebbe molto più difficile costruire un modello economico competitivo per i futuri data center orbitali.

Un progetto che guarda probabilmente agli anni 2030

La risposta di Musk alle critiche di Altman è stata diretta: secondo l’imprenditore, i primi data center spaziali inizieranno a volare già il prossimo anno.

Molti esperti tuttavia, ritengono che questa affermazione debba essere interpretata con cautela, è certamente plausibile che SpaceX riesca a lanciare nei prossimi mesi uno o più satelliti dotati di avanzate capacità di elaborazione, ma questo non equivale alla realizzazione di una vera infrastruttura commerciale.

La vera sfida consiste infatti nel passare da alcuni dimostratori tecnologici a una costellazione composta da un numero elevato di piattaforme capaci di offrire servizi continuativi, con costi competitivi rispetto ai data center terrestri; è proprio questo passaggio che, secondo la maggior parte degli analisti del settore, richiederà ancora molti anni.

Per questo motivo, il confronto tra Altman e Musk va oltre il semplice botta e risposta sui social. Da una parte c’è una visione estremamente ambiziosa del futuro dell’intelligenza artificiale e delle infrastrutture che la sosterranno; dall’altra, il richiamo ai limiti tecnologici ed economici che oggi rendono quella visione ancora difficile da concretizzare.

Se i progressi di Starship e dell’industria spaziale dovessero mantenere le promesse, i data center in orbita potrebbero effettivamente diventare una realtà. Tuttavia, allo stato attuale, il consenso tra gli esperti sembra essere piuttosto chiaro: il concetto appare promettente nel lungo periodo, ma difficilmente avrà un impatto significativo sul mercato dell’intelligenza artificiale prima del prossimo decennio.